Immer weniger BU-Tarife erfüllen die Marktstandards

1.8.2023 – Das Infinma Institut hat 244 Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarife von 42 Anbietern mit einem Zertifikat ausgezeichnet, weil deren Bedingungen in insgesamt 18 unterschiedlichen Qualitätskriterien durchgängig mindestens den Marktstandard erfüllen oder ihn übertreffen. Insgesamt standen 439 Tarife von 72 Gesellschaften auf dem Prüfstand.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat die Ausgabe 2023 ihrer alljährlichen Analyse „Marktstandards in der BU“ veröffentlicht. Im Rahmen der Untersuchung wurden 439 Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen von 72 Anbietern untersucht. Im Vorjahr (Vorvorjahr) waren es 442 (458) Offerten von jeweils 73 Produktgebern (VersicherungsJournal 2.8.2022, 3.8.2021)

Ausdrücklich kein Rating

Bewertet wurden die reinen Bedingungen, basierend auf insgesamt 18 selbst gewählten Qualitätskriterien. Die Analysten weisen ausdrücklich darauf hin, dass aus diesen Merkmalen kein Rating erstellt wird, „da wir auf dem Standpunkt stehen, dass sich die einzelnen Bedingungsbestandteile nicht gegeneinander ‚aufrechnen‘ lassen“.

Deshalb werde auch keine Bewertung in Form von Punkten vorgenommen. Stattdessen werde für die einzelnen Kriterien dargelegt, ob der Anbieter eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als die meist verwendete ist.

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, stellt das Institut zur Methodik heraus. Das Marktstandard-Modell ist nicht unumstritten (VersicherungsJournal 2.5.2013).

Keine Veränderung bei den Kriterien

Beim aktuellen Update der Untersuchung („Stand 07/2023“) wurde, anders als im Vorjahr, keines der verwendeten Kriterien verändert. Untersucht wurden folgende 18 Aspekte:

Prognose,

rückwirkende Leistung,

abstrakte Verweisung,

Verzicht auf Umorganisation bei Akademikern,

Verzicht auf Umorganisation bei Kleinbetrieben,

Kostenbegrenzung bei Umorganisation,

Berufswechselprüfung,

Leistungsbeginn,

Meldefristen,

Erhöhungsoption ohne Anlass,

Beitragsstundung,

befristete Anerkenntnisse,

Meldepflicht Minderung BU,

Meldepflicht Aufnahme Tätigkeit,

Nachprüfung,

Leistung bei Arbeitsunfähigkeit,

Ausscheiden aus dem Beruf und

Option auf selbstständige Anschluss-Pflegerente.

Kaum Bewegung auf Bedingungsseite

Infinma-Geschäftsführer Dr. Jörg Schulz hat – anders als in den Vorjahren – leistungsmäßig kaum Veränderungen bei den BU-Tarifen ausgemacht.

„Inzwischen scheint die BU in vielen Häusern in den Winterschlaf gegangen zu sein; aktuell erschöpfen sich die Anstrengungen der Versicherer vermeintlich auf immer neue Prämiensenkungen und das ‚Erfinden‘ neuer Berufsbilder“, so Schulz.

Sein Geschäftsführer-Kollege Marc Glissmann hält dies insofern für „schade“, als dass es bei einigen Punkten bedingungsseitig immer noch Luft nach oben gebe. „Nach wie vor ist es beispielsweise bei drei von vier Tarifen im Leistungsfall erforderlich, dass die versicherte Person von sich aus die Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit anzeigen muss. Das ist durchaus nicht so trivial, wie es sich anhört“ so Glissmann.

Insgesamt bleibe die Qualität der Bedingungen allerdings auch in der Breite relativ hoch, so da Analystenurteil. Unterschiede in den Produkten seien insbesondere in den Detailregelungen zu einzelnen Kriterien zu finden.

Umorganisation: Mehr als jeder vierte Tarif reißt den Marktstandard

Zu den „K.O.-Kriterien“ gehören die Regelungen zur Umorganisation. Bei selbstständigen Akademikern mit mindestens 90 Prozent Bürotätigkeit verzichtet etwa jeder zweite Testkandidat auf Umorganisation. Somit ist diese Regelung nach der Definition von Infinma als Marktstandard anzusehen.

Kriterium Verzicht auf Umorganisation (Bild: Infinma)

103 weitere Angebote überfüllen den Standard, während 117 Produkte eine schlechtere Ausgestaltung aufweisen. Das ist mehr als jeder vierte der untersuchten Tarife.

Ebenfalls etwa jeder vierte Testkandidat unterschreitet die meistverwendete Regelung auch im Kriterium „Verzicht auf Umorganisation bei Kleinbetrieben“.

Andererseits schneidet in den Aspekten „Kostenbegrenzung bei Umorganisation“, „Meldepflicht Aufnahme Tätigkeit“ sowie „Leistung bei Arbeitsunfähigkeit“ keine der untersuchten Offerten schlechter als der Marktstandard ab.

Zertifikate für 244 Tarife von 42 Anbietern

Insgesamt haben die Analysten 244 von 42 Anbietern zertifiziert, die in allen oben aufgeführten Kriterien mindestens den Marktstandard erfüllen oder diesen übertreffen. Das entspricht einem Anteil von über 55 Prozent.

Zur Gruppe der Produktgeber mit mindestens einem zertifizierten Tarif gehören

Die Marktstandards sowie eine Liste der zertifizierten Produkte können in Kürze auf dieser Internetseite eingesehen werden.