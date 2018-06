GDV analysiert die Erträge nachhaltiger Investments

28.6.2018 – Laut einer Studie des GDV kann die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Kriterien bei der Kapitalanlage sich positiv auf die Ertragsentwicklung auswirken. 75 Prozent der deutschen Versicherer berücksichtigen bereits solche so genannten ESG-Kriterien. Der GDV begrüßt den Aktionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Die angedachten zusätzlichen Beratungs- und Berichtspflichten für Unternehmen und Finanzberater lehnt der Verband ab.

„Nachhaltig Kapital anlegen, hat sich zu einem echten Kernthema entwickelt“, leitete Dr. Klaus Wiener, Geschäftsführer Unternehmenssteuerung und Regulierung, den Presse-Workshop „Nachhaltige Finanzierungen“ des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ein. Vorgestellt wurden Positionen des Verbandes und eine Studie zur Ertragsentwicklung.

Zusätzliche Anlagekriterien können sich positiv auswirken

Neben dem „magischen Dreieck“ Sicherheit, Rentabilität und Liquidität ist es für immer mehr institutionelle wie private Anleger wichtig geworden, weitere Kriterien zu berücksichtigen. Zusammengefasst werden sie unter der Abkürzung ESG – Environmental (Umwelt), Social (Sozial) und Governance (gute Unternehmensführung).

Zur Frage, ob dafür auf Rendite verzichtet werden muss, gibt es inzwischen eine unüberschaubare Zahl von Studien. Tim Ockenga, Leiter Kapitalanlagen, hat die aktuellsten analysiert und zusätzlich Experten interviewt.

Einige wichtige Ergebnisse: Wer ESG-Kriterien berücksichtigt, kann höhere Erträge erzielen. Entscheidender Erfolgsfaktor ist jedoch die Strategie. Wer hier die richtige Wahl trifft, kann gegenüber dem Markt sogar eine Überrendite erreichen. ESG-Kriterien beeinflussen das Risikomanagement positiv beziehungsweise reduzieren extreme Verluste.

Renditewirkung nachhaltiger Investments ist weitgehend unklar

Die Renditetreiber sind aber noch nicht ausreichend erforscht. „Die Kapitalmarktforschung steht noch am Anfang. Studien beziehen sich meist auf Aktien“, führte Ockenga aus.

In jüngster Zeit nehme die Anzahl der Studien mit positiven Ergebnissen hinsichtlich der Ertragsentwicklung von nachhaltigen Kapitalanlagen zwar erkennbar zu. Der Großteil liefere aber neutrale oder nicht eindeutige Ergebnisse.

Belastbarer sind Analysen von Investitionen in Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen oder Flughäfen. Hier reichen die Daten zum Teil bis in die 1970er Jahre zurück. Festgestellt wurde, dass solche Kapitalanlagen eine verhältnismäßig hohe Sicherheit und stabile Erträge aufweisen. „Bei grünen Investments weiß man es letztlich nicht“, so Ockenga.

Das Thema Nachhaltigkeit wird uns noch über Jahre begleiten. Klaus Wiener, GDV

GDV begrüßt eine verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit

Nach einer Umfrage des GDV berücksichtigen mehr als 75 Prozent der deutschen Versicherer bereits ESG-Kriterien bei der Kapitalanlage. „Dies ist ein guter Befund“, wertete Wiener. Für mehr Investitionen in nachhaltige Projekte müssten allerdings die Rahmenbedingungen verbessert und das Angebot erhöht werden.

So begrüßt der GDV auch den Aktionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Vor allem von der Einführung eines Klassifizierungssystems (Taxonomie) und neuer Standards für „Green Bonds“ werden mehr Transparenz und Klarheit für Investoren wie Verbraucher erwartet.

„Wir erwarten bis Mitte 2019 konkrete Vorschläge. Die EU wird sich dabei zunächst auf Umweltaspekte konzentrieren“, informierte Wiener, der aus Brüssel nach Frankfurt am Main angereist war. „Das Thema Nachhaltigkeit wird uns noch über Jahre begleiten“, so seine Prognose.

Absage an neue Beratungs- und Berichtspflichten

Die im EU-Aktionsplan vorgesehene Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzberatung ist nach GDV-Meinung überflüssig. Außerdem müsse zunächst einmal geklärt werden, über was genau gesprochen werden sollte. „Zur Zeit fehlt es an Evidenz“, begründete Wiener diesen Standpunkt. Das Rendite-Risiko-Profil von ESG beziehungsweise „Grünen“ Kapitalanlagen müsse erst geklärt werden.

Deshalb sei es zu früh, um über neue Beratungs- oder Berichtspflichten der Versicherungs-Unternehmen oder der Berater zu diskutieren. Die GDV-Forderung: Ein Vorgehen mit Augenmaß.