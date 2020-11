Ideal senkt die Überschussbeteiligung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Verzinsung der Vertragsguthaben ist branchenweit seit Jahren rückläufig. Mit Spannung wird erwartet, ob der Trend weiter anhält oder sich umkehrt. Am Dienstag hat die LV 1871 bekannt gegeben, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen wird. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Verzinsung der Vertragsguthaben ist branchenweit seit Jahren rückläufig, wenn auch zuletzt nur noch minimal. Mit Spannung wird erwartet, ob der Trend weiter anhält oder sich umkehrt. Am Donnerstag hat Ideal bekannt gegeben, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen wird. (Bild: Wichert) mehr ...

Schon seit mehreren Jahren zeigt die Kurve bei der Beteiligung der Lebensversicherungs-Kunden an den Überschüssen massiv nach unten. Nun hat erstmals seit 2012 ein Anbieter wieder eine Erhöhung deklariert. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Verzinsung der Vertragsguthaben ist branchenweit seit Jahren rückläufig. Mit Spannung wird erwartet, wie lange der Trend noch anhält. Am Mittwoch hat die Axa bekannt gegeben, wie sie ihre Kunden im kommenden Jahr bedienen wird. (Bild: Wichert) mehr ...

Was die Rückstellungen für Beitragsrückerstattung (RfB) in der Lebensversicherung und welche Varianten zu unterscheiden sind sowie welche Bedeutung sie für den Vergleich von Lebensversicherungen haben. (Bild: Map-Report) mehr ...

4.3.2015 –

In den vergangenen Wochen haben wieder verschiedene Versicherer Auszeichnungen in den Bereichen Produkte, Service und Verbraucher-Freundlichkeit entgegennehmen dürfen. Auch der bAV-Preis für vorbildliche Projekte in der betrieblichen Altersversorgung wurde vergeben. mehr ...