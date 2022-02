Grundfähigkeit: Alte Leipziger legt Fokus auf die Zielgruppe Kinder

7.2.2022 – Zu Beginn des Jahres hat die Alte Leipziger eine neue Grundfähigkeits-Versicherung auf den Markt gebracht. Kindern ab sechs Monaten wird ein früher und ab drei Jahren ein umfassender Schutz geboten. Bereits nach einem Jahr kann die BU-Option gezogen werden. Der Tarif ist mit mehreren Bausteinen modular aufgebaut. Vermittler können einen passgenauen Schutz erstellen, der sich immer wieder anpassen lässt, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. aus Oberursel lässt im Namen durchaus Innovation und Transparenz vermissen – was aber durchaus in Ordnung ist. Denn selbst eine „Neue Oberurseler“ wäre irgendwann nicht mehr neu und der Name müsste wieder geändert werden.

Bei der neuen Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung zeigt sich die Alte Leipziger allerdings überaus innovativ. Die Bedingungen sind zudem sehr transparent gehalten.

Verständlich geschriebene Bedingungen

Die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) sind für den geübten Leser zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Zuerst werden darin die eher technischen Details wie Überschüsse, Leistungsausschlüsse und Obliegenheiten behandelt. Erst im Anhang kommt der Versicherer auf die Leistungsauslöser zu sprechen, hier also werden erst die versicherten Grundfähigkeiten beschrieben.

Der Vorteil für den „normalen“ Leser ist, dass er ganz leicht alles überspringen und nur den Anhang lesen kann.

Die Bedingungen sind sehr verständlich geschrieben. Nur wer extrem kleinlich ist, mag bemängeln, dass der altersentsprechende Kräfteverfall bei der Grundfähigkeits-Versicherung noch ein Stück sinnloser ist als bei der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. Es würde ja bedeuten, dass jeder vor dem 67. Lebensjahr eine versicherte Grundfähigkeit verlieren würde.

Unterstützung auch außerhalb des Leitungsfalls

Im ersten Teil fällt positiv auf, dass die Alte Leipziger auch außerhalb des Leistungsfalls Unterstützung anbietet. Vor allem bei der medizinischen und beruflichen Rehabilitation kann das sehr hilfreich sein. Und so steht diese GF-Versicherung auch schon bei Berufsunfähigkeit beratend zur Seite.

Außerdem hat die Alte Leipziger erkannt, dass der Leistungsfall in der Grundfähigkeits-Versicherung nicht unbedingt immer eindeutig ist. Deshalb gibt es hier auch keine Meldepflicht, wenn eine Grundfähigkeit wiederhergestellt ist. Denn woher soll der Versicherte wissen, ob er nun wieder zwölf Stufen steigen kann oder nur elf?

Nur, wenn eine gesetzliche Betreuung aufgehoben, der Führerschein wieder erteilt oder das behördliche Tätigkeitsverbot geändert wird, muss man das melden. Das erscheint angemessen, denn das sind Dinge, die unmissverständlich wahrgenommen werden.

Bereits nach einem Jahr BU-Option ziehen

Die BU-Option scheint sich im gehobenen GFV-Segment zu etablieren und die Alte Leipziger hält ebenfalls eine solche vor. Doch auch hier geht der Versicherer einen anderen Weg als andere. Der Marktstandard sieht vor, dass man nach fünf Jahren Vertragslaufzeit die Wechseloption in eine BU-Versicherung ziehen kann, wenn man erstmalig eine Ausbildung abgeschlossen hat und eine unbefristete Stelle antritt.

Bei der Alten Leipziger kann man nach einem Jahr bereits die Option ziehen, wenn die versicherte Person in einer weiterführenden Schule lernt und mindestens zehn Jahre alt ist. Die Wechselfrist beträgt zwölf Monate und die versicherte Person darf nicht krankgeschrieben sein, eine Grundfähigkeit verloren haben, sonderpädagogischen Förderbedarf oder die letzte Klasse wiederholt haben.

Beim Berufseinstieg wird eine vereinfachte Risikoprüfung durchgeführt.

