Kein Krankengeld wegen verspäteten Attests

8.7.2020 – Liegt es am Versäumnis des behandelnden Arztes, dass die Folgebescheinigung einer Krankschreibung nicht fristgerecht bei der Krankenkasse ankommt, darf dem Erkrankten daraus kein Nachteil entstehen. Das hat das Sozialgericht München mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 17. Juni 2020 entschieden (S 7 KR 1719/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten zugrunde, der krankheitsbedingt längerfristig arbeitsunfähig war. Seine Krankschreibung wurde daher von dem Arzt, der ihn behandelte, regelmäßig verlängert.

So auch an einem Montag, an dem der Patient den Mediziner erneut aufgesucht hatte. Da dessen Schreibkraft ausgefallen war, wurde die Bescheinigung jedoch nicht wie üblich noch am selben Tag ausgestellt und an die Krankenkasse übermittelt. Sie wurde dem Kläger erst am folgenden Samstag zugestellt.

Folgebescheinigung nicht fristgerecht eingetroffen

Der Mann übersandte das Papier zwar noch am selben Tag seiner Krankenkasse. Die entschied jedoch auf Fristversäumnis und wollte ihrem Kunden für die Zeit zwischen der Untersuchung und dem Erhalt der Krankschreibung kein Krankengeld zahlen.

Das begründete der Krankenversicherer damit, dass Krankmeldungen unverzüglich eingereicht werden müssten. Auch wenn der Versicherte die Folgebescheinigung nicht fristgerecht erhalten habe, sei er dazu verpflichtet gewesen, die Kasse vorab zumindest telefonisch oder schriftlich über die weitere Krankschreibung zu informieren.

Krankenkasse muss sich das Versäumnis zurechnen lassen

Dieser Argumentation wollte sich das Münchener Sozialgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Versicherten auf eine nahtlose Zahlung des Krankengeldes statt.

Nach Ansicht des Gerichts gehört es zur Risikosphäre von Krankenkassen, wenn die Büroorganisation eines Vertragsarztes wie im Fall des Klägers unzureichend ist. Denn schließlich arbeiteten sie ausdrücklich nur mit zugelassenen Kassenärzten zusammen.

Wenn ein solcher aus den genannten Gründen nicht dazu in der Lage sei, seinen Patienten nach einer Untersuchung unverzüglich eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung auszustellen, müsse sich die Krankenkasse dieses Versäumnis zurechnen lassen. Dem nachweislich durchgängig arbeitsunfähig erkrankten Versicherten habe das Krankengeld daher nahtlos weitergezahlt werden müssen.