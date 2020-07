Fondspolicen können immer mehr

13.7.2020 – Läuft es an den Kapitalmärkten, sind bei der Basler auch mehr als 100 Prozent Garantie möglich. Die R+V hat ihr Universum um einen Spezialfonds mit drei Komponenten ergänzt, die Continentale unter anderem um ETFs. Die Standard Life und WWK haben auf die Bruttoillustration umgestellt. Für Vermittler mit bisher wenig Fondskenntnissen hält die Stuttgarter weitere Software bereit.

Die R+V Lebensversicherung AG hat ihr Fondsangebot um den Spezialfonds „UniRBA Duo Nachhaltig“ ergänzt. Dieser investiert in der Sparphase in Aktien nachhaltiger Unternehmen und nutzt zudem charttechnische Methoden zum Reduzieren von Kursrückgängen.

Bei R+V nachhaltig mit Charttechnik in Aktienfonds investiert

Mit der Komponente „Nachhaltigkeit“ partizipiert der Fonds in der Sparphase an der Entwicklung des globalen Aktienindex MSCI World ESG Leaders. Dieser berücksichtigt in seinem Anlageuniversum Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Kriterien).

Die zweite Komponente ist die „38/200-Trendfolge“. In Aufwärtstrends soll der Fonds am weltweiten Aktienmarkt partizipieren. In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des Index MSCI World ESG Leaders in Euro um mehr als ein Prozent über beziehungsweise unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Als Zukunftskomponente berücksichtigt der Fonds den ISM-Einkaufsmanagerindex. Dieser fängt die Stimmung der US-Einkaufsmanager ein und gibt Auskunft über die Erwartung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in den USA.

Signalisieren die Komponenten „Trendfolge“ und „Zukunft“ steigende Kurse, beträgt die Aktienquote des Fonds 100 Prozent. Ist nur einer positiv, liegt die Aktienquote bei 50 Prozent. Sind beide Komponenten negativ, ist der Fonds komplett in Rentenpapiere nachhaltiger Emittenten investiert.

Illustration der Wertentwicklung bei Standard Life brutto statt netto

Die Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland stellt bei ihrer gesamten Produktpalette von der Netto- auf die Bruttoillustration um. Damit werden neben dem Illustrationszins und den Versicherungskosten auch die Auswirkungen der Fondskosten auf die Ablaufleistung berücksichtigt. Die Investment- und Versicherungskosten werden voneinander getrennt und für den Kunden nachvollziehbar ausgewiesen.

In der Fondspalette sind nun ausschließlich provisionsfreie Anlageklassen („clean share classes“) verfügbar. Der Kostenvorteil dieser „Clean Shares“ kann gegenüber der Retail-Klasse derselben Fonds bis zu 0,85 Prozent betragen.

Zudem wurde die Fondspalette um zehn passive Fonds von Vanguard Asset Management erweitert. Es gibt passive Fonds aus den wichtigsten Anlageklassen. Dazu gehören auch Nachhaltigkeitsfonds. Das Startmanagement ist bei allen Einmalbeitragsprodukten verfügbar und kann auch für Zuzahlungen gewählt werden. Die Beitragsdynamik kann beliebig oft deaktiviert werden, ohne dass es negative Auswirkungen auf die weitere Vertragsgestaltung hat.

Die WWK rechnet brutto oder netto und bietet kostengünstige Fonds

Auch die neue Angebotssoftware „AVANTI“, welche die WWK Lebensversicherung a. G. Vermittlern zur Fondsauswahl anbietet, stellt die Bruttomethode ab. Diese berücksichtigt auch die Kosten der vom Kunden gewählten Fonds. Der Rechner kennt aber auch die Nettomethode.

Die unter der Marke „WWK IntelliProtect“ geführten Fondsrenten mit Garantie haben kostenreduzierte Fonds-Tranchen, die üblicherweise institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Die Fondspalette für die als „individual Constant Proportion Portfolio Insurance“ (iCPPI) bekannte dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie besteht aus über 50 Investmentfonds.

