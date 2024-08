Franke und Bornberg kürt die besten Cyberversicherungen für Privatpersonen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

17.7.2023 – Das Analysehaus hat sein Bedingungsrating in dieser Sparte aktualisiert vorgelegt. Ergebnis: Nicht nur der Markt, sondern insbesondere auch die Produktqualität sind insgesamt sehr überschaubar. So wurden die beiden höchsten Notenstufen gar nicht vergeben. (Bild: Wichert) Das Analysehaus hat sein Bedingungsrating in dieser Sparte aktualisiert vorgelegt. Ergebnis: Nicht nur der Markt, sondern insbesondere auch die Produktqualität sind insgesamt sehr überschaubar. So wurden die beiden höchsten Notenstufen gar nicht vergeben. (Bild: Wichert) mehr ...

23.4.2024 – Die Verbraucherschützer haben Tarife zur finanziellen Absicherung gegen Betrug oder Mobbing im Internet unter die Lupe genommen, darunter fünf Angebote mit Schwerpunkt Rechtsschutz. Wer die Favoriten der Tester sind. (Bild: Stiftung Warentest) Die Verbraucherschützer haben Tarife zur finanziellen Absicherung gegen Betrug oder Mobbing im Internet unter die Lupe genommen, darunter fünf Angebote mit Schwerpunkt Rechtsschutz. Wer die Favoriten der Tester sind. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...

14.11.2023 – Wer am besten bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Gebäude- beziehungsweise Inhaltsversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Der Primus im Neugeschäft schaffte es nicht an die Spitze. (Bild: Wichert) Wer am besten bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Gebäude- beziehungsweise Inhaltsversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Der Primus im Neugeschäft schaffte es nicht an die Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...

2.9.2021 – Das Analysehaus hat erstmals ein Bedingungsrating in dieser Sparte vorgelegt. Ergebnis: Nicht nur der Markt, sondern auch die Produktqualität ist insgesamt sehr überschaubar. Die Höchstnote wurde gar nicht vergeben. (Bild: FuB) Das Analysehaus hat erstmals ein Bedingungsrating in dieser Sparte vorgelegt. Ergebnis: Nicht nur der Markt, sondern auch die Produktqualität ist insgesamt sehr überschaubar. Die Höchstnote wurde gar nicht vergeben. (Bild: FuB) mehr ...

14.7.2010 – Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer rechnen in diesem Jahr aufgrund der Witterungsverhältnisse mit einem Schadenanstieg. Welche Auswirkung dies auf Einnahmen und Erträge haben dürfte. Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer rechnen in diesem Jahr aufgrund der Witterungsverhältnisse mit einem Schadenanstieg. Welche Auswirkung dies auf Einnahmen und Erträge haben dürfte. mehr ...

16.1.2024 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

29.11.2023 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...