Franke und Bornberg: Die besten Unfallversicherungen

11.7.2024 – Das Analysehaus hat ein aktualisiertes Rating veröffentlicht. Darin erhalten Tarife von Alte Leipziger, Baloise, die Bayerische, die Haftpflichtkasse, Gothaer, Hansemerkur, Ideal, Inter, Interlloyd, Janitos, Rheinland, Rhion, Stuttgarter, VGH, VHV und WWK die Höchstnote.

Die Franke und Bornberg GmbH hat am Donnerstag die Neuauflage ihres Ratings der Unfallversicherung vorgelegt. Untersucht wurden 417 Tarife von 76 Versicherern.

Davon erreichte fast jeder zehnte die Bestnote „FFF+“ und jeweils fast ein Viertel die folgenden beiden Stufen. Fast 16 Prozent wurden als mangelhaft („F“) oder ungenügend („F-“) eingestuft.

Unfallrating Notenverteilung (Bild: Franke und Bornberg)

Die Unfallversicherer mit der Höchstnote

Mit der Höchstnote „FFF+“ schneiden (Stand 11. Juli 2024) die folgenden Lösungen ab:

Die Liste aller Bewertungen steht auf dieser Internetseite.

Überarbeitete Ratingskala für die Unfallversicherung

Michael Franke (Bild: Neuenhausen)

In der Neuauflage des Ratings hat Franke und Bornberg die Bewertung angepasst. „Unfalltarife sind mittlerweile so leistungsfähig, dass wir auf die Unterteilung in Grund- und Topschutz verzichten können“, erläutert Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Der neue Ansatz orientiere sich am bisherigen Top-Schutz-Niveau.

Auch die Unterscheidung in Tarife mit und ohne Gesundheitsprüfung entfällt. „Da inzwischen auch Tarife ohne Gesundheitsfragen hohe Mitwirkungsanteile vorsehen, bewerten wir jetzt alle Unfalltarife in einer einzigen Gruppe und nach einheitlichen Kriterien. Das schafft Transparenz in der Beratung und senkt die Komplexität“, schreibt Franke.

Zentrales Vergleichskriterium ist für ihn die Definition des Unfallbegriff. Für das Unfallrating 2024 haben die Analysten „einige Punkte zum erweiterten Unfallbegriff klarer gefasst, darunter die Aspekte Eintrittswege und Stoffe“. Details stehen in der Bewertungsrichtlinie Unfallversicherung (PDF, 246 KB).

Neue Tarife leisten mehr

Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei Franke und Bornberg, beobachtet seit dem Erstrating im Jahr 2011 eine steigende Qualität der privaten Unfalltarife. Dazu gehörten verbesserte Gliedertaxen, Optionen zum Mitwirkungsanteil sowie vielfältige Garantien. So hätten neue Produktlinien steilere Progressionsverläufe und damit höhere Leistungen bei einem schwerwiegenden Unfall im Angebot.

„Ob hilfreiche Assistance-Leistungen, umfangreiche Erweiterungen des Unfallbegriffs, Sofortleistungen oder Updategarantien – diese Features machen aus einem Standardprodukt maßgeschneiderten Schutz. Ältere Tarife können da oft nicht mithalten“, so Monke.

Er empfiehlt, schon länger bestehende Verträge kritisch zu prüfen. Manchmal sei ein Neuabschluss die bessere Wahl, zumal es das Leistungsplus häufig für kleines Geld gebe.