Tarif ist schon mit sechs Monaten abschließbar

Der Fokus der Alten Leipziger liegt also auf der Zielgruppe Kinder. Und das zeigt sich auch daran, dass der Tarif schon mit sechs Monaten abschließbar ist. Bis zum dritten Lebensjahr gibt es nur eine Einmalleistung bei schweren Krankheiten – aber es ist eh zu empfehlen, den Schutz in dieser Phase als eine Art Anwartschaft zu sehen.

Mit dem dritten Geburtstag besteht dann automatisch und ohne erneute Risikoprüfung Versicherungsschutz. Hier gibt es den Basis-Schutz und die Bausteine Körper und Mobilität. Die Mobilität bezieht sich dann zum Beispiel aufs Fahrradfahren, wobei klar sein muss, dass eine Grundfähigkeit erst verloren gehen kann, wenn sie vorher schon mal bestanden hat.

Aus vertrieblicher Perspektive betrachtet ist sehr spannend, schon Babys mit sechs Monaten aufgrund der U-Untersuchungen versichern zu können. So kann dann über die Grundfähigkeits-Versicherung mit zehn Jahren ohne erneute Prüfung in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung gelangt werden.

Mehrere Bausteine …

Der Tarif ist sehr modular aufgebaut. Es gibt die Bausteine Basis, Körper, Digital, Geist, Mobilität, Autofahren, Lkw- und Busfahren, Sinne, Gesundheit und Psyche.

Versichert sind im Baustein Basis das Sehen, Sprechen, Gehen, Greifen, Hören, Treppensteigen, Hand gebrauchen, Stehen, Sitzen, Gleichgewicht halten, Herz- und Lungenfunktion und das Pflegebedürftig-sein. Im Baustein Körper sind der Armgebrauch, Heben und Tragen, Schieben, Knien und Bücken sowie das Ein- und Aussteigen aus dem Auto berücksichtigt.

Der Baustein Digital umfasst das Schreiben, Tippen, Smartphone-bedienen und das Arbeiten am Bildschirm. Im Baustein Geist sind das eigenverantwortliche Handeln und die geistige Leistungsfähigkeit versichert.

Öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und das Fahrradfahren gehören in den Baustein Mobilität. Interessant ist hier, dass das Fahrrad als ein einspuriges Rad definiert ist. Bei anderen Gesellschaften sind Fahrräder mit drei Rädern gemeint.

… bilden modulares Konzept

Der Baustein Sinne versichert das Riechen und Schmecken sowie das Tasten. Und im Baustein Gesundheit ist die Infektionsgefahr und die Schutzfunktion der Haut versichert.

Letzteres hat bisher keine andere Gesellschaft mit dabei. Dieser Baustein eignet sich für alle, die im Freien arbeiten. Und mit dem Klimawandel ist davon auszugehen, dass dieser Auslöser in den kommenden Jahren an Relevanz gewinnen wird.

Der Baustein Psyche versichert Depression und Schizophrenie.

Versierter Vermittler kann passgenauen Schutz basteln

Diese Fülle an Bausteinen kann vertrieblich ebenso hinderlich wie förderlich sein. Einerseits ist es durchaus möglich, dass sich der Kunde hier überfordert fühlt. Aber auf der anderen Seite kann der versierte Vermittler einen passgenauen Schutz basteln, der auch berufliche Tätigkeiten umfassen kann.

So ist beispielsweise für Köche und Feuerwehrleute das Riechen sehr wichtig. Pflegepersonal muss schieben und kann wegen einer Infektionsgefahr ein Tätigkeitsverbot erteilt bekommen.

Unterm Strich ist die neue Grundfähigkeits-Versicherung der Alten Leipziger vertrieblich interessant, weil sie mit sechs Monaten abschließbar ist und sich über die Modularität auch immer wieder an das Leben anpassen lässt. Inhaltlich sind die einzelnen Auslöser gut verständlich und eindeutig formuliert.

Ein 30-jähriger Mechatroniker zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum 67. Lebensjahr bei einem Prozent Leistungsdynamik in den Bausteinen Basis, Körper und Führerschein 53,66 Euro netto (74,54 Euro brutto).