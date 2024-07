Franke und Bornberg: Nur etwa jeder 50. Krankenvoll-Tarif für Beamte ist „hervorragend“

5.7.2024 – Im Erstrating „Krankenversicherung für Beamte“ haben nur die vier Akteure Barmenia, DBV/Axa, Hallesche und Signal Iduna (Marke Deutscher Ring) für mindestens eine Tariflinie die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhalten. Untersucht wurden 912 Offerten von 28 Anbietern.

Die Franke und Bornberg GmbH hat den Markt der Krankenvollversicherungen für Beamte erstmals einem umfassenden Produktrating unterzogen und am Donnerstag die Ergebnisse veröffentlicht.

„Kaum überschaubares Angebot“

„Die Tariflandschaft wird durch ein kaum überschaubares Angebot an Tarifkombinationen und Bausteinen gekennzeichnet – geschuldet den unterschiedlichen Beihilferichtlinien von Bund und Ländern“, erläutern die Analysten zum Hintergrund für das Erstrating.

Umso wertvoller sei ein Ratingverfahren, das mehrere Tausend mögliche Tarife und Tarifkombinationen in ein Qualitätsraster einordnet. Es sei angelehnt an das Ratingverfahren für die Krankenvollversicherung (VersicherungsJournal 6.10.2023), gehe aber noch darüber hinaus.

Zehn oder mehr Tarifbausteine

Die Rater heben hervor, dass eine Krankenversicherung für Beamte durchaus zehn oder mehr Tarifbausteine enthalten könne. Eine Beihilferestkostenversicherung etwa übernehme den Anteil, der von der Beihilfe nicht gedeckt ist.

„Diese bietet Tarifbausteine für ambulante und stationäre Leistungen, die wiederum unterteilt sind in Tarife mit Unterbringung im Mehrbett-, Zweibett- oder Einzelzimmer. Hinzu kommen Bausteine zur Zahnversorgung. Weil die Beihilfe im Ruhestand von 50 auf 70 Prozent steigt, splitten Versicherer die Leistungen in der Regel in einen Baustein mit 30 Prozent sowie einen weiteren mit 20 Prozent Erstattung. Der 20-Prozent-Baustein fällt später weg“, wird erläutert.

Hinzu käme dann noch ein Beihilfeergänzungstarif, weil der Dienstherr nicht sämtliche Kosten als beihilfefähig anerkennt. So blieben Beamte sonst etwa bei bestimmten Zahnarztleistungen auf einem Teil der Kosten sitzen, weil nur 40 Prozent der Aufwendungen für Material- und Laborkosten beihilfefähig seien.

Mit dem Ergänzungstarif könnten darüber hinaus auf Wunsch auch fehlende Wahlleistungen im Bereich der stationären Beihilfe kompensiert werden.

Bewertung von null bis 100 und Mindeststandards

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

126 Prüfkriterien

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung 126 Prüfkriterien ein. Diese sind thematisch 16 Hauptpunkten zugeordnet. Ein Viertel der maximalen Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante Behandlungen. Besonderes Augenmerk sei auch auf die Beihilfeergänzungstarife gelegt. Für die wichtigen Leistungen zur Ergänzung der Beihilfeseite seien spezielle Kriterien eingeführt worden.

Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) ist das Erfüllen von 45 Mindeststandards. Nach eigenen Angaben gehört zu den wichtigsten Qualitätsforderungen, dass ein Tarif den tatsächlichen Restkostensatz abdecke, ohne versteckte Eigenbeteiligungen.

Weitere Mindestvoraussetzung: „freie Arztwahl und Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ beziehungsweise GOZ (ambulant, stationär und Zahn)“. „Vorsorgeleistungen müssen für ein ‚FFF+‘ ebenfalls über das gesetzliche Maß hinaus erstattet werden“, heißt es weiter.

Weitere Details zur Methodik können in den „Bewertungsrichtlinien Krankenversicherung für Beamte“ (PDF, 279 KB) nachgelesen werden. Dort werden auch die Mindestkriterien für bestimmte Ratingklassen erläutert.

Noten von „hervorragend“ bis „befriedigend“

Die Analysten haben 912 Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen von 28 Gesellschaften unter die Lupe genommen und an nicht einmal jede 50. Offerte die Höchstnote „FFF+“. Etwa jedes 16. Angebot erhielt ein „FFF“. Die übrigen Testkandidaten finden sich zu fast gleichen Teilen in den Notenklassen „FF+“ („gut“) beziehungsweise „FF“ („befriedigend“) wieder.

Insgesamt erhielten nur vier private Krankenversicherer für mindestens eine Tariflinie (in der Konstellation mit Wahlleistung Ein-Bett-Zimmer im Krankenhaus und Beihilfeergänzungstarif) die Höchstnote. Dazu gehören

Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.