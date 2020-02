Keine Entschädigung für das Opfer eines geschickten Diebes

19.2.2020 – Einem Täter war es gelungen, einem Versicherten beim abendlichen Flanieren dessen Armbanduhr vom Handgelenk zu streifen. Dem Opfer war in diesem Augenblick nicht bewusst, dass der Zeitmesser das Objekt des Zugriffs war. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen versicherten Raub im Sinne der Bedingungen für die Hausratversicherung. Das geht aus einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 6. Dezember 2019 hervor (6 U 98/19).

Der Kläger befand sich auf einem abendlichen Bummel, als er ein Ziehen an seinem linken Arm verspürte. Ohne zu wissen, was das Ziehen ausgelöst hatte, zog er instinktiv dagegen.

Erst als er sich umdrehte, um nach dem Grund zu schauen, bemerkte er einen weglaufenden Mann. In diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass ihm dieser seine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gestreift hatte.

Kein Raub im Sinne der Hausrat-Versicherung?

Nach einer Anzeige bei der Polizei meldete der Betroffene den Vorfall seinem Hausratversicherer. Er bat ihn darum, ihm den durch den Vorfall entstandenen Schaden zu erstatten. Denn er sei Opfer eines Raubes geworden und der sei bedingungsgemäß mitversichert.

Der Versicherer hielt sich jedoch nicht zur Leistung verpflichtet. Denn unter dem Begriff Raub seien nur Ereignisse zu verstehen, bei denen gegen einen Versicherten Gewalt angewendet werde, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

Bei dem Vorfall habe es sich jedoch um einen nicht versicherten Trickdiebstahl gehandelt. Denn die Uhr des Versicherten sei von dem Täter ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet worden.

Diese Argumentation hielten sowohl die Richter des in erster Instanz mit dem Fall befassten Berliner Landgerichts als auch die des von dem Versicherten in Berufung angerufenen Kammergerichts der Stadt für schlüssig. Sie wiesen die Klage daher als unbegründet zurück.

Verscihreungsbedingungen überraschend und unwirksam?

Der Bestohlene argumentierte, dass die von seinem Versicherer verwendete Klausel zur Definition eines Raubes überraschend und daher unwirksam im Sinne des § 307 BGB sei. Diesem Einwand wollten sich die Richter jedoch nicht anschließen.

Nach dem normalen Sprachgebrauch und dem Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers sei die Klausel nämlich so auszulegen, dass kein Raub vorliege, wenn eine Entwendung durch seine Überraschung erreicht werde.

Dies treffe auch zu, wenn dabei eine gewisse Körperkraft eingesetzt werde, um einen Gegenstand wegzunehmen, nicht aber, um einen tatsächlichen oder erwarteten Widerstand zu brechen.

Kein bewusster Widerstand gegen den Dieb

Von einem derartigen Tatbestand müsse im Fall des Klägers ausgegangen werden. Denn nach dessen Aussage sei die Entwendung ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes erfolgt.

Seine Schilderung des Vorfalls lasse nämlich nur den Schluss zu, dass ihm in dem Augenblick, als er ein Ziehen an seinem Arm bemerkte, nicht bewusst war, dass seine Armbanduhr gestohlen werden sollte. Das werde auch dadurch veranschaulicht, dass er sich nach eigenen Angaben etwas umdrehte, „um zu schauen, was los war“.

Er könne folglich keinen bewussten Widerstand gegen die Wegnahme der Uhr geleistet haben. Der aber wäre erforderlich gewesen, um den Tatbestand eines Raubes im Sinne der Versicherungs-Bedingungen zu erfüllen.