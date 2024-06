(K)Einbruch ins Wohnmobil? Versicherer zweifelt an Tathergang

20.6.2024 – In einem Fall musste Dr. Wilhelm Schluckebier versuchen, zwischen einer bestohlenen Frau und deren Versicherer zu vermitteln. Letzterer verweigerte wegen fehlender Einbruchsspuren die Leistung. Nach einem gemeinsam mit dem Ombudsmann durchgeführten Videostudium lenkte der Versicherer ein. Im Rahmen eines Vergleichs erhielt die Bestohlene 1.500 Euro (Gesamtschaden: gut 2.000 Euro) ersetzt. Das Beispiel stammt aus dem Jahresbericht 2023 der Schlichtungsstelle.

Im Jahresbericht 2023 des Versicherungsombudsmann e.V. (VersicherungsJournal 15.5.2024, 17.5.2024, 27.5.2024, 30.5.2024) werden neben diversen statistischen Daten auch beispielhaft über zwei Dutzend behandelte Fälle vorgestellt.

Nicht repräsentative Fallsammlung

„Anhand der dargestellten Verfahren und Entscheidungspraxis des Ombudsmanns soll ein Einblick in die Beschwerdebearbeitung ermöglicht werden“, heißt es in dem Bericht. Die Fälle seien nicht repräsentativ für die Häufigkeit oder die Bedeutung der Themen, mit denen die Schlichtungsstelle befasst war.

Es seien solche Themen ausgewählt worden, „bei denen ein allgemeines Interesse erwartet werden kann und die jedenfalls in ihrer Gesamtheit einen Eindruck von der Arbeit des Ombudsmanns vermitteln“. Aus der Fallsammlung ließen sich keine Aussagen über das Verfahrensergebnis oder die Beendigungsarten hinsichtlich der Gesamtstatistik ablesen, wird weiter hervorgehoben.

Keine Einbruchsspuren

In einem der aufgeführten Fälle waren einer Frau während ihres Urlaubs in Italien verschiedene Hausratgegenstände im Wert von gut 2.000 Euro aus ihrem Wohnmobil entwendet worden. Nach eigener Aussage waren die mit drei Hebeln zu verschließenden Fenster des Fahrzeugs verschlossen gewesen.

Der Versicherer zweifelte Letzteres wegen fehlender Einbruchsspuren an und verwies die Frau auf die ihr obliegende Beweislast. Sie wandte sich daraufhin an den Ombudsmann Dr. Wilhelm Schluckebier, der in diesem April von der Ombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf abgelöst wurde (9.1.2024).

Gemeinsames Videostudium

Dabei schickte die Bestohlene der Schlichtungsstelle einen Link zu einem Video. Auf diesem war dem Bericht zufolge zu sehen, „wie bei dem Wohnmobiltyp ein Fenster mit einem entsprechenden Werkzeug relativ leicht und offenbar spurenlos geöffnet werden kann, zumindest, wenn sich nicht alle drei Hebel vollständig in der richtigen Stellung befinden“.

Der Ombudsmann und eine Mitarbeiterin des Versicherers sahen sich das Video während eines Telefonats gemeinsam an. In dem Gespräch wurde auch erörtert, ob ein Wohnmobil als „verschlossen“ im Sinne der Versicherungsbedingungen anzusehen wäre, wenn einer der Hebel nicht ganz in der richtigen Position gewesen wäre.

Vergleich in Höhe von 1.500 Euro

Schluckebier vertrat nach dem Videostudium die Ansicht, dass ein versicherter Einbruch zumindest nicht unwahrscheinlich erscheine, auch wenn ein solcher natürlich nicht bewiesen sei. Der Versicherer erklärte sich vor diesem Hintergrund schließlich dazu bereit, sich mit der Geschädigten – wie vom Ombudsmann angeregt – zu vergleichen.

Nachdem das Diebstahlopfer Nachweise zur Schadenhöhe eingereicht hatte, einigten sich beide Parteien letztendlich auf eine Zahlung in Höhe von 1.500 Euro.