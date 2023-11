Keine Rentenauszahlung für „Bürger des Freistaats Preußen“

23.11.2023 – Ein Anspruch auf eine Barauszahlung einer Rente aus einer gesetzlichen Rentenversicherung besteht nur dann, wenn der Rentenempfänger über einen gültigen Personalausweis verfügt. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss vom 15. November 2023 entschieden (L 22 R 571/23 B ER).

WERBUNG

Geklagt hatte ein 65-jähriger Mann, der sich seine gesetzliche Altersrente in bar auszahlen lassen wollte. Dazu war die Deutsche Rentenversicherung lediglich in Form einer Zahlungsanweisung zur Verrechnung bereit. Die dadurch anfallenden Kosten in Höhe von neun Euro pro Anweisung wollte sie von den Rentenzahlungen einbehalten.

Rentner sieht sich als Bürger des „Freistaats Preußen“

Mit diesem Verfahren war der Rentner nicht einverstanden. Denn als „Staatsangehöriger“ des „Freistaats Preußen“ sei er kein Deutscher im Sinne des Grundgesetzes, behauptete er. Er verfüge daher über keine in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Personaldokumente. Daher sei ihm auch die Eröffnung eines sogenannten „Basiskontos“ beziehungsweise eines Bankkontos verweigert worden.

Im Übrigen müsse er sich auch bei einer Zahlungsanweisung zur Verrechnung durch einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland legitimieren, um an die Rentenzahlung zu gelangen. Das von dem Rentenversicherer vorgeschlagene Verfahren könne er daher nicht nutzen.

Der Mann verlangte daher im Rahmen eines Eilrechtsverfahrens, die Deutsche Rentenversicherung zu einer kostenlosen klassischen Barauszahlung der Altersrente zu verurteilen.

Fehlende Rechtsgrundlage

Ohne Erfolg: Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Cottbus, als auch das von dem Rentner in Berufung angerufene Landessozialgericht Berlin-Brandenburg wiesen sein Begehren als ungerechtfertigt zurück.

Nach Ansicht der Richter fehlt es für das Verlangen des Rentners an einer Rechtsgrundlage. Denn die Deutsche Rentenversicherung beziehungsweise die mit der Auszahlung von Renten beauftragte Deutsche Post seien nicht dazu verpflichtet, Renten voraussetzungslos in bar auszuzahlen oder Zahlungsanweisungen zur Verrechnung einzulösen.

Personenbezogene Ansprüche

Bei Rentenzahlungen handele es sich um personenbezogene Ansprüche. Es sei daher nicht zu beanstanden, dass eine Zahlung voraussetze, dass die Identität des Empfängers anhand gültiger Ausweispapiere eines tatsächlich existierenden Staats überprüft werde.

Dass sich die zuständige Meldebehörde geweigert habe, dem Rentner einen Personalausweis auszustellen, habe er sich selbst zuzuschreiben. Denn er habe verlangt, dass als Staatsangehörigkeit „Freistaat Preußen“ eingetragen werde. Dazu hätte wegen des nicht existierenden Staatsgebildes keine Verpflichtung bestanden. Der Beschluss des Landessozialgerichts ist unanfechtbar.