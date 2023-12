Heilwesen und Mediziner: Auf diese Berufshaftpflicht-Anbieter setzen die Vema-Makler

15.12.2023 – In der Berufshaftpflicht-Versicherung für Ärzte ist der HDI der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dahinter folgen Alte Leipziger und Axa. In der Zielgruppe Heilnebenberufe lautet die Reihenfolge Continentale vor Haftpflichtkasse vor HDI. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Berufshaftpflicht-Versicherung für Mediziner und Heilnebenberufe unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Die befragten Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 305 (Ärzte) beziehungsweise 315 (Heilnebenberufe) Nennungen ein.

Berufshaftpflicht für Ärzte: HDI an der Spitze

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Berufshaftpflicht für Mediziner setzte sich wie bei der vorigen Umfrage (29.9.2021) die HDI Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für das Unternehmen votierte fast jeder vierte Befragte.

Knapp dahinter an zweiter Stelle liegt weiterhin die Alte Leipziger Versicherung AG, mit einem Anteil von aktuell über einem Fünftel. Den Bronzerang sicherte die Axa Versicherung AG, die knapp jede zehnte Stimme auf sich vereinen konnte. Die Kölner kletterten damit fünf Positionen nach oben.

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen circa sieben und etwa fünf Prozent die Dialog Versicherung AG (von drei auf vier) und die Janitos Versicherung AG (von vier auf fünf) vor den gleichauf liegenden Akteuren Allianz Versicherungs-AG (von fünf auf sechs) und Versicherungskammer Bayern (VKB, unveränderter an sechster Stelle).

Die Ergo Versicherung AG stieg neu in die Spitzengruppe ein. Sie teilt sich den achten Rang mit der um eine Position verschlechterten Continentale Sachversicherung AG. Beide wurden von jeweils rund jedem 25. Interviewten als Favorit genannt.

Heilnebenberufe: Continentale vor Haftpflichtkasse

In der Zielgruppe Heilnebenberufe machen im Wesentlichen vier Gesellschaften das Geschäft unter sich aus. Mit großem Abstand an der Spitze liegt die Continentale, die weit mehr als jede dritte Favoritennennung auf sich vereinen konnte. Position zwei belegt die Haftpflichtkasse VVaG, für die etwa jeder achte Befragte votierte.

Den Bronzerang belegt mit einem knappen Zehntel der Stimmen die HDI Versicherung AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Damit blieb das Spitzentrio in der gleichen Reihenfolge wie bei der vorangegangen Umfrage (4.10.2021). Von sieben auf vier nach oben ging es für die Axa, die von etwa jedem 13. Befragten als Favorit genannt wurde.

Die Positionen fünf bis acht belegen mit Anteilen zwischen gut vier und knapp drei Prozent die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die Dialog, die Helvetia Versicherungen und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Die Dialog verschlechterte sich von fünf auf sechs, während Baloise, Helvetia und R+V neu in der Riege der Top-Anbieter Aus Sicht der Vema-Makler vorgestoßen sind. Aus dieser herausgefallen ist die Alte Leipziger, die bei der letzten Umfrage noch an vierter Stelle lag.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Betriebshaftlicht für verschiedene Zielgruppen (22.11.2023, 29.11.2023) auch die Industrie Industrieversicherung und das Segment gewerbliche Multirisk-Policen (31.10.2023, 7.12.2023).

Untersucht wurden ebenfalls die gewerbliche Sach- (23.10.2023, 14.11.2023), die Fotovoltaik- und Elektronikversicherung (18.9.2023, 4.10.2023) sowie die Auslandsreisekranken-Versicherung (14.9.2023). Qualitätsumfragen wurden auch in der D&O- (12.9.2023), der Cyber- (31.8.2023) sowie in der Tierkranken- (10.7.2023) und der Unfallversicherung (23.6.2023) durchgeführt.

Davor waren die Segmente Rechtsschutz- (24.5.2023, 28.6.2023), Bau- (9.3.2023) und Maschinenversicherung- (6.2.2023) an der Reihe. Auch die Privat- (31.3.2023) und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023) sowie die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) waren Untersuchungsgegenstand.