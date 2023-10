Gewerbeversicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler im Neugeschäft

23.10.2023 – In der gewerblichen Gebäudeversicherung ist die Axa der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dahinter folgen die Allianz und die Alte Leipziger. In der gewerblichen Inhaltsversicherung lautet die Reihenfolge Axa vor Alte Leipziger und Allianz. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der gewerblichen Sachversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 16.10.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 977 (gewerbliche Gebäudeversicherung) beziehungsweise 1.025 Nennungen (gewerbliche Inhaltsversicherung) ein.

Gebäude: Am häufigsten wird an die Axa vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der gewerblichen Gebäudeversicherung setzte sich wie bei der vorangegangenen Umfrage (2.7.2021) die Axa Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für die Kölner votierte gut jeder achte Befragte.

Den zweiten Platz sicherte sich erneut die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von zuletzt einem knappen Zehntel. Von Position zehn hinauf auf den Bronzerang kletterte die Alte Leipziger Versicherung AG. Der Akteur konnte etwa jede zwölfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Die Plätze hinter den Top Drei

An vierter (letzte Auflage: dritter) Stelle liegt die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG vor der unverändert fünftplatzierten Versicherungskammer Bayern (VKB). Dahinter folgen die R+V-Gruppe (von vier auf sechs) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (von sechs auf sieben). Die vier vorgenannten Anbieter kamen auf Zustimmungswerte zwischen gut sieben und knapp sechs Prozent.

Die Positionen acht bis zehn belegen die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit Anteilen von jeweils um die vier Prozent. Die AIG stieg neu in die Top Ten ein, während die beiden Wettbewerber jeweils zwei Positionen verloren. Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind die Helvetia Versicherungen.

Gewerbe-Inhalt: Axa vor Alte Leipziger

Auch in Sachen gewerbliche Inhaltsversicherung verteidigte die Axa ihren Spitzenrang aus der letzten Umfrage. Rund jeder siebte Interviewte nannte das Unternehmen aktuell als seinen Favoriten. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Alte Leipziger mit einem Anteil von fast einem Neuntel und die Allianz (rund ein Elftel).

Die Plätze vier und fünf belegen in umgekehrter Reihenfolge zur vorigen Auflage die Gothaer (knapp sieben Prozent Anteil) und die SV (gut sechs Prozent Anteil).

Die Positionen dahinter belegen die R+V (von neun auf sechs), die AIG (unverändert an siebter Stelle), der Neueinsteiger Württembergische Versicherung AG, die Baloise (von zehn auf neun) sowie die HDI Versicherung AG (von sechs auf zehn). Für die vorgenannten Unternehmen votierten zwischen knapp fünf und gut drei Prozent der Befragten.

Herausgefallen aus der Spitzengruppe ist die Helvetia. In beiden Segmenten halten jeweils alle Testkandidaten spezielle Vema-Deckungskonzepte vor.

