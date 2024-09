Kein Chefarzt – Was bietet der neue Tarif „Krankenhaus easy“ der Axa?

18.9.2024 – Die Axa hat eine Krankenhauszusatzversicherung aufgelegt, die als „Unterbringungstarif“ konzipiert ist. Versicherte erhalten bei diesem Produkt ohne Gesundheitsprüfung eine Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, die Kosten für eine privatärztliche Behandlung werden nicht erstattet. Aus Marktbefragungen wisse man, dass es eine Zielgruppe gebe, die in dieser Sparte die bessere Unterkunft als attraktivsten Baustein ansehe, heißt es in Köln.

Die Axa Krankenversicherung AG hat ihr Produktportfolio erweitert. Neu im Angebot sind drei „besonders einfache Krankenhauszusatzversicherungen“, wie es heißt, darunter „Krankenhaus Easy“. Bei dieser Variante erhalten Versicherte ohne Gesundheitsprüfung eine Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer – allerdings auch keine privatärztliche Behandlung.

Versicherte profitieren bereits ab 10,17 Euro Monatsbeitrag, „um sich im Fall der Fälle in Ruhe gut erholen zu können“, schreiben die Kölner in einer Pressemitteilung. Bei Verzicht auf das Einbett- oder Zweibettzimmer erhalten erwachsene Versicherte ein tägliches Ersatzkrankenhaustagegeld in Höhe von 50 Euro, Kinder und Jugendliche in Höhe von 25 Euro.

Krankenhauszusatzpolice deckt Leistungslücken ab

Neugeborene Kinder werden ein Jahr beitragsfrei nachversichert. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren erhalten eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit für ein Elternteil im Zimmer des jungen Patienten. Der Tarif kann mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren abgeschlossen werden. Anschließend ist er monatlich kündbar, wird berichtet.

Mit dem Unterbringungstarif führe man den Ansatz besonders simpler und einfach abschließbarer Produkte im Bereich der Zusatzversicherungen fort, heißt es. Er lasse sich schnell und unkompliziert online berechnen und abschließen.

„Mit ‚Krankenhaus easy‘ haben wir einen weiteren Tarif in unserer ‚easy\′-Linie ergänzt. Diese Produkte überzeugen durch ihre Einfachheit – sowohl in den Produkteigenschaften als auch in Bezug auf die besonders einfachen Abschlussmöglichkeiten“, sagt Dr. Karsten Dietrich, Vorstand Personenversicherung.

„Wir werden diesen erfolgreichen Ansatz weiterverfolgen, da wir der Überzeugung sind, dass zukünftig immer mehr Menschen aufgrund der Leistungslücken in der Krankenkasse auf der Suche nach guten und einfachen Zusatzversicherungen sein werden“, so Dietrich.

Unterbringung im Krankenhaus steht im Mittelpunkt

Die VersicherungsJournal-Redaktion hat bei den Kölnern nachgehakt. Der neue Basistarif sieht keine Gesundheitsprüfung vor. Stellt sich die Frage, an welchen Stellen der Versicherungsnehmer deshalb Abstriche im Vergleich zu üblichen Produkten in Kauf nehmen muss?

„Versicherte müssen beim Tarif ‚Krankenhaus easy‘ keine Abstriche in Kauf nehmen. Er fokussiert sich aber als reiner Unterbringungstarif im Ein- beziehungsweise Zweibettzimmer auf eine spezielle Leistung in der Krankenhauszusatzversicherung. Wichtig zu beachten: Genauso wie bei Vergleichsprodukten besteht auch bei unserem Tarif für bereits angeratene oder bekannte Krankenhausaufenthalte vor Vertragsabschluss kein Versicherungsschutz“, antwortet ein Unternehmenssprecher.

Beim Blick auf die Homepage der Kölner und dem dort veröffentlichten Vergleich zwischen den drei neuen Krankenhauszusatzversicherungen zeigen sich dann doch Unterschiede. So wird beispielsweise nur bei „Krankenhaus easy“ die Krankenhauszuzahlung in Höhe von zehn Euro nicht erstattet.

Zudem werden – wie die Kosten für eine privatärztliche Behandlung durch den Chefarzt oder einen Spezialisten – auch Arzthonorare über der Gebührenordnung nicht übernommen. Ferner sind keine Krankentransporte zum Wunschkrankenhaus inkludiert.

Versicherungsbeitrag ist nach Alter gestaffelt

Kunden können sich ab 10,17 Euro im Monat versichern, heißt es. Gilt dies auch für Kinder und wie sieht bei den Erwachsenen die Staffelung nach Altersgruppen aus? Dazu wird mitgeteilt, dass der Kinderbeitrag von null bis 14 Jahren bei 3,36 Euro und der Beitrag für Jugendliche von 15 bis 19 Jahren bei 7,05 Euro liegt. Ab 20 Jahren ist der Beitrag für Erwachsene zu zahlen.

Bei den Erwachsenen sind die Altersgruppen jeweils in fünf Jahre eingeteilt. Aktuell verändere sich der Beitrag für Versicherungsnehmer im Alter von 25 bis 49 Jahren nicht, wird berichtet.

Axa schneidet den Tarif auf eine spezielle Zielgruppe zu

Üblicherweise wird die Chefarztbehandlung als attraktivster Baustein der Krankenhauszusatzversicherung angesehen. Diese Leistung ist im Tarif „Krankenhaus easy“ nicht enthalten. Worauf basiert die Einschätzung, dass der Tarif trotzdem erfolgreich sein wird?

„Kund:innen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir bieten mit unserem Portfolio ‚Krankenhaus easy‘ und ‚Krankenhaus Premium‘ für verschiedene Zielgruppen den passenden Versicherungsschutz“, sagt der Sprecher. „Wir wissen aus Marktbefragungen, dass es eine Zielgruppe gibt, die die bessere Unterkunft als attraktivsten Baustein ansehen und auf eine Behandlung durch Chefärzt:innen keinen Wert legt. Unser neues Angebot ‚Krankenhaus easy‘ richtet sich genau an diese Zielgruppe.“

Die durchschnittliche stationäre Verweildauer je Fall in Tagen geht seit Jahren stetig zurück. Warum erachtet man vor diesem Hintergrund dennoch den Tarif als „gute“ Zusatzversicherung? „Egal ob kurzer oder langer Krankenhausaufenthalt: ‚Krankenhaus easy‘ bietet unseren Kund:innen die Möglichkeit sich in Ruhe zu erholen – und das, ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen.

Die Dauer von Krankenhausaufenthalten ist für die individuelle Notwendigkeit einer besseren Unterbringung nicht relevant. Auch bei einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus kann der zusätzliche Komfort und die Ruhe im Ein- oder Zweibettzimmer zu einer besseren Genesung führen“, heißt es in Köln.