GKV und PKV: So hoch sind die Verwaltungskosten-Quoten

11.9.2023 – Die durchschnittlichen Verwaltungskosten je Versichertem haben 2021 bei den 16 großen Kassen 160,31 Euro und bei den 83 kleinen Kassen 146,89 Euro betragen. Dies zeigt die Auswertung eines Vergleichsportals. Das Gesundheitsministerium wiederum hat ermittelt – mit Verweis auf die Unterschiedlichkeit beider Systeme –, dass die Verwaltungskosten in Bezug auf die Einnahmen in der PKV vor zwei Jahren bei 8,6 Prozent und in der GKV bei 4,2 Prozent lagen.

WERBUNG

Die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) bleibt weiter äußerst angespannt. Nach einem Rekorddefizit von 17 Milliarden Euro in diesem Jahr erwartet der GKV-Spitzenverband für 2024 ein Defizit zwischen zischen 3,5 Milliarden und sieben Milliarden Euro.

Bereits im Sommer hatten deshalb Akteure des Gesundheitswesens verschiedene Sparvorschläge in den Ring geworden. So schlug Ralf Hermes, Chef der IKK – Die Innovationskasse, vor, „die komplette zahnärztliche Versorgung aus dem Leistungskatalog zu streichen“ (VersicherungsJournal 2.6.2023).

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V. stellte in Frage, ob überhaupt so viele Krankenkassen notwendig seien. Jede der 96 Kassen habe Vorstände und eine teure Verwaltung. Nicht, dass man die kompetenten Personen nicht brauche. „Aber wenn es weniger Kassen gäbe, ließe sich der Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren und damit viel Geld sparen“, sagte sie.

Günstigere Verwaltungskosten

Thomas Adolph (Bild: Sabine Rauscher)

Dieser Vorschlag rief Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH, auf den Plan. Benteles Aussage sei „schlichtweg falsch“, ließ es sich in einer Pressemitteilung zitieren. Die Auswertung seines Vergleichs- und Vermittlungsportal Gesetzlichekrankenkassen.de zeige vielmehr, dass viele kleine Anbieter deutlich günstiger seien als große.

So ermittelte er, dass bei den 16 großen Kassen mit mehr als einer Million Versicherten die durchschnittlichen Verwaltungskosten je Versichertem (bezogen auf die Gesamtzahl der Versicherten dieser 16 Kassen) 160,31 Euro betragen. Bei den 83 Körperschaften mit weniger als einer Million Versicherten liegen diese hingegen nur bei 146,89 Euro.

Werden die durchschnittlichen Verwaltungskosten je Versichertem der einzelnen Kassen in der jeweiligen Größenklasse zusammengerechnet und der Wert anschließend durch die Anzahl der Kassen geteilt, ist die Differenz noch größer. Adolph kommt hier bei den großen Kassen im Mittel auf 172,53 Euro, bei den kleineren dagegen nur auf 152,33 Euro.

Sonderfall Techniker Krankenkasse

Das bedeute, dass es bei den großen zahlreiche „Ausreißer“ nach oben gebe, so Adolph. „Die großen Kassen mit mehr als einer Million Versicherten sind damit im Schnitt um mehr als 13 Prozent teurer als die kleineren Krankenkassen“, stellte er fest.

Rechne man die „extrem gut gemanagte“ Techniker Krankenkasse heraus, die mit nur 106 Euro je Versichertem äußerst günstig bei den Verwaltungskosten sei, wären die übrigen sogar im Schnitt 16 Prozent teurer als die kleineren Kassen.

Höhere Aufwendungen

Das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen hat für das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wiederum die Verwaltungskosten der GKV mit denen der privaten Krankenversicherung (PKV) zwischen 2009 und 2021 gegenübergestellt. Die Daten dazu stammen vom BMG und vom PKV-Verband Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Der Vergleich zeigt, dass die PKV deutlich höhere Aufwendungen hat als die GKV. In Bezug auf die Einnahmen lag der Kostenanteil im Jahr 2021 bei der GKV bei 4,2 Prozent, bei der PKV hingegen bei 8,6 Prozent. Neben 2,2 Prozent Verwaltungskosten fielen hier zusätzlich 6,4 Prozent Abschlusskosten an.

Kostenvergleich GKV/PKV (Bild: BMG). Zum Vergrößern Bild klicken.

„Diese Abweichungen begründen sich vor allem aus dem Strukturprinzip der PKV: Die Unternehmen der PKV sind gewinnorientiert und stehen in Konkurrenz zueinander, entscheidend für den Markterfolg ist die Gewinnung von zahlungskräftigen Neukunden“, heißt es.

Dabei entstünden erhebliche Aufwendungen für vor allem Werbekampagnen, Abschlussprovisionen für Versicherungsvertreter, Maklerkosten, Kosten des Außendienstes, Kosten der Antrags- und Risikoprüfung. Hinzu kämen die allgemeinen Personal- und Sachkosten.

Personalintensive Branche

Die Verwaltungskosten in der GKV setzen sich laut der Studie aus den Personalkosten in Form von Gehältern und Leistungen für die Alterssicherung sowie Sachkosten zusammen. Zu letzteren zählen Kosten für die Verwaltung des Gesundheitsfonds, den Medizinischen Dienst, Schiedsverfahren und ebenfalls Werbemaßnahmen.

Den Autoren zufolge gehört die GKV allerdings mit einem Personalkostenanteil von knapp 85 Prozent zu den personalintensivsten Branchen.

Erhebliche Unterschiede

„Die Gesetzliche und die Private Krankenversicherung sind sehr unterschiedlich ausgestaltet: Auf der einen Seite dominiert das Solidarprinzip, auf der anderen Seite das Versicherungsprinzip“, schreiben die Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen.

Bei den Krankenkassen als Träger der gesetzlichen Krankenversicherung sei das Leistungsspektrum überwiegend gesetzlich normiert, bei den Anbietern einer privaten Krankenversicherung unterliege es der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung zwischen der Versicherung und dem Versicherungsnehmer.

Auch die Finanzierung unterscheide sich grundsätzlich: Einkommensabhängige Beiträge mit einem festen Beitragssatz und der beitragsfreien Familienversicherung charakterisierten die GKV, während die PKV einkommensunabhängige aber risikobezogene Beiträge erhebe. Eine kostenfreie Mitversicherung gebe es nicht.

Nachzutragen ist, dass die GKV nicht nur Einnahmen aus den Beiträgen der Mitglieder inklusive der Zusatzbeiträge generiert. Hinzu kommen Bundeszuschüsse sowie Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und aus dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA). Im Jahr 2021 betrugen die Einnahmen laut BMG insgesamt 278,26 Milliarden Euro.