Franke und Bornberg: Nicht einmal jeder zehnte Wohngebäude-Tarif ist „hervorragend“

14.6.2024 – In der am Donnerstag veröffentlichten Neuauflage des Produktratings Wohngebäudeversicherung hat Franke und Bornberg 340 Produkte von 85 Anbietern unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhielten 33 Angebote von 18 Produktgebern. Andererseits reichte es für fast jeden siebten Testkandidaten nicht für ein „F+“ („ausreichend“).

WERBUNG

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Rating von Wohngebäudeversicherungen überarbeitet. Am Donnerstag wurden die aktualisierten Ergebnisse veröffentlicht.

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bewertung von null bis 100 ...

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein aktuelles, siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“), „FF+“ („gut“), „FF“ („befriedigend“), „F+“ („ausreichend“) und „F“ („mangelhaft“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

... und Mindeststandards

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden.

Ein Testkandidat kann etwa nicht besser „FF“ („befriedigend“) abschneiden, wenn er bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden nicht unabhängig von der Schadenhöhe auf Leistungskürzung verzichtet. Für die Höchstnote ist es unter anderem erforderlich, dass Versicherungsschutz für Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück ohne eine separate Kündigungsregelung besteht.

Überarbeitete Ratingmethodik

Im Rahmen des Rating-Relaunches wurde unter anderem die Trennung in Top-, Standard- und Grundschutz aufgehoben. Damit würden nun alle Produkte nach einem einheitlichen Kriterienkatalog bewertet, so die Vergleicher. Dem Rating liegen insgesamt 31 Hauptkriterien mit 81 Detailkriterien zugrunde.

Zudem wurden einige Prüfsteine präzisiert. Als Beispiel nennen die Analysten das Kriterium „Rohrbruch“: „Daraus wurden jetzt Zuleitungsrohre, Ableitungsrohre und Gasleitungen. Die wiederum werden unterschieden nach Wasser- und Abwasserrohren auf dem Grundstück und solchen außerhalb des Grundstücks. Die Präzision ist notwendig, denn es geht um viel Geld. Schon ein Detail kann darüber entscheiden, ob der Versicherer zahlt oder nicht.

Weitere Details können in der „Bewertungsgrundlagen Wohngebäudeversicherung“ (PDF, 250 KB) nachgelesen werden.

Bestnote für 18 Anbieter

Die Analysten haben aus 1.747 Tarifkonfigurationen von 85 Gesellschaften 340 Tarifvarianten, „die sich vom Rating her unterscheiden“, unter die Lupe genommen. An nicht einmal jede zehnte Offerte wurde die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Zur Gruppe der Produktgeber mit mindestens einem „FFF+“-Tarif gehören laut der tagesaktuell gepflegten Rangliste im FuB-Internetauftritt:

Knapp 40 der Testkandidaten mindestens „gut“

Knapp jeder vierte Testkandidat wurde mit „sehr gut“ und rund jeder 18. mit „gut“ bedacht. Fast jede dritte Lösung erhielt ein „befriedigend“, circa jede siebte ein „ausreichend“ („F+“). Fast jede sechste Offerte schnitt schlechter als „ausreichend“ ab. Dabei kamen 15 Produkte nicht über ein „ungenügend“ („F“) hinaus.

„Schwächere Tarife oder Tarifkombinationen zeigen häufig Lücken bei Schäden an Ableitungsrohren, Schäden durch Tiere sowie bei Leistungen für das Beseitigen umgestürzter Bäume und Aufforstung. Gebäudeschäden durch Graffiti oder Vandalismus und Kosten für Sachverständige sind ebenfalls nicht ausreichend gedeckt“, merken die Analysten an.