Kein Geld bei Verstoß gegen das Embryonen-Schutzgesetz

17.2.2022 – Die gesetzlichen Krankenversicherer sind nur dann dazu verpflichtet, die Kosten einer künstlichen Befruchtung zu übernehmen, wenn die Vorschriften des deutschen Embryonen-Schutzgesetzes eingehalten wurden. Das gilt auch dann, wenn die Behandlung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union erfolgte, in dem andere Vorschriften zum Schutz des ungeborenen Lebens gelten. So das Sozialgericht München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 26. Januar 2022 (S 7 KR 242/21).

Geklagt hatte eine Frau, die sich, um ihren Kinderwunsch erfüllen zu können, aus medizinischen Gründen einer künstlichen Befruchtung in Form einer Spermieninjektion (ICSI) unterzogen hatte. Im Vorfeld hatte sich ihr gesetzlicher Krankenversicherer grundsätzlich dazu bereit erklärt, die Kosten des Eingriffs zu übernehmen.

Zu viele befruchtete Eizellen

Die Behandlung ließ die Klägerin allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich durchführen.

Dort hatte der behandelnde Arzt nach einer vorangegangenen Wahrscheinlichkeits-Berechnung für die Entwicklung eines Embryos sieben Eizellen befruchtet. Aus denen entwickelten sich vier Embryonen. Einer davon wurde der Betroffenen übertragen. Die restlichen wurden für etwaige spätere Versuche kryokonserviert.

Als der Krankenversicherer davon erfuhr, lehnte er eine Übernahme der Kosten der Maßnahme ab. Das begründete er damit, dass nach den Vorschriften des deutschen Embryonen-Schutzgesetzes zu viele Eizellen befruchtet worden seien.

Mit ihrer daraufhin eingereichten Klage hatte die Versicherte keinen Erfolg. Sie wurde vom Münchener Sozialgericht als unbegründet zurückgewiesen.

Nichteinhaltung des Embryonen-Schutzgesetzes

Nach Ansicht der Richter war es zwar zulässig, dass die Frau die Behandlung in einem anderen Mitgliedsstaat der EU hatte durchführen lassen. Ihr Krankenversicherer hätte die Kosten des Eingriffs aber nur dann übernehmen müssen, wenn dieser nach dem hiesigen Embryonen-Schutzgesetz erlaubt gewesen wäre.

Nach deutschem Recht dürften jedoch nicht mehr Embryonen erzeugt werden, als einer Patientin in einem Zyklus übertragen werden können. Das seien üblicherweise ein bis zwei Eizellen. An diese Begrenzung habe sich der die Maßnahme durchführende Arzt nicht gehalten.

Nach dessen Prognose sei nämlich zu erwarten gewesen, dass sich aus sieben befruchteten Eizellen mindestens drei Embryonen entwickeln würden, von denen nicht alle der Klägerin hätten transferiert werden können. Die Vorgaben des deutschen Schutzgesetzes seien folglich nicht eingehalten worden.

Vom Willen des Gesetzgebers

Den Einwand der Betroffenen, dass deutsche Gesetze in Österreich nicht gelten würden und dass die überzähligen Embryonen nicht vernichtet, sondern konserviert worden seien, ließ das Gericht nicht gelten.

„Denn es war der Wille des Gesetzgebers, der Entstehung überzähliger Embryonen entgegenzuwirken und so das grundgesetzlich geschützte Leben in vitro erzeugter Embryonen zu schützen“, so das Münchener Sozialgericht in seiner Urteilsbegründung.