Kfz-Haftpflichtversicherung: Die Anbieter mit den höchsten Schadenquoten

8.8.2024 – Die Schadenaufwendungen der 50 größten Marktteilnehmer in Kraftfahrthaftpflicht erhöhten sich 2022 um 12,5 Prozent. Neun von ihnen hatten Rückgänge von bis zu einem Viertel (Garanta) zu verzeichnen. Bei der Rhion ging es mit 52 Prozent am stärksten nach oben. Die Schadenquoten lagen zwischen 62,5 (Baloise) und 108,4 Prozent (Allianz Direct). Das zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Kfz-Versicherer sind 2022 in der Kfz-Haftpflichtversicherung um ein Achtel auf über 11,8 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Neun Mal abnehmender Schadenaufwand

Nur bei neun Akteuren war eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. Eine Verminderung um annähernd ein Fünftel (auf 45,5 Millionen Euro) hatte die Garanta Versicherungs-AG zu verzeichnen. Um ein knappes Fünftel abwärts ging es bei der Fahrlehrerversicherung VaG (auf 17,9 Millionen Euro).

Verminderungsraten im zweistelligen Prozentbereich standen auch für die Oldenburgische Landesbrandkasse (auf 25,3 Millionen Euro), die Provinzial Nord Brandkasse AG (auf 63,1 Millionen Euro) und die Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft a.G. (auf 95,5 Millionen Euro) zu Buche.

Am deutlichsten nach oben zeigte die Kurve andererseits bei der Rhion Versicherung AG, bei der die Schadenaufwendungen um über die Hälfte auf 26,5 Millionen Euro stiegen.

Zuwachsraten von jeweils um die 40 Prozent waren bei der HDI Versicherung AG (auf 257 Millionen Euro), bei der Allianz Direct Versicherungs-AG (auf 92,2 Millionen Euro) sowie bei der Debeka Allgemeinen Versicherung AG (auf 126,4 Millionen Euro) zu beobachten.

Große Unterschiede beim Aufwand pro Vertrag

Die Schadenaufwendungen pro Versicherungsvertrag lagen zwischen 96,51 Euro (Fahrlehrer) und 344,39 Euro (Helvetia). Nur bei der Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-AG und der Dialog Versicherung AG betrug der Aufwand ebenfalls mehr als 300 Euro pro Police.

Vergleichsweise hohe Werte von über 260 Euro werden auch für die Mannheimer Versicherung AG, die Allianz Direct und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (SV Sachsen) ausgewiesen.

Zu den Anbietern mit vergleichsweise niedrigen Werten gehören unter anderem auch Rhion, Provinzial Nord und Oldenburgische Landesbrand. Die Garanta sortiert sich mit 161,36 Euro an elfter Stelle ein, während die Mecklenburgische mit 166,91 Euro auf Platz 14 liegt. Die Debeka belegt mit 212,15 Euro Rang 33, der HDI kommt mit 206,35 Euro auf Position 29.

Die Anbieter mit den höchsten Schadenquoten

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zu den Einnahmen (verdiente Bruttoprämien), so kam die Allianz Direct als einziger der aufgeführten Akteure auf eine Quote von über 100 Prozent. Knapp unter dieser Marke blieben die Schadenquoten bei der R+V Direktversicherung AG, der Huk24 AG und der DEVK Allgemeinen Versicherungs-AG.

Bei den vier vorgenannten Unternehmen stiegen die Quoten im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, und zwar zwischen 15 Prozentpunkten (R+V Direkt) und 35 Prozentpunkten (Allianz Direct). Bei letztgenannter Gesellschaft sanken die Einnahmen in der Kfz-Haftpflicht bei wie oben beschrieben deutlich gestiegenen Schadenaufwendungen um sechs Prozent auf 85 Millionen Euro.

Bei der R+V Direkt ging es sogar um 11,7 Prozent auf unter 65 Millionen Euro nach unten, während der Aufwand um vier Prozent auf 64 Millionen Euro zunahm. Bei der Huk24 standen den um fast ein Drittel gestiegenen Schadenaufwendungen (in Höhe von knapp 523 Millionen Euro) nur um zwei Prozent (auf 533 Millionen Euro) erhöhte Einnahmen gegenüber.

Die DEVK Allgemeine hatte bei einem um 2,6 Prozent niedrigerem Umsatz von 545 Millionen Euro einen um fast ein Zehntel höheren Aufwand zu verzeichnen.

Die Akteure mit den niedrigsten Schadenquoten

Die Baloise Sachversicherung AG Deutschland schnitt andererseits mit einer Schadenquote von 52,5 Prozent in Kfz-Haftpflicht am besten ab. Unter 60 Prozent blieben ansonsten nur noch die Garanta und die Fahrlehrerversicherung. Acht weitere Anbieter lagen unter 70 Prozent. Hierzu gehören unter anderem die Volkswagen Autoversicherung AG und die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G.

Dabei stieg nur die Quote der Volkswagen Autoversicherung, und zwar um 6,5 Prozentpunkte. Einem um über ein Achtel (auf knapp 84 Millionen Euro) erhöhten Aufwand standen nur leicht erhöhte Einnahmen in Höhe von 135 Millionen Euro gegenüber.

Die anderen vier Gesellschaften verbesserten sich zwischen fast fünf (Baloise) und knapp 17 Prozentpunkte (Garanta). Bei Letzterer sank der Umsatz mit nicht einmal drei Prozent um ein Vielfaches schwächer als der Aufwand. Die Fahrlehrerversicherung baute die Einnahmen beim zweitgrößten Rückgang der Schadenaufwendungen leicht aus.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.350,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.