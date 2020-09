Kein bAV-Anspruch nach Wechsel des Arbeitsverhältnisses?

24.9.2020 – Wird eine befristete Beschäftigung unmittelbar durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis abgelöst, gilt der Beginn der Betriebszugehörigkeit als Beschäftigungsbeginn im Sinne der bAV-Versorgungsordnung. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 22. September 2020 entschieden (3 AZR 433/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines Mannes zugrunde, dessen befristetes Beschäftigungs-Verhältnis unmittelbar durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis abgelöst wurde.

Voraussetzungen laut Versorgungsordnung erfüllt?

Das wäre kein Anlass für einen Rechtsstreit gewesen. Uneinigkeit bestand jedoch in der Frage, ob dem Beschäftigten ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung (bAV) zustand. Denn die bAV-Versorgungsordnung seines Arbeitsgebers sieht vor, dass nur dann ein Anspruch auf eine Versorgungszusage besteht, wenn ein Beschäftigter zu Beginn des Arbeitsverhältnisses noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet hat.

Diese Voraussetzung hatte der Kläger zwar mit Beginn der befristeten Beschäftigung erfüllt, nicht aber mit dem des unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Altersgrenze überschritten. Sein Arbeitgeber war daher der Meinung, dass dem Beschäftigten kein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung zusteht.

Richter zweier Instanzen sahen berechtigte Forderung

Dieser Rechtsauffassung wollten sich weder das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht Niedersachsen, noch das von dem Arbeitgeber in Revision angerufene Bundesarbeitsgericht anschließen.

Beide Gerichte hielten die Forderung des Beschäftigten auf eine betriebliche Altersversorgung durch seinen Arbeitgeber für berechtigt.

Es kommt auf den Beginn der Beschäftigung als solches an

Nach Ansicht der Richter kommt es in Fällen, in denen einem befristeten Arbeitsverhältnis unmittelbar ein unbefristetes folgt, grundsätzlich auf den Beginn der Beschäftigung als solches und nicht auf den des unbefristeten Beschäftigungs-Verhältnisses an.

Das heißt im Fall des Klägers, dass er die in der Versorgungsordnung genannte Voraussetzung für den Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung durch seinen Arbeitgeber erfüllt hat.

Das hat das Bundesarbeitsgericht am gleichen Tag auch in einem im Wesentlichen gleich gelagerten Fall bestätigt. In dem haben die Richter die Revision des beklagten Arbeitgebers ebenfalls als unbegründet zurückgewiesen.