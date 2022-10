Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen

21.10.2022

Der Streit um Homöopathie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geht in die nächste Runde. Laut diversen Medienberichten im Oktober will Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) prüfen, ob die Kostenübernahme Sinn macht. Er verweist auf die fehlenden wissenschaftlichen Belege zur Wirksamkeit von Globuli & Co.

Als Regelleistung wird die alternative Medizin heute schon nicht mehr von den Krankenkassen übernommen. Einige Anbieter erstatten sie jedoch als freiwillige Satzungsleistung, auch um gegen die Konkurrenz zu punkten (VersicherungsJournal 18.7.2022). Welche ambulanten Naturheilverfahren welche Körperschaften übernehmen, filtert das Portal Gesetzlichekrankenkassen.de (23.6.2022).

Karl Lauterbach (Bild: Thomas Ecke)

Künftig werde die Kostenübernahme nach den Plänen der Bundesregierung nicht mehr möglich sein. „Wer Alternativmedizin haben möchte, wird damit zum Selbstzahler. Ambulante Zusatzversicherungen bieten hierfür finanziellen Schutz“, schreibt die Universa Krankenversicherung a.G. in einer Meldung vom Donnerstag.

Beim Abschluss einer privaten Krankenzusatz-Versicherung sollten Verbraucher darauf achten, „dass die Leistungen nicht auf bestimmte Leistungsverzeichnisse wie Hufeland begrenzt sind“, rät der private Krankenversicherer. Die Universa übernehme bis zu 90 Prozent der Kosten für Naturheilverfahren und Alternativmedizin durch Ärzte und Heilpraktiker, begrenzt auf 1.800 Euro in zwei Kalenderjahren.