Neu ist die Anlage in neun passiv gemanagte Indexfonds. Für Kunden, die ihr Portfolio nicht selbst zusammenstellen wollen, stehen Fonds-Baskets zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es spezielle Themen-Baskets, bei denen beispielsweise nach ESG-Kriterien angelegt werden kann.

Die Stuttgarter hilft bei der Fondsauswahl

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hat ihr Robo-Advice-Angebot „FONDSPiLOT“ auf die Basis-Rente angepasst. Bisher konnten Vermittler das digitale Beratungstool nur für die „FlexRente“ einsetzen.

Die Software hilft bei der Ermittlung des Anlegerprofils, wählt das passende gemanagte Portfolio und steuert dieses mit einem Algorithmus, der speziell für den langfristigen Anlagehorizont entwickelt wurde. Die Software kann auch die Beratung dokumentieren. Damit will die Stuttgarter auch Vermittler gewinnen, die bisher wenig Berührung mit Fondspolicen haben.

Angelegt werden kann in fünf verschiedene Portfolios mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen. Jedes davon besteht aus bis zu 13 verschiedenen, vor allem kostengünstigen Indexfonds (ETF). Die Portfolios berücksichtigen viele verschiedene Anlageklassen weltweit.

Die Basler garantiert unter Umständen mehr als 100 Prozent

Bei der „Basler Invest Garant“ ist ein Garantieniveau bis 120 Prozent möglich. Dazu setzt die Basler Lebensversicherungs-AG den „Garant Tracker“ ein. Dieser berechnet auf Tagesbasis vertragsindividuell das Vertragsvermögen und erkennt, ob eine Umschichtung in das Garantievermögen erforderlich ist.

Entwickelt sich die Investmentanlage positiv und steigt das Vertragsvermögen, kann die Garantie für den Kunden bis auf 120 Prozent der Beitragssumme erhöht werden. Ein einmal erreichtes Garantieniveau wird bis zum Rentenbeginn beibehalten. Bei Vertragsbeginn kann ein Garantieniveau zwischen zehn und 80 Prozent der Beitragssumme gewählt werden.

Der Basler Garant Tracker funktioniert ohne Wertsicherungsfonds. Seine Funktionalität zielt auf einen hohen Investitionsgrad in den ausgewählten Investmentfonds ab. Gedacht ist das Produkt für sicherheitsbewusste Kunden, die aber nicht auf Renditechancen verzichten wollen.

Bei der Continentale können Rentner in Aktien investiert bleiben

Bei der neuen Fondsrenten-Generation der Continentalen Lebensversicherung AG kann der Kunde vor Beginn der Rentenphase noch einmal zwischen dem klassischen und dem investmentorientierten Rentenbezug entscheiden. Bei Letzterem wird weiterhin ein Teil des Kapitals in Fonds angelegt. Die neue Generation gibt es als Privat-, Riester- und Basisrente sowie als Direktversicherung in der betrieblichen Altersversorgung.

Zudem hat der Versicherer das Fondsangebot um börsengehandelte Indexfonds (ETF) erweitert. Neu ist das gebührenfreie Rebalancing. Dabei wird auf Wunsch einmal im Jahr die ursprüngliche Fondsgewichtung im Portfolio wiederhergestellt. Dies soll durch Wertentwicklungen entstehende Unterschiede in der prozentualen Aufteilung des Fondsguthabens ausgleichen.

Die Generation verfügt über ein neues Laufzeitmanagement. So kann die Kapital-Verteilung der Fonds jederzeit schrittweise angepasst werden. Die Rententarife der neuen Generation können ab 25 Euro, manche auch schon ab zehn Euro im Monat bespart werden. Bei einigen Tarifen ist der Einstieg mit einem Einmalbeitrag ab 1.000 Euro möglich.