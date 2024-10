GDV-Studie: Stundensatz in Kfz-Werkstätten zieht deutlich an

15.10.2024 – Der GDV hat Daten der Dekra ausgewertet und ermittelt, dass die Stundensätze in Kfz-Werkstätten innerhalb eines Jahres um 8,6 Prozent gestiegen sind. Zusammen mit den ebenfalls höheren Ersatzteilpreisen klettern die Reparaturkosten nach Unfällen erheblich. Die Autoversicherer erwarten für 2024 einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro.

Nicht nur Kfz-Ersatzteile werden immer teurer (VersicherungsJournal 7.10.2024), auch die Stundensätze in Kfz-Werkstätten ziehen weiter kräftig an. Im vergangenen Jahr lag der Preisanstieg bei 8,6 Prozent sowohl für Arbeiten an der Mechanik, Elektrik oder Karosserie, die im Schnitt 188 Euro pro Stunde kosteten, als auch für Lackierarbeiten, die mit 205 Euro zu Buche schlugen.

Preisanstieg deutlich über dem Verbraucherpreis-Index

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Dies zeigt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Studie basiert auf Daten des Dekra e.V., die bis 2017 zurückreichen.

Mit dem erneuten Preisanstieg setze sich eine Entwicklung fort, die man seit Beginn der Datenerfassung beobachte, heißt es beim GDV.

„Die Werkstattkosten steigen schnell: Während der Verbraucherpreis-Index von 2017 bis 2023 um etwa 20 Prozent gestiegen ist, haben Werkstätten und Lackierereien ihre Stundensätze im selben Zeitraum um rund 40 Prozent erhöht.“

Das sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV am Montag in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Autoversicherer rechnen mit einem Verlust von zwei Milliarden Euro

Bei den Versicherern führen dem Verband zufolge die höheren Stundensätze zusammen mit den ebenfalls steigenden Ersatzteilpreisen zu wachsenden Reparaturkosten nach Unfällen.

„Im vergangenen Jahr kostete ein Pkw-Sachschaden die Kfz-Haftpflichtversicherer im Durchschnitt rund 4.000 Euro, das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr“, so Asmussen. 2017 hatte dieser Wert noch bei rund 2.700 Euro gelegen.

Die Kfz-Versicherer mussten 2023 unter anderem aufgrund der stark gestiegenen Reparaturkosten einen Verlust in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro hinnehmen. Für dieses Jahr rechnen sie mit einem weiteren Verlust von rund zwei Milliarden Euro.