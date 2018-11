Fondspolicen