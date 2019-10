HDI mit neuem BU-Tarif wieder in der Spitzengruppe

1.10.2019 – Die HDI Lebensversicherung hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung „EGO Top“ überarbeitet. Neu sind unter anderem die Leistungen bei Infektionen und Krebs. Positiv sind auch eine Berufswechsel- und eine Verlängerungsoption sowie die Gestaltung der Bedingungen. Damit unterstreicht die Gesellschaft ihre Ambitionen, wieder in den Top Fünf am Markt wahrgenommen zu werden.

Heutzutage scheint es so, als würden nur noch wenige Menschen konsequent zu Ende denken. Umso schöner ist es, wenn man einem guten Gedanken dort begegnet, wo man ihn am wenigsten erwartet: in den Versicherungs-Bedingungen (AVB).

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Die HDI Lebensversicherung AG hat im September ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung (BUV) überarbeitet und wieder den Anschluss an die Spitzengruppe gefunden.

Die BU-Police „EGO Top“ war schon immer eine sehr gute Alternative am Markt, aber in letzter Zeit gab es einfach ein paar neue Klauseln, die sich schnell zum Marktstandard entwickelt haben. So war das Produkt entsprechend ins Hintertreffen geraten.

Jetzt mit Krebsklausel

Die neuen Bedingungen sind gut verständlich geschrieben und ebenso sinnvoll gegliedert. Wem die AVB trotzdem nicht klar genug sind, der kann sich die ausführlichen Erläuterungen zu den Bedingungen durchlesen. Das dürfte den allermeisten Kunden eine große Hilfe sein.

Der letzte große Trend ist die sogenannte Krebsklausel. Dieser Einschluss verspricht eine „Sofort-Hilfe“ bei Krebserkrankungen in Form von einer auf 15 Monate befristeten Leistung. Die Krebsklausel ist prämienneutral, weil sie an sich nichts anderes ist als ein befristetes Anerkenntnis. Und genau so hat der HDI diese Klausel auch in seinen Bedingungen verbaut.

Denn eigentlich verzichtet der HDI auf zeitlich befristete Anerkenntnisse. Auf Wunsch des Versicherungsnehmers befristet der Versicherer nun aber einmalig auf 15 Monate, wenn eine Krebserkrankung im Sinne der Bedingungen vorliegt. Das ist sauber gelöst und konsequent mitgedacht.

WERBUNG

Mehrwert durch Infektionsklausel

Ebenfalls im Verbrauchersinne zu begrüßen ist, dass der HDI im Anschluss an das befristete Anerkenntnis die Leistungsfallprüfung fortführt. Denn möglicherweise besteht Anspruch auf ein unbefristetes Anerkenntnis der Berufsunfähigkeit (BU) und der Versicherer darf sich nur noch durch ein Nachprüfungsverfahren lösen.

Von dieser Ausarbeitung der sogenannten Krebsklausel dürfen sich einige der anderen Anbieter eine Scheibe abschneiden. Denn die große Gefahr eines befristeten Anerkenntnisses ist ja, dass der Kunde nach Ablauf erneut beweisen muss, dass eine BU vorliegt. Das kann nach 15 Monaten auch mal deutlich schwieriger sein als zu Beginn der Berufsunfähigkeit.

Über Sinn und Unsinn der Infektionsklausel lässt sich einiges schreiben. Der HDI ist jetzt im illustren Kreis derer Versicherer, die bereits bei einem teilweisen Berufsverbot oder auch bei einem Verstoß gegen einen Hygieneplan leisten würden. In dieser Ausgestaltung könnte die Klausel tatsächlich einen Mehrwert darstellen. In dieser Qualität gibt es keine fünf Klauseln am Markt.

Verlängerungsoption bei Anhebung der Regelaltersgrenze

Auch etabliert sich die Verlängerungsoption als gehobener Marktstandard. Mit dieser Klausel ist es dem Kunden möglich, bei Anhebung des Renteneintrittsalters die Versicherungsdauer zu verlängern. Die ursprüngliche Versicherungsdauer muss bis zum 62 Lebensjahr gereicht haben.

Die Versicherungsdauer verlängert sich dann im gleichen Verhältnis wie die Anhebung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der HDI verwendet hier das aktuarisch zu ermittelnde Eintrittsalter und berücksichtigt dabei sowohl das neue Eintrittsalter als auch die bereits gezahlten Beiträge.

Berufswechsel-Option für Schüler

Interessant ist auch die Berufswechsel-Option, da die Gesellschaft jetzt auch Schüler ab zehn Jahren in der BUV versichert. Bis zum 37. Lebensjahr kann der Kunde mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung, aber ohne Prüfung von Sportarten oder Hobbies und auf Rechnungsgrundlage des Vertragsabschlusses in die neue Berufsgruppe wechseln.

Das ist vor allem interessant, wenn aus Schülern Studenten oder aus Studenten Akademiker werden. Aber auch Weiterbildungen können die Prämien beeinflussen.

Tatsächlich hat der HDI auch an den Beiträgen geschraubt. Hier ist besonders interessant, dass Personalführung gleichzusetzen ist mit Projektleitung. In der heutigen Arbeitswelt ist es häufiger der Fall, im Rahmen eines Projekts mal für sechs Monate oder länger die Projektleitung über mehrere Mitarbeiter zu haben. Das kann sich positiv auf den Zahlbeitrag auswirken.

Ambitionen unterstrichen

Der Verzicht auf Umorganisation bei niedergelassenen Ärzten und allen anderen Selbständigen, die weniger als fünf Mitarbeiter haben, unterstreichen die Ambitionen des HDI, wieder in den Top Fünf am Markt wahrgenommen zu werden.

Unterm Strich hat die neue „EGO Top“ alles, was eine Berufsunfähigkeits-Versicherung braucht, um bei den verschiedenen Ratern als Spitzen-Versicherer wahrgenommen zu werden.

Aber auch bei der manuellen Prüfung des Tarifes fällt positiv auf, dass es nicht nur darum geht, alle Klauseln unter allen Umständen einfach nur drin stehen zu haben. Der Versicherer hat auch noch im Kundensinne mitgedacht und alle Neuerungen sinnvoll integriert.