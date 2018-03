GDV veröffentlicht Zahlen zu den häufigsten BU-Ursachen

29.3.2018

Psychische Erkrankungen waren 2016 die häufigste Ursache für Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (BU und EU). Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jetzt auf Basis einer Teilerhebung unter seinen Mitgliedsunternehmen, die 38 Prozent des Bestands repräsentiert, bekannt. Bei den Frauen ist mehr als jeder dritte BU- beziehungsweise EU-Fall auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen, bei den Männern jeder vierte Fall.

WERBUNG

Auch bei einigen weiteren Ursachen zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede. Zum Beispiel bei den Krebserkrankungen: Bei den Frauen ist für fast jeden vierten BU- beziehungsweise EU-Fall eine Krebserkrankung verantwortlich, bei den Männern nur für jeden siebten. Umgekehrt verhält es sich bei Erkrankungen des Bewegungsapparats. Hierdurch werden statistisch gesehen häufiger Männer (Anteil von über einem Fünftel) berufs- beziehungsweise erwerbsunfähig als Frauen (ein Siebtel Anteil).

(Bild: GDV)

Daten zu den Anteilen insgesamt nennt der Versichererverband nicht in seiner bereits dritten Veröffentlichung von jeweils einigen Zahlen zum BU-Markt innerhalb von rund zwei Wochen. Diese beziehen sich auf das Jahr 2015 beziehungsweise aktuell auf das Jahr 2016. In der Fachöffentlichkeit gibt es für diese Art der Veröffentlichung Kritik: So mangelt es diesen GDV-Statistiken nach Ansicht des Versicherungsmaklers und BU-Spezialisten Matthias Helberg an Transparenz.

Dass der Versichererverband bei der Bekanntgabe der Leistungsquoten in der BU-Versicherung nicht einmal mehr die absolute Zahl von BU-Leistungsfällen nenne (VersicherungsJournal 16.3.2018), sei „wahrlich“ kein gutes Zeichen. „Dabei geht es nicht darum, die Quoten in Frage zu stellen, sondern sie mit nachvollziehbarem Zahlenmaterial so zu unterfüttern, das echtes Vertrauen entstehen kann“, so Helberg (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.3.2018).