Hundehalterhaftpflicht: Diese Versicherer leisten bei einem Giftköder-Anschlag

18.2.2025

Immer wieder werden Hunde durch Giftköder verletzt oder sterben. Wie viele Fellnasen betroffen sind, ist nicht bekannt, da derartige Vorfälle nicht zentral erfasst werden. Einen Anhaltspunkt geben Warnmeldungen in einer App der Dogorama GmbH. Laut einer Pressemitteilung des Anbieters wurden allein in Berlin in den Jahren 2021 bis 2024 1.056 Giftköder ausgelegt – Tendenz steigend.

Nach Aufnahme eines Giftköders benötigen Hunde schnellstmöglich eine tierärztliche Behandlung. Auf den Kosten bleiben meist die Halter sitzen, denn die Täter werden oft nicht ermittelt. Es sei denn, es wurde eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen oder die Tierhalterhaftpflichtversicherung enthält eine erweiterte Forderungsausfallklausel.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat eine Übersicht erstellt, welche Versicherungsgesellschaften eine solche erweiterte Forderungsausfallklausel für den Fall der Fälle anbieten. Die Daten basieren auf den Analysedaten für die Sparte Tierhalterhaftpflichtversicherung, die vom Analysehaus im Februar erhoben wurden. Demnach leisten für Schäden am versicherten Hund: