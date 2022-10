Inflation frisst Haftungssummen auf

26.10.2022 – Die Allianz hat ihre betriebliche Gruppen-Unfallversicherung neu aufgelegt und verbreitert dabei den Vertrieb. Ergo drängt mit einer neuen Gewerbe-Haftpflichtversicherung ins Geschäft mit kleinen und mittleren Firmen des täglichen Bedarfs. Helden.de hat etwas Neues für Hundezüchter, die Inter für Ärzte und Handwerker. Continentale und Hiscox haben jeweils ihren Cyberschutz verändert.

Die Allianz Versicherungs-AG vertreibt ihre neue betriebliche Gruppen-Unfallversicherung nun auch über Makler. Das modular aufgebaute Produkt ist für Vereine und Unternehmen. Es beinhaltet Leistungen finanzieller Art, aber auch konkrete Unterstützung, Beratung und Hilfe nach einem Unfall. Auch kurzfristige Veranstaltungen oder zeitlich begrenzt tätige Mitarbeiter werden versichert.

Allianz stellt Unfallberater

„Basis“, „Smart“, „Komfort“ und „Premium“ unterscheiden sich durch fest zugeordnete Progressionsmodelle und aufsteigende Leistungshöhen bei Sofortleistung, kosmetischen Operationen oder Bergungskosten. Gemein ist allen Varianten der Unfallberater, der zum Beispiel bei der Schadenmeldung und -abwicklung hilft oder die Rückholung aus dem Ausland organisiert.

Es gibt weitere wählbare Bausteine wie „Wieder-Fit“ mit besonderen Leistungen im Bereich Therapie und Behandlung, sowie „Leistung-Plus“ mit zusätzlichen Geldleistungen bei Knochenbrüchen.

Die betriebliche Gruppen-Unfallversicherung schützt auf Wunsch rund um die Uhr im privaten und beruflichen Umfeld. Vereine können ihre aktiven und passiven Mitglieder, Angestellte sowie neben- oder ehrenamtlich tätige Personen absichern.

Ergo verspricht unkomplizierte Absicherung

Besonderheit der neuen Gewerbe-Haftpflichtversicherung der Ergo Versicherung AG ist ein Bedingungswerk, das speziell für die Haftungsrisiken der Zielgruppe „Einkaufsstraße“ konzipiert ist. Es geht also um kleine und mittlere Unternehmen – Lebensmittelhandwerk, Gastgewerbe, Einzelhandel, Friseursalon, Büro, Handwerksbetrieb und Ähnliches.

Deckungsspezifische Selbstbehalte und Sublimits wurden „radikal“ reduziert. Nach Angaben des Anbieters ist das Produkt „verständlich, leicht abschließbar und ausgezeichnet im Wettbewerb platziert“.

Die Deckung bietet drei Versicherungssummen (drei, fünf, zehn Millionen Euro) und leistet beispielsweise auch bei Mietsachschäden und Schlüsselverlust. Zudem beinhaltet sie eine Produkthaftpflicht sowie die Besitzstands- und die Innovationsgarantie. Wählbar sind die Bausteine „Privat-Haftpflichtversicherung“ mit 50 Millionen Euro Versicherungssumme, Forderungsausfall-Deckung und Schlüsselverlust sowie „Umweltrisiken“.

Inter zahlt Stellvertreter

Die Inter Allgemeine Versicherung AG bietet eine Ausfallversicherung zur „optimalen Existenz- und Liquiditätssicherung für Inhaber von Arztpraxen und Handwerksbetrieben“. Abgesichert werden der entgangene Gewinn und die fortlaufenden Kosten in wählbarer Höhe für den Fall, dass der Arzt oder selbstständige Handwerker aufgrund von Krankheit, Unfall oder auch Quarantäne nicht arbeiten kann.

Zu den fortlaufenden Praxiskosten zählen beispielsweise neben den Aufwendungen für Miete, Energie, Personal sowie Leasing/Finanzierungen auch die für eine Vertretung. Der Versicherer verzichtet auf Wartezeiten und die Geltendmachung einer Unterversicherung. Die Kunden können nach Wahl Karenztage vereinbaren.

In „Premium“ verzichtet die Inter zeitlich unbefristet sowohl auf das Kündigungsrecht im Versicherungsfall als auch auf das ordentliche Kündigungsrecht zum Vertragsablauf.

