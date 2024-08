Gut zu wissen: Ratenzahlungszuschlag

22.8.2024 – Bei vielen Versicherungen ist die Prämie als im Voraus zu zahlender Jahresbeitrag kalkuliert. Die Ratenzahlung gegen Zuschlag ist üblich. Wie hoch die effektiven Kosten dafür sind und wie transparent die Branche damit umgehen muss.

Die Versicherungsbeiträge sind generell im Voraus zu zahlen. In der Lebens- und in der Krankenversicherung sind es überwiegend Monatsbeiträge. In der Schaden- und Unfallversicherung sind die Prämien traditionell als Jahresbetrag kalkuliert. Mitunter wird davon abgewichen.

Möchten Kunden ihre Lebens- oder Krankenversicherungsbeiträge jährlich statt monatlich zahlen, erhalten sie dafür von manchen Versicherern einen Rabatt. In der Schaden- und Unfallversicherung ist es umgekehrt. Hier wird für unterjährige Zahlungsweise oft ein Ratenzahlungszuschlag verlangt.

Die meisten Versicherungskunden zahlen unterjährig

In der Kraftfahrtsparte zahlen nach Angaben der Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH noch nicht einmal die Hälfte der Autofahrer jährlich. Laut einer Umfrage im Jahr 2018 waren es 47 Prozent. Für halbjährliche Ratenzahlung entschieden sich 16 Prozent, für quartalsweise ein Fünftel, und für monatlich 17 Prozent.

Als durchschnittliche Zuschläge für die halb- oder vierteljährliche beziehungsweise monatliche Zahlungsweise hat der Informationsdienst vier, sieben und neun Prozent ermittelt. Das sei das Ergebnis der Recherche im Juli für zehn unterschiedliche Fahrer-Profile mit den gängigsten Pkw auf dem Vergleichsportal Nafi-Auto (VersicherungsJournal 13.9.2018).

Ratenzahlungszuschlag wird auf den vollen Jahresbeitrag berechnet

Die angegebenen Ratenzahlungszuschläge benennen zwar den Aufschlag auf den Jahresbeitrag, aber nicht, wie hoch die Zinsen auf die gestundeten Teilbeiträge sind. Hier ist zu berücksichtigen, dass nur ein Teil der Prämie gestundet wird.

Je nach Zahlungsweise wird das erste Zwölfte, Viertel oder die Hälfte sofort fällig. Bei halbjährlicher Zahlungsweise wird somit nur der halbe Jahresbeitrag und auch nur für sechs Monate gestundet. Werden dafür beispielsweise vier Prozent auf den vollen Jahresbeitrag aufgeschlagen, entspricht das auf den gestundeten Teilbeitrag einem effektiven Zinssatz von 17,4 Prozent.

Auch für die übrigen unterjährigen Zahlungsweisen gilt ebenso, dass der Jahresbeitrag nicht volle zwölf Monate, sondern nur anteilig und im Laufe des Jahres abnehmend gestundet wird.

So betragen bei Aufschlägen von drei Prozent bei halbjährlicher, fünf Prozent bei quartalsweiser und sieben Prozent bei monatlicher Zahlungsweise die effektiven Jahreszinsen zwischen 13 und 16 Prozent.

Effektiver Jahreszins der Ratenzahlungszuschläge von Versicherungen Ratenzuschlag Effektiver Jahreszins bei Zahlungsweise … … halbjährlich … vierteljährlich … monatlich 2,0% 8,3% 3,0% 12,8% 8,3% 4,0% 17,4% 11,2% 9,0% 5,0% 14,1% 11,4% 6,0% 13,7% 7,0% 16,1% 8,0% 18,6%

Ratenzahlung kostet allein die Kfz-Kunden geschätzte 600 Millionen Euro

Wäre den Kunden bewusst, wie teuer der Ratenzuschlag bei der Versicherung im Vergleich zu einem Bankdarlehen ist, würden sich viele Verbraucher möglicherweise anders entscheiden. Sie könnten die Beiträge jährlich zahlen und die dafür notwendige Liquidität über ein günstigeres Bankdarlehen beschaffen oder durch Verteilen der Hauptfälligkeiten der verschiedenen Policen aufs Jahr ebenfalls die Belastung abmildern.

Doch das würde für die Versicherungsbranche Einnahmen kosten. Finanztip schätzte 2018 das Volumen der Ratenzuschläge allein in der Kfz-Versicherung auf 600 Millionen Euro jährlich.

BGH: Zinssatz muss nicht angegeben werden

Das ist Verbraucherschützern ein Dorn im Auge. Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. hatte deshalb in Klagen verschiedene Versicherungsunternehmen zwingen wollen, den effektiven Jahreszins anzugeben.

Doch der Bundesgerichtshof (BGH) entschied 2013, dass die Versicherer diese Information nicht schulden würden. Das unterjährige Zahlen von Versicherungsprämien sei keine Kreditgewährung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs beziehungsweise der für Verbraucher-Darlehensverträge geltenden Vorschriften, erklärte das Gericht (11.2.2013).

Kein Thema vor Gericht war, ob die Versicherungsunternehmen ihre Kunden gemäß Verhaltenskodex des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) über die tatsächlichen Kosten der Ratenzuschläge zu informieren haben.

In dem Dokument bekennen sich mehr als 300 Mitgliedsunternehmen zu der Aussage: „Die wichtigsten Merkmale des Versicherungsproduktes (...) sind dem Kunden möglichst einfach und verständlich aufzuzeigen.“