Keine Entschädigung: Gelöste Verschlusskappe führt zu Überschwemmung im Keller

15.2.2022 – Wird die Verschlusskappe eines Rohres durch erhöhten Innendruck von Wasser herausgelöst, handelt es sich nicht um einen Rohrbruch im Sinne einer Leitungswasser-Versicherung. Das hat das Landgericht Trier mit Urteil vom 5. Oktober 2021 entschieden (6 O 362/19).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Ehepaar, das für sein Wohnhaus eine Gebäude- und Hausrat-Leitungswasser-Versicherung abgeschlossen hatte.

Anfang September 2018 kam es in den Kellerräumlichkeiten des Gebäudes zu einem Wasserschaden. Die Ursache war Starkregen. Dieser hatte durch erhöhten Innendruck in einem Abwasserrohrabzweig eine Verschlusskappe (Muffenstopfen) aus dem Rohr gedrückt. Die Kappe verschloss eine Öffnung, an die bei Bedarf ein weiterer Abwasseranschluss angeschlossen werden konnte.

Kein Rohrbruch im Sinne einer Leitungswasser-Versicherung

Durch den Wasseraustritt entstand ein Gebäude- und Hausratschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Die Hausbesitzer verlangten von ihrem Versicherer, den Schaden zu ersetzen.

Der Anbieter weigerte sich jedoch, zu zahlen. Denn bei dem Ereignis habe es sich um keinen Rohrbruch im Sinne einer Leitungswasser-Versicherung gehandelt.

Diesem Argument schlossen sich die Richter des Landgerichts Trier an. Sie wiesen die gegen den Versicherer eingereichte Klage als unbegründet zurück.

Schäden durch Niederschläge beziehungsweise Rückstau

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass das Wasser bestimmungswidrig aus einem Ableitungsrohr ausgetreten war.

„Bedingungsgemäß erstreckt sich der Versicherungsschutz jedoch ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmungen, Hochwasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um einen Leitungswasserschaden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch.“

Der Versicherer habe aber beweisen können, dass die Schäden durch Witterungsniederschläge beziehungsweise durch einen Rückstau, der durch diese verursacht worden war, in den Leitungen entstanden waren. Dadurch sei jedoch kein Rohrbruch im Sinne der Versicherungs-Bedingungen verursacht worden.

Funktionsveränderung der intakten Rohrleitung

Als Rohrbruch sei jede nachteilige Veränderung des Rohrmaterials zu verstehen, welche die Funktion des Rohres in der Weise beeinträchtige, dass die darin geleitete Flüssigkeit bestimmungswidrig austreten könne. Ein Bruch liege folglich dann vor, wenn das Material des Rohres einschließlich Dichtungen, Muffen, Verschraubungen und anderen dazugehörigen Teilen ein Loch oder einen Riss bekämen.

Nicht ausreichend seien hingegen Einwirkungen ohne Substanzbeeinträchtigung, die lediglich zu einer Funktionsveränderung der intakten Rohrleitung führten.

In dem entschiedenen Fall habe sich in dem Abwasserrohr weder ein Riss noch ein Loch gebildet. Denn das Loch, durch welches das Wasser ausgetreten war, sei schon vor dem Schadenereignis bestimmungsgemäß vorhanden gewesen.

Gelöst habe sich lediglich die Verschlusskappe, die ihrerseits aber nicht beschädigt worden sei. Die Kläger hätten folglich keinen Anspruch auf eine Entschädigung durch ihren Versicherer.