Hiscox relauncht sein Cyberprodukt

Im Hinblick auf das Risiko von Kumulschäden hat die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland die „Hiscox CyberClear“ überarbeitet.

Der Kumulklausel zufolge ist die Leistungspflicht der Hiscox „auf die höchste der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt, wenn für einen Versicherungsfall oder Schaden über mehrere Versicherungsverträge derselben Versicherungsart [...] der Hiscox-Gruppe [...] Versicherungsschutz besteht (Kumulfall). Eine Kumulierung der Versicherungssummen findet nicht statt.“ Für den Versicherten fällt in einem Kumulfall nur der niedrigere der vereinbarten Selbstbehalte an.

Beim neuen Cyberprodukt gibt es mehr Auswahloptionen für eine individuelle Absicherung je nach Betrieb der IT-Systeme. Also, ob etwa die IT-Systeme und Daten des versicherten Kunden vor Ort („On-Premises“) oder in der Cloud liegen.

Neukunden mit maximal 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz wird eine pauschale Cyber-Betriebsunterbrechungs-Absicherung mit einer vereinfachten Berechnungs- und Entschädigungs-Systematik angeboten. Der Vorteil liegt in der sofortigen Auszahlung der pauschalen Entschädigungsleistung im Schadenfall, dem Verzicht des Versicherers auf detaillierte Nachweise des Schadenfalls sowie dem Wegfall der Anrechnung von Wiederaufholeffekten.

Aon reagiert auf steigende Inflation

Der „Inflationsausgleich-Exzedent“ der Aon plc. schützt Unternehmen im Rahmen der Haftpflicht vor den Risiken der Unterversicherung. Inflationsbedingt können die Kosten der Schadenabwicklung und des geltend gemachten Schadenersatzes bei Haftpflichtschäden steigen und zu höheren Worst-Case-Szenarien bei den Unternehmen führen.

Die Versicherungslösung richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die Aon zufolge oftmals niedrige Deckungssummen eingekauft haben, die nun aufgrund der Inflation womöglich nicht mehr ausreichen. Sie können optional fünf oder zehn Millionen Euro als zusätzliche Versicherungssumme zu „attraktiven“ Prämienkonditionen zukaufen, um eine Unterversicherung auszuschließen.

Continentale: Mehr Cyberschutz zu niedrigeren Beiträgen

Bei „KuBuS Cyber 2022“ bewertet die Continentale Sachversicherung AG die Betriebsarten neu und stuft Tarifgruppen anders ein. Daraus ergeben sich nach Angaben des Anbieters für „viele“ Unternehmen und Berufsgruppen „deutliche“ Beitragsvorteile. Zudem wurde der Schutz erweitert. Ersetzt werden beispielsweise auch Schäden durch Betriebsunterbrechungen externer Cloud-Dienstleister sowie Sachschäden an der IT-System-Hardware.

Das Limit der Versicherungssumme ist auf zwei Millionen Euro gestiegen. Ebenfalls neu sind frei wählbare Selbstbehalte. Dafür gewährt die Continentale bis zu 15 Prozent Nachlass auf die Beiträge. Der Standard-Selbstbehalt liegt bei 500 Euro.

Helden.de zählt nur die Hündinnen

Die Onlineplattform Helden.de, eine Marke des Assekuradeurs Insurance Hero GmbH, bietet über ihre Marke Tierdirekt eine Züchterpolice für Zuchthunde. Die Police baut auf den Tierdirekt OP- oder Vollversicherungs-Produkten auf und versichert ein gesamtes Zuchtrudel einschließlich der Welpen mit nur einer Versicherung.

Kosten fallen bei diesem Schutz nur für die aktuell in einem Zuchtrudel angemeldeten Hündinnen an. Sollten also Tiere temporär oder dauerhaft nicht zur Zucht eingesetzt werden, lässt sich deren Züchterschutz einfach und kostenlos auf ein anderes Tier übertragen.

Der Züchterschutz als Ergänzung zu OP- oder Krankenvollversicherung für Zuchthunde deckt sowohl die Tierarztkosten für die Behandlung der Zuchthündin als auch der zugehörigen Welpen bis zur Übergabe an den Käufer. Diese können bestehende Krankenvollversicherung übernehmen. Vorteile sind der sofortige Versicherungsschutz ohne Wartezeit und einen lebenslangen Discount auf die Versicherungsprämie.