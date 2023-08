IVFP: Die besten Berufsunfähigkeits-Versicherungen

18.8.2023 – 57 Tarife von 48 Anbietern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in sechs Kundenkreisen für sein neu aufgelegtes SBU-Rating bewertet. Untersucht wurden die Bereiche Unternehmenssicherheit, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz. Alte Leipziger, Baloise, Continentale, Dialog, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, HDI, LV 1871, Swiss Life und Volkswohl Bund erhielten in dem Rating in allen Zielgruppen die Note „exzellent“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat einige Wochen nach dem BU-Kompetenzrating (VersicherungsJournal 26.7.2023) die neue Auflage ihres Ratings von selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Versicherungen vorgelegt. Untersucht wurden 57 Tarife von 48 Produktgebern.

In den vorigen Auflagen waren es 55 Produkte von 46 Unternehmen (20.1.2023), 48 Tarife von 44 Anbietern (22.12.2021), 40 Angebote von 40 Gesellschaften (6.11.2020) beziehungsweise 37 Offerten von 37 Unternehmen (17.12.2019).

Bewertung der Versicherungstarife nach Zielgruppen

Die Analysten haben die Produkte nach Zielgruppen (kaufmännische beziehungsweise medizinische Berufe, Handwerker, Selbstständige, Studenten sowie Azubis) getrennt beurteilt.

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (20 Prozent Gewichtung), Preis-Leistung (50 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz (zehn Prozent). Diese sind insgesamt in „bis zu 110“ unterschiedlich gewichtete Einzelkriterien (bis zu 20 Punkte pro Aspekt) unterteilt.

Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) (PDF, 513 KB).

Keine konkreten Noten mehr

Für die untersuchten Produkte werden, anders als vor einigen Jahren noch üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein.

Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Namen wurden nur von denjenigen Testteilnehmern veröffentlicht, die eine der beiden besten Noten erreicht haben. Hierzu merkt das Institut an: „Das IVFP verzichtet in seinen Ratings darauf, diejenigen Anbieter auszuweisen, die eine schlechtere Note als 2,0 haben. Dadurch soll einer negativen Berichterstattung über Anbieter entgegengewirkt werden, deren Strukturen sich beispielsweise noch im Aufbau befinden, die sich aber dennoch bereiterklärt haben, am Rating teilzunehmen.

Folglich ist ein schlechteres Ratingergebnis nicht damit gleichzusetzen, dass der Versicherer ungenügend ist. Diese Philosophie führt regelmäßig dazu, dass Gesellschaften auch deshalb an diesen (freiwilligen) IVFP-Ratings teilnehmen, um eine eigene Positionsbestimmung zu erhalten.“

Die exzellenten Anbieter in mindestens vier Zielgruppen

„Exzellente“ Produkte für mindestens eine Zielgruppe haben laut den Ergebnislisten 27 (Vorjahr: 24) Anbieter. Aktuell erreichten elf (Vorjahr: acht) Anbieter die Höchstnote in allen sechs Kundenkreisen:

Dabei gelang der Continentalen, der Europa und dem HDI der Aufstieg in die Riege der Akteure mit einem Toptarif für alle Zielgruppen.

In fünf Zielgruppen ein „exzellent“ schafften einerseits die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Gothaer Lebensversicherung AG (jeweils nicht Handwerker). Andererseits gelang dies auch der Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (nicht Azubis) sowie der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (nicht medizinische Berufe).

Die Topnote in jeweils vier Zielgruppen bekamen die Nürnberger Lebensversicherung AG (nicht Handwerk, nicht Azubis) und die Württembergische Lebensversicherung AG (nicht Selbstständige, nicht medizinische Berufe).

Zahlreiche Vergleiche von Berufsunfähigkeits-Versicherungen

Die Berufsunfähigkeits-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet. Zuletzt waren das die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (1.8.2023), die Morgen & Morgen GmbH (4.5.2023) und die Franke und Bornberg GmbH (5.4.2023, 5.4.2023, 22.3.2023).

Welche Versicherer aus Vermittlersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. bei ihren Partnerbetrieben erfragt (9.3.2022).

Die favorisierten Anbieter aus Sicht von Maklern und Mehrfachvertretern ermittelt die BBG Betriebsberatungs GmbH im Quartalsturnus im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends (23.6.2023). Im Rahmen der „Marktstudie Arbeitskraftabsicherung 2023“ hat die BBG ermittelt, an wen Makler das meiste Geschäft liefern (5.5.2023) und welche Anbieter sie weiterempfehlen (9.5.2023).

Die Kundenorientierung aus Verbrauchersicht hat die Servicevalue GmbH im Frühjahr unter die Lupe genommen (19.5.2023). Zu Jahresbeginn haben die Marktforscher aus Köln eine Untersuchung zur Leistungsregulierung veröffentlicht (12.1.2023).