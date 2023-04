Franke und Bornberg: Fast jeder zweite BU-Tarif ist „hervorragend“

5.4.2023 – In ihrer am Dienstag veröffentlichten Neuauflage des BU-Produktratings haben die Analysten von Franke und Bornberg 125 Berufsunfähigkeits-Tarife von 54 Anbietern unter die Lupe genommen. Fast die Hälfte der Tarife erhielt die Höchstbewertung „FFF+“.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Produktrating von Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarifen aktualisiert und am Dienstag die Ergebnisse veröffentlicht. Untersucht wurden 125 Tarife mit insgesamt 759 Tarifvariationen von 54 Anbietern. Dabei haben die Analysten auf die bei der vorigen Auflage überarbeitete Bewertungssystematik (VersicherungsJournal 15.10.2021) zurückgegriffen.

So wurden die Berufsunfähigkeits-Versicherungen bewertet

Insgesamt gingen in die Bewertung 73 Leistungskriterien ein. Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung sind in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 4,1 MB) nachzulesen.

Fast 45 Prozent der Tarife mit der Höchstnote

Im Rahmen des BU-Produktratings hat Franke und Bornberg an fast die Hälfte der 125 Testkandidaten die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) vergeben. Ein knappes Viertel der Offerten erhielt ein „sehr gut“ („FFF“).

Im Vergleich zur vorigen Auflage ist der Anteil der Lösungen mit den beiden besten Noten von 59 auf 69 Prozent angestiegen. Noch höher ist die Leistungsdichte bei den ebenfalls getesteten betrieblichen selbstständigen BU- (SBU-) Produkten (5.4.2023).

Ein weiteres knappes Fünftel bekam aktuell ein „gut“ („FF+“). Etwa jedes zehnte Angebot wurde mit „befriedigend“ oder „ausreichend“ bewertet („FF“ beziehungsweise „F+“). Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

Für 29 Versicherer mindestens einmal die Höchsthöhe

Im Bereich der SBU-Tarife erhielten laut Auflistung im FuB-Internetangebot 29 Gesellschaften für mindestens eine(n) ihrer Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen die Höchstnote „FFF+“. Hierzu gehören

Neu unter die zuvor aufgelisteten Topanbieter schafften es die Condor, die Europa, die Helvetia, die R+V, die Signal Iduna und die Stuttgarter. Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.

Kritische Entwicklungen

„Der BU-Schutz hat ein Top-Niveau erreicht. Nach mehr als 28 Jahren Qualitätswettbewerb ist die BU austrainiert“, kommentiert FuB-Geschäftsführer Michael Franke die Ratingergebnisse. Weitere Fortschritte in der Qualität in der Spitzengruppe erwartet er derzeit nicht.

Viele BU-Versicherer konzentrieren sich nach seiner Beobachtung „vor allem auf Zielgruppen und deren spezifischen Bedarf. Dazu zählten Bedingungspassagen wie Nachversicherung für Schüler, Studenten und Azubis oder spezielle Klauseln für Beamte und Teilzeitbeschäftigte“.

Franke moniert, dass die Prämien für vermeintlich gute Berufsgruppen immer günstiger würden. Er zeigte sich skeptisch, „ob die Rechnung aufgeht. Heute liegt die Bruttoprämie für einen Maschinenbauingenieur niedriger als 2015 – und das, obwohl der Garantiezins seitdem von 1,25 Prozent auf nur noch 0,25 Prozent gesunken ist“.

Auch die beste Berufsgruppe schütze nicht vor dem Risiko, aus psychischen Gründen berufsunfähig zu werden. Durch den Preiswettbewerb erhöhe sich vielmehr die Gefahr einer Unterkalkulation.

