Industrieversicherung und Gewerbe-Multirisk: Die Favoriten der Vema-Makler

31.10.2023 – In der Industrieversicherung ist die Allianz der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dahinter folgen die Gothaer und die SV. Im Segment gewerbliche Multirisk-Policen führt die Gothaer vor HDI , Helvetia und R+V. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Industrieversicherung sowie dem Segment gewerbliche Multirisk-Policen unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 16.10.2023) durchgeführt.

Die befragten Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen in beiden Produktgattungen jeweils 232 Nennungen ein.

Gewerbe-Multirisk: Am häufigsten wird an die Gothaer vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der gewerblichen Gebäudeversicherung setzte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Wettbewerber durch. Für die Kölner votierte rund jeder sechste Befragte.

Den zweiten Platz sicherten sich die HDI Versicherung AG mit ihrer für die Genossenschaft entwickelten Lösung – mit einem Anteil von einem knappen Achtel. Den Bronzerang teilen sich die R+V Versicherungen und das Vema-Deckungskonzept der Helvetia Versicherungen. Für die beiden Akteure votierte jeweils gut jeder zwölfte Befragte.

Die Positionen fünf bis acht belegen die Axa Versicherung AG, die Alte Leipziger Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit ihrer für die Vema entwickelten Lösung). Die vier vorgenannten Anbieter konnten zwischen sechs und fünf Prozent der Favoritenstimmen auf sich vereinen.

Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage löste die Gothaer den HDI auf der Spitzenposition ab. Die R+V verbesserte sich von sechs auf drei, die Alte Leipziger von sieben auf sechs. Drei Ränge verlor die Baloise (von fünf auf acht), jeweils eine die Helvetia (von drei auf vier) und die Axa (von vier auf fünf). Die Allianz schaffte den Aufstieg in die Spitzengruppe

Allianz führt in der Industrieversicherung

In der Industrieversicherung behauptete die Allianz mit einem Anteil von einem guten Sechstel die Führungsposition vor der Gothaer. Letztere konnte knapp jede neunte Stimme auf sich vereinen.

Im Rennen um den Bronzerang setzte sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit einer Stimme Vorsprung gegen die Axa durch. Für beide votierte jeweils etwa jeder 13. Interviewte.

An fünfter Stelle liegen gleichauf die Alte Leipziger mit ihrem Vema-Deckungskonzept und die R+V. Position sieben belegt die HDI Global SE. Die drei letztgenannten Akteure kamen auf Anteile an den Favoritennennungen zwischen sechs und fünf Prozent.

Die HDI Global verbesserte sich im Vergleich zur vorherigen Umfrage um zwei Positionen, die SV um drei und die Alte Leipziger um fünf Plätze. Nach unten zeigte die Kurve bei der Axa (von drei auf vier) und bei der R+V (von vier auf fünf).

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der gewerblichen Sach- und Inhaltsversicherung (23.10.2023) unter anderem auch die Fotovoltaik- und die Elektronikversicherung (18.9.2023, 4.10.2023).

Untersucht wurden ebenfalls die Auslandsreisekranken- (14.9.2023), die D&O- (12.9.2023) und die Cyberversicherung (31.8.2023). Qualitätsumfragen wurden auch in der Tierkranken- (10.7.2023) und der Unfallversicherung (23.6.2023) sowie in den Segmenten Rechtsschutz- (24.5.2023, 28.6.2023) und Bauversicherungen (9.3.2023) durchgeführt.

Davor waren neben der Maschinen- (6.2.2023) auch die Privat- (31.3.2023) und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023) an der Reihe. Unter die Lupe genommen wurden auch die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) und die Kraftfahrtversicherung (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022).