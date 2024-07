Fünf Jahre Pepp – eine ernüchternde Zwischenbilanz

25.7.2024 – Seit fast zweieinhalb Jahren können „Paneuropäische Private Pensionsprodukte“, kurz Pepps, angeboten werden. Nur: Es macht kaum jemand. Bis dato gibt es nur einen Anbieter: das slowakische Fintech Finax, das Pepp-Varianten in vier Ländern zum Abschluss offeriert.

Nach jahrelanger politischer Diskussion ist vor genau fünf Jahren, am 25. Juli 2019, die „Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (Pepp)“ im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden (VersicherungsJournal 21.6.2019).

Nachdem auch alle noch nötigen Ausführungsvorschriften für das „Paneuropäische Private Pensionsprodukt“ vorlagen, wurde die Verordnung mit 22. März 2022 effektiv anwendbar.

Seit dem ersten Pepp 2022 ist kein Anbieter dazugekommen

Im Lauf des Jahres 2022 kam das erste Pepp auf den Markt (26.9.2022), angeboten von dem 2017 gegründeten Fintech Finax o.c.p., a.s. mit Sitz in Bratislava. Dessen Offerte umfasst die Version „Basic Pepp variant“ und die Option „Variant with alternative investment options“.

Zwar ist die Liste später ein wenig länger geworden und auf sechs Positionen angewachsen. Es handelte sich aber nach wie vor ausschließlich um Finax-Pepps, jeweils in „Basis“- und Anlageoptionsvarianten für die Slowakei, Tschechien und Kroatien.

Aktuell scheinen im zentralen Pepp-Register der europäischen Versicherungsaufsicht European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa) acht Einträge auf – nach wie vor allerdings von keinem anderen Anbieter. Finax offeriert in vier Ländern, nunmehr auch in Polen, seine „Basic“- und „With alternative investment options“-Varianten.

Unter keinem guten Stern gestartet

Gedacht ist das Pepp dazu, die private Altersvorsorge zu fördern. Allerdings war aus der Branche schon in der Entstehungsphase der rechtlichen Grundlagen deutliche Kritik am Produktdesign zu hören.

Auch in Deutschland ist das Pepp-Konzept bekanntlich auf Zurückhaltung gestoßen. Kritisiert wurde, dass die regulatorischen Hürden zu hoch seien (11.2.2022, 21.3.2022). An der weithin skeptischen Haltung hat sich bis dato – offensichtlich – nichts Wesentliches geändert.