Ist die Agria-Pferdehalterhaftpflicht „ein unfassbar gefährliches Produkt“?

21.3.2024 – Makler Dennis Keller hat die Pferdehalterhaftpflichtversicherung der Agria einem Faktencheck unterzogen. Nach seiner Einschätzung sind Schäden an einer Reitbeteiligung nicht gedeckt, Deckungssummen zu niedrig und Begriffe nicht eindeutig definiert. Zudem entsprechen laut dem „Vierpfotenmakler“ die Klauseln zur gesamtschuldnerischen Haftung nicht den GDV-Mindeststandards. Versicherungsnehmer würden ihre finanzielle Existenz aufs Spiel setzen.

„Dies hier ist eine ganz klare Warnung. Kein Scherz, kein Sarkasmus, kein Spiel!“, schreibt der „Vierpfotenmakler“ Dennis Keller zu Beginn seines aktuellen Blog-Beitrags „Der große Verrat der FN?“. Der Bericht ist frei zugänglich auf Website des Maklers veröffentlicht.

Aufhänger ist ein Sponsorenwechsel der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, deren internationale Bezeichnung Fédération Équestre Nationale (FN) lautet. Statt der R+V Allgemeine Versicherung AG unterstützt laut Keller seit Kurzem die Försäkringsaktiebolaget Agria den Verband.

Ein kurzer Blick auf die FN-Homepage bestätigt dies. Neben einem Werbe-Banner des schwedischen Tierversicherers werden hier unter dem allgemein gehaltenen Artikel „Pferdeversicherrungen: Schutz für Pferdebesitzer“ sogar die Kontaktdaten von Agria-Vertriebsleiterin Kirsten Bille als Ansprechpartnerin für „Versicherungsfragen rund ums Pferd“ genannt.

Faktencheck

Doch im Kern geht es im Blog-Beitrag des „Vierpfotenmaklers“ um einen Faktencheck. Keller hat sich die Bedingungen des Produkts angeschaut und Rückfragen beim Support des Versicherer gestellt.

Sein Fazit vorweg: „Die Leistungen der Agria-Pferdehalterhaftpflicht setzen Deine finanzielle Existenz aufs Spiel!“, schreibt er und führt im Folgenden fünf Kritikpunkte an.

Schäden an einer Reitbeteiligung

In dem Tarif sind Reitbeteiligungen laut Keller nicht mitversichert. Zum Beweis postet er einen Auszug aus dem Bedingungswerk. Hier ist unter dem Punkt „E.7 Ausschlüsse“ zu lesen: „Die Versicherung erstattet keine Kosten für […] Haftungsansprüche von jemandem, der das versicherte Tier hütet“.

In der gleichen Klausel steht, dass keine Kosten übernommen werden für „Erstattungsansprüche, die keine direkten Schadenkosten sind, wie beispielsweise Ausfall von Einkommen, Rente, Gehalt oder anderen Leistungen, Zulagen“. Der Makler warnt: „Schädigt Dein Pferd irgendeine Person, dann sind die Dinge, die oben aufgezählt werden, nicht versichert!“

Ungewöhnliche Zäumung

Ferner kritisiert er folgende Bestimmungen: „Die Versicherungssumme für Schäden, die durch das Reiten oder Führen mit ungewöhnlicher Zäumung, ungewöhnlichen Sätteln oder ohne Sattel entstehen, beträgt 75.000 Euro je Versicherungsfall.“

Der Makler stellt in Frage, dass diese Deckungssumme für hohe Personenschäden ausreicht. „Und wer bitte definiert, was denn überhaupt ‚ungewöhnlich‘ sein soll?“, will er zudem wissen.

Gesamtschuldnerische Haftung

Auch die Klauseln zur gesamtschuldnerischen Haftung stoßen bei ihm auf völliges Unverständnis. „Sind mehrere Parteien verpflichtet, denselben Schaden gesamtschuldnerisch zu erstatten, erstattet Agria nur den Anteil des Schadens, der dem entspricht, was Ihnen angelastet werden kann“, heißt es in der entsprechenden Passage.

Die Agria „zahlt von vornherein nur einen kleinen Anteil, obwohl die geschädigte Person den vollen Schadensersatz bei Dir einfordern (und einklagen) kann!“, übersetzt der Spezialist für Tierversicherungen die Ausführungen.

Untypische Verwendung

Zudem bemängelt er, dass „für eine der privaten Tierhaltung untypischen Verwendung“, wie es in den Bedingungen heißt, keine Haftung übernommen werde. Einen Ausschluss von Pferderennen oder anderen Wettbewerben könne er verstehen. „Was aber bitte ist eine ‚untypische Verwendung‘?!?“, fragt er.

„Ist es untypisch, auf Asphalt zu galoppieren? Im Freien Foto-Shootings zu machen? Bei einer Filmproduktion als Statist im Hintergrund durchs Bild zu reiten? Mit dem Pferd Kindergärten, Schulen oder Altenheime zu besuchen? Folge: Sieht die Agria nach Gutdünken irgendetwas als ‚untypisch‘ an, bist Du nicht versichert“, schreibt er.

Eintritt unwahrscheinlich, aber hoch abgesichert

Zuletzt kritisiert er, dass Schäden in Ställen nur bis 10.000 Euro, Schäden in Räumen dagegen bis 300.000 Euro abgedeckt sind. Erstere seien „genau die Schäden, die potenziell richtig hoch werden können“, so Keller und nennt als Beispiel das Abbrennen eines Stallgebäudes.

Zweitere dagegen hält er für nahezu unmöglich. „Was bitte soll passieren, dass Dein Pferd in einem Raum (!) Gegenstände von einem Wert von 300.000 Euro vernichtet? Soll es in ein Museum eindringen und auf wertvolle Gemälde ‚I was here!‘ kritzeln? Den Gin-Vorrat der Queen leer saufen? In einem Lager für Silvester-Feuerwerk heimlich rauchen?“, fragt er.

Keine Mindeststandards

Die Agria orientiere sich nicht am Mindeststandard des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). „Würde sie dies tun, dann wären sämtliche der hier behandelten Themen obsolet, weil darüber sichergestellt würde, dass alle für Dich negativen Punkte ihre Gültigkeit verlieren würden“, schreibt Keller.

Und zuletzt: „Da dies nicht der Fall ist, bleibt alles so wie ich es sagte: Diese Pferdehalterhaftpflicht ist ein unfassbar gefährliches Produkt!“

Bis Redaktionsschluss lag noch keine Stellungnahme der Agria zu den Ausführungen des „Vierpfotenmaklers“ vor.