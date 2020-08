Immer mehr Deutsche ohne Krankenversicherungs-Schutz

14.8.2020

Die Zahl der nicht-krankenversicherten Personen in Deutschland ist zwischen 2015 und 2019 von 79.000 auf 143.000 gestiegen. Dies geht aus einem Bericht der Saarbrücker Zeitung hervor, der auf aktuellen Mikrozensus-Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) beruht. Demnach sind rund vier Fünftel der Betroffenen (117.000) im Westen beheimatet, das verbleibende knappe Fünftel im Osten (26.000). Dies entspricht in etwa auch der Verteilung in der Gesamtbevölkerung.

Ein tieferer Blick in das Statistikmaterial zeigt, dass die Altersgruppe von 20 bis unter 30 Jahren mit einem Anteil von über einem Fünftel am stärksten betroffen ist (30.000 Personen). Bei den 30- bis Unter-40-Jährigen liegt der Anteil bei einem guten Sechstel (rund 25.000 Nicht-Krankenversicherte).

Jeweils um die 20.000 Betroffene sind in den Altersgruppen der Unter-20-Jährigen, der 40- bis Unter-50-Jährigen, der 50- bis unter 60-Jährigen sowie der Senioren ab 65 Jahren zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anteil von jeweils rund einem Siebtel.

Weiteres Detail: Rund 42 Prozent der Menschen ohne Krankenversicherungs-Schutz sind den Daten zufolge den Erwerbspersonen zuzuordnen. Knapp jeder Zweite davon gehört zu den abhängig Beschäftigten, rund jeder Dritte zur Gruppe der Selbstständigen (inklusive mithelfender Familienangehöriger).