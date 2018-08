Indexpolicen: Eine echte Alternative zu Klassik-Renten?

2.8.2018 – Der Tausch „Überschussbeteiligung gegen Indexpartizipation“ hat sich in der Vergangenheit meist für die Versicherungsnehmer von Indexpolicen gelohnt und zu einem Mehrertrag von rund einem Prozentpunkt pro Jahr geführt. Dies zeigt die Untersuchung „Ein Jahrzehnt Indexpolicen – Ein Überblick“ vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat in diesem Sommer zum dritten Mal den Markt der Indexpolicen unter die Lupe genommen. Ein Ergebnis: Die Zahl der Indexmodelle und Produkte hat sich weiter erhöht. Aktuell zählt das Institut 17 indexgebundene Rentenpolicen auf dem deutschen Lebensversicherungs-Markt.

Grundsätzliche Funktionsweise

„Der Versicherungsnehmer hat in der Regel jedes Jahr – vor Beginn des jeweiligen Indexstichtages – die Wahl zwischen einer Partizipation an einem (Aktien-) Index oder einer Beteiligung an den Überschüssen (sichere Verzinsung) des Versicherers“, erläutern die Studienautoren Professor Michael Hauer, Manuel Lang und Michael Staffe zum Grundprinzip einer Indexpolice.

Wählt der Kunde die Überschussverzinsung, so erfolge eine zu Beginn des Indexjahres festgelegte feste Verzinsung des Vertragsguthabens. Bei der Entscheidung für eine Indexbeteiligung wird der Versicherungsnehmer in der Regel mit seinem gesamten Vertragsguthaben an den Kursgewinnen des Index beteiligt.

Indexverluste gehen dabei nicht zulasten des Vertragsguthabens – allerdings gehen im entsprechenden Indexjahr die Überschüsse verloren. So werde sichergestellt, dass ein einmal erreichtes Vertragsguthaben nicht mehr sinken kann.

Große Unterschiede

Trotz grundsätzlich identischer Funktionsweisen, unterscheiden sich die Produkte immer mehr, hat das IVFP beobachtet. Einerseits habe sich die Anzahl der verwendeten Indizes erheblich erhöht, andererseits die Methode der Renditebeschränkung wie etwa Cap, Quote et cetera differenziert.

Darüber hinaus seien bestehende Produkte etwa durch zusätzliche Indizes erweitert beziehungsweise modifiziert worden – etwa in Sachen Berechnung der maßgeblichen Indexrendite oder durch Erhöhungsoption. Indexpolicen der neueren Generation setzten zudem immer häufiger auf (gemanagte) Multi-Asset-Indizes.

Markübersicht Indexpolicen. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: IVFP)

Indexpolicen: Indexbeteiligung versus sichere Verzinsung

Im Rahmen der Studie wurde unter anderem überprüft, ob sich der Tausch „Überschussbeteiligung gegen Indexpartizipation“ in der Vergangenheit gelohnt hat.

Anders als bei den Vorgängeruntersuchungen (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.3.2014), wurde nicht auf ein sogenanntes Backtesting zurückgegriffen. Vielmehr konnten aufgrund eines inzwischen ausreichend langen Betrachtungszeitraums großteils real erzielte Indexrenditen analysiert werden.

Als Ergebnis stellt das IVFP heraus, dass eine Beteiligung am Index im Vergleich zur „sicheren Verzinsung“ in beinahe allen Fällen vorteilhaft gewesen sei. Der Mehrertrag habe bei etwa einem Prozentpunkt pro Jahr gelegen.

Beobachtung zum Cap-Verfahren

Allerdings habe die Analyse der historischen Renditen auch gezeigt, dass insbesondere das Cap-Verfahren eine hohe Wahrscheinlichkeit besitze, Jahre mit einer Rendite von Null zu erzielen. Demgegenüber gebe es jedoch immer wieder Indexjahre, die eine (sehr) hohe Wertentwicklung aufwiesen.

Damit diese Jahre nicht verpasst würden, sei eine stetige Beteiligung am Index wesentlich. Nur dadurch können die Versicherungsnehmer nach Aussage der Studienautoren von der überdurchschnittlichen Performance dieser Policen profitieren.

Indexpolicen sind prinzipiell für Versicherungsnehmer, die ein hohes Maß an Sicherheit in Form von Garantiezusagen wünschen und trotzdem die Ertragschancen der Kapitalmärkte nutzen wollen, weiterhin eine echte Alternative zu klassischen Rentenversicherungs-Produkten. Aus der IVFP-Studie „Ein Jahrzehnt Indexpolicen – Ein Überblick“

Echte Alternative

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Indexpolicen – wie sie heute am Markt angeboten werden – durchaus in der Lage waren, eine angemessene Rendite bei geringem Risiko zu erzielen“, halten die Studienautoren als Fazit der Untersuchung fest.

Als weitere Erkenntnis stellt das Institut Folgendes heraus: „Indexpolicen sind prinzipiell für Versicherungsnehmer, die ein hohes Maß an Sicherheit in Form von Garantiezusagen wünschen und trotzdem die Ertragschancen der Kapitalmärkte nutzen wollen, weiterhin eine echte Alternative zu klassischen Rentenversicherungs-Produkten.“

Weitere Studiendetails

Die Studie „Ein Jahrzehnt Indexpolicen – Ein Überblick“ ist als Band 7 der Studienreihe des IVFP erschienen. Die Untersuchung geht unter anderem folgenden Fragen nach:

Welche Indexpolicen existieren gegenwärtig auf dem deutschen Versicherungsmarkt?

Wie unterscheidet sich die Produktausgestaltung zwischen den Anbietern?

Was sind die Stärken und Schwächen der Indexmodelle?

Welche Indizes gibt es gegenwärtig? Und wie ist deren Zusammensetzung?

Historische Renditen von Indexpolicen – Welche Produkte haben die sichere Verzinsung geschlagen, welche nicht?

Lohnt eine Erhöhung der Indexpartizipation? Und wenn ja, wann?

Die 80-seitige Studie kann über das Onlinebestellformular auf dieser Internetseite für brutto 1.166,20 Euro erworben werden. Dort ist auch das Inhaltsverzeichnis (inklusive Leseprobe) einsehbar.

Indexpolicen sind immer häufiger Untersuchungsgegenstand

Indexpolicen haben kürzlich auch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH (VersicherungsJournal 13.2.2018) sowie das Finanzmagazin Euro (VersicherungsJournal 24.5.2017) untersucht. Vor- und Nachteile dieser Produktart waren Thema auf verschiedenen Fachveranstaltungen (VersicherungsJournal 2.11.2017, 1.9.2017).

Welche Indexpolicenanbieter von unabhängigen Vermittlern am häufigsten genutzt werden und welche qualitativ am besten bewertet werden, hat kürzlich die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. im Rahmen einer groß angelegten Befragung unter ihren Partnerbetrieben ermittelt (VersicherungsJournal 10.7.2018, 16.7.2018).