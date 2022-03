Garantie kann über 100 Prozent wachsen

7.3.2022 – Bei der Basler ist ein Garantieniveau bis zum Rentenniveau von bis zu 120 Prozent möglich, auch die Stuttgarter hat ihr Angebot der betrieblichen Altersversorgung erweitert. Die Bayerische und die Universa bieten unterschiedlichen Zielgruppen mehr bei Dienstuntauglichkeit. Die Gothaer stellt Hypoport-Töchtern Tarife zum Kombinieren bereit.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. erweitert ihr Angebot der betrieblichen Altersversorgung (bAV) um die „DirektRente comfort+“. Sie wird auch als nachhaltiger Tarif angeboten. Der neue Tarif beinhaltet eine Beitragsgarantie von 80 Prozent. Zusätzlich sichert das Auto-Lock-In-System erreichte Wertsteigerungen ab und erhöht so regelmäßig das garantierte Kapital.

Grün betrifft auch Sicherungsvermögen

Ein Teil des Guthabens für die „DirektRente comfort+“ wird in einem gemanagten Portfolio, das vor allem aus kostengünstigen Indexfonds (ETFs) besteht, angelegt. Dieses Portfolio wird tagesaktuell auf der Webseite der Stuttgarter dargestellt. Das weitere Guthaben fließt in das Sicherungsvermögen der Stuttgarter.

Die Beiträge lassen sich jederzeit flexibel anpassen. Darüber hinaus können Zahlung unterbrochen und das Vertragsguthaben durch Zuzahlungen aufgestockt werden. Zu Rentenbeginn können Kunden sich für die Auszahlung einer lebenslangen Rente, eine Kapitalauszahlung oder eine Kombination aus beiden Optionen entscheiden.

Bei der Variante als „GrüneRente“ besteht das Portfolio überwiegend aus nachhaltigen Indexfonds. In Höhe des Guthabens im Sicherungsvermögen investiert der Versicherer in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen.

Die Bayerische mit eigener Dienstunfähigkeitsversicherung für Soldaten

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. bietet über die bisherige Konsortiallösung hinaus eine neuen Dienstunfähigkeits- (DU-) Versicherung für Soldaten. Seit 1962 gibt es eine Konsortiallösung im Rahmen des Bundeswehr-Rahmenvertrages für den Fall der Dienstunfähigkeit, an der die Bayerische als Konsorte beteiligt ist.

„BU-Protect Bundeswehr“ beinhaltet eine echte DU-Klausel und sichert Auslandseinsätze ab. Zu den Highlights zählen unter anderem Nachversicherungs-Optionen, keine Reduzierung der versicherten Rente bei Ernennung zum Berufssoldaten, eine Verlängerungsgarantie und Neueinstufung des Berufs bei Ausscheiden aus der Bundeswehr, das Fortbestehen der Soldatenklausel bei Wiedereinstieg.

Zudem ist eine echte Beamtenklausel im Tarif integriert für diejenigen, die nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr in eine Beamtenlaufbahn wechseln.

Universa bietet mehr Schutz für Beamte

Die Universa Lebensversicherung a.G. führt eine neue Dienstunfähigkeits-Klausel ein. Danach gilt die Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen als Berufsunfähigkeit. Die Klausel gilt auch für Richter und Polizisten.

Diese Klausel können auch Beamtenanwärter vereinbaren. Erhöht wurden zudem die Absicherungsgrenzen. Je nach Dienstgrad können zwischen 750 (zuvor 500) und 1.100 (1.000) Euro monatlich abgesichert werden. Für Beamte auf Widerruf und Probe ist zudem ein zweiter Vertrag über 1.250 (bisher 750) Euro mit fünfjähriger Versicherungsdauer möglich, um die Versorgungslücke zur Verbeamtung zu schließen.

Neu bei den Nachversicherungs-Garantien ist der Ausbau des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung bei einer Reduzierung der beamtenrechtlichen Versorgung und beim Tod des Ehegatten oder Lebenspartners.

Bei der Basler kann die Garantie wachsen

Bei der Basler Lebensversicherungs-AG ist ein Garantieniveau bis zum Rentenniveau von bis zu 120 Prozent möglich. Dazu muss zur aktualisierten Fondspolice „Basler Invest Garant“ der Baustein „GarantiePlus“ abgeschlossen werden – und der Kapitalmarkt sich günstig entwickeln.

Bei Vertragsbeginn wird ein individuelles Garantieniveau zwischen zehn und 80 Prozent der Beitragssumme festgelegt. Entwickelt sich die Investmentanlage positiv und das Vertragsvermögen steigt, kann die Garantie erhöht werden und bis auf insgesamt 120 Prozent steigen. Ein einmal erreichtes Garantieniveau wird bis zum Rentenbeginn beibehalten.

Der „Basler Garant Tracker“ berechnet auf Tagesbasis vertragsindividuell das Vertragsvermögen und erkennt, ob eine Umschichtung in das Garantievermögen erforderlich ist. Ziel sei ein möglichst hoher Anteil im Vertragsvermögen, damit der Kunde an Ertragschancen des Kapitalmarktes teilhaben kann.

bAV-Kombi-Paket mit Gothaer-Tarifen

Die Qualitypool GmbH hat mit der Beratungsfirma E&P-Pensionsmanagement GmbH und den Gothaer Versicherungen als Produktgeber ein Kombinationsprodukt für Unternehmerkunden und deren Mitarbeiter entwickelt. Das bAV-Kombi-Paket „Altersrente und BU für Unternehmerkunden“ vereint die indexgebundene Direktversicherung „Gothaer GarantieRente Index“ und „die Gothaer SBU Direktversicherung/ Gothaer SBU Premium“.

Vertriebspartner sind an Qualitypool und an die Amexpool AG angebundene Vermittler. E&P, Amexpool und Qualitypool gehören beide zur Hypoport AG. Als Vorteile des Kombi-Pakets werden erleichterte Zugangsvoraussetzungen und exklusive Leistungsverbesserungen genannt. So seien auch für Unternehmenskunden ab zehn beziehungsweise 20 Mitarbeitern attraktive Konditionen möglich.