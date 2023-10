Franke und Bornberg kürt die besten Kfz-Versicherungen

26.10.2023 – In der am Donnerstag veröffentlichten Neuauflage des Produktratings Kraftfahrzeug-Versicherung hat Franke und Bornberg 378 Produkte von 82 Anbietern unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhielt rund jeder fünfte Offerte – von knapp der Hälfte der Produktgeber. Ein weiteres Viertel bekam ein „FFF“ („sehr gut“).

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Rating von Kraftfahrzeug-Versicherungen überarbeitet und am Donnerstag die aktualisierten Ergebnisse veröffentlicht.

Im Vergleich zur letzten Ratingauflage (2.11.2022) haben die Analysten einige Änderungen an den Bewertungskriterien vorgenommen. So wurde der Kriterienkatalog um neue Leistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge bei gleichzeitiger Erhöhung der Maximalpunktzahl in diesem Segment erweitert, wozu etwa Kosten der Zustandsdiagnostik für Akkus und die Lagerung des Fahrzeugs im Wassercontainer nach einem Unfall zählen.

Mit dem Ziel einer klaren Struktur seien darüber hinaus einige Kriterien „geringfügig“ überarbeitet worden. „Das betrifft Neupreisentschädigung und Kaufpreisentschädigung, den Schutz bei Parkschäden und Kleinschäden sowie Entsorgung und Resteverwertung von Elektrofahrzeugen“, wird erläutert.

So wurden die Kfz-Versicherungen bewertet

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bewertung von null bis 100 und Mindeststandards

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung 73 Prüfkriterien ein. Weitere Details zur Methodik können in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 4,1 MB) nachgelesen werden.

Noten von „hervorragend“ bis „mangelhaft“

Die Analysten haben 378 (Vorjahr: 399) Tarife von 82 (81) Gesellschaften unter die Lupe genommen und an gut jedes fünfte Angebot die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) vergeben. Für zwei Testkandidaten reichte es nur zu einem „mangelhaft“ („F“). Jeweils ein knappes Viertel wurde mit „sehr gut“ (FFF), „gut“ („FF+“) und „ausreichend“ bedacht. Etwa jede 17. Offerte erhielt ein „FF“ („befriedigend“).

Franke und Bornberg stellt heraus, dass einerseits „auffallend wenige“ Tarife „befriedigend“ abschnitten, während es „erstaunlich viele“ Angebote nur auf ein „ausreichend“ brachten.

Dazu Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei FuB: „Viele dieser Produkte scheitern unter anderem an unserem Mindeststandard ‚Zusammenstoß mit Tieren‘. Wer keinen Schutz für Zusammenstöße mit Tieren aller Art bietet, sondern nur Unfälle mit Haarwild versichert, kommt über die Note ausreichend nicht hinaus.“

Knapp die Hälfte der Anbieter erreicht die Höchstnote

Zu den Anbietern mit mindestens einem „FFF+“-Produkt gehören in alphabetischer Reihenfolge

Aus der Riege der Anbieter mit mindestens einer Offerte mit der Höchstnote ist die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG rausgefallen. Neu in dieser Gruppe sind Adcuri, Barmenia, Bavaria Direkt, BGV, Concordia, Cosmos, Hansemerkur, Universa und Verti.

Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Wachsende Erwartungen

Als Fazit heben die Analysten hervor: „2023 bewegen sich Kfz-Tarife auf gutem Niveau, weisen aber noch immer eine große Spreizung auf. Features für Elektro- und Hybridfahrzeuge werden Bestandteil der regulären Bedingungswerke.“

Weiter wird angemerkt: „Die Preise für Autoversicherungen werden 2024 deutlich steigen. Damit wachsen die Erwartungen an einen leistungsfähigen Tarif.“