Homöopathie: Für viele Versicherte mehr als der Kampf mit Wünschelruten

1.3.2024 – Die Meinungen zu den diversen Naturheilverfahren sind geteilt. Während der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Verfahren die wissenschaftliche Grundlage abspricht, finden Krankenversicherte die Zusatzleistung durchaus wichtig. Das untermauert eine Auswertung von Kassensuche.

Seine Forderung ist nicht neu, zieht aber immer wieder kontroverse Diskussionen nach sich. Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) streichen, meldete die Tageschau online im Januar.

Sein Argument: Die Kassenleistung ergebe keinen Sinn. „Die Grundlage unserer Politik muss die wissenschaftliche Evidenz sein.“ Auch den Klimawandel könne man „nicht mit Wünschelruten bekämpfen“, formulierte Lauterbach provokant. Den ersten Anlauf, alternative Behandlungen zu streichen, hatte der Minister bereits 2022 unternommen (VersicherungsJournal 21.10.2022).

Homöopathie wird von Versicherten nachgefragt

Trotz der harschen Kritik Lauterbachs an diesen Behandlungsmethoden ist so manchem Verbraucher und gesetzlich Krankenversicherten das Angebot wichtig. Diesbezüglich werden in den Untersuchungen der Stiftung Warentest im Rahmen der zusätzlichen Leistungen in der GKV auch Homöopathie, alternative Arzneimittel und Osteopathie aufgeführt (26.9.2023).

Der Betreiber der Plattform Gesetzlichekrankenkassen.de, die Kassensuche GmbH, hat nun ausgewertet, wie oft Nutzer des Angebots nach diesen alternativen Behandlungsformen gesucht haben.

2023 wurde auf dem Vergleichsportal pro 10.000 Suchvorgängen 793 Mal nach dem Stichwort „Homöopathie“ gesucht. Knapp acht Prozent der Nutzer interessierten sich damit vor allem für die Übernahme von Kosten der Homöopathie und wollten deshalb die Krankenkasse wechseln.

Demgegenüber betrug die Zahl derjenigen, die bewusst nach Kassen suchten, die keine Homöopathie bezahlen, lediglich 162 bei je 10.000 Suchvorgängen – das entspricht 1,62 Prozent.

Börsenmedien: Bei Naturheilverfahren liegen HEK und Securvita vorne

„Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die aktuelle Diskussion auf das Suchverhalten in den nächsten Monaten auswirkt. Denn das ist ein Indikator für die Bedürfnisse der Versicherten“, lässt sich Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche, zitieren.

Sein Portal wertet regelmäßig aus, welche Körperschaften welche Zusatzleistungen übernehmen. „Einige Krankenkassen erstatten jährlich für eine bestimmte Anzahl von osteopathischen Behandlungen die gesamten Kosten oder einen Teilbetrag, andere bezahlen keinen Cent“, hieß es in der letzten Auswertung zu den alternativen Angeboten (23.6.2022).

In einem Vergleich der Börsenmedien AG spielten auch „Naturheilverfahren“ (homöopathische Medizin, TCM, Ayurveda, Eigenbluttherapie, Kinesiologische Taping, Shiatsu et cetera) eine Rolle. Beste Ergebnisse erzielten hier die HEK – Hanseatische Krankenkasse und die Securvita BKK (23.8.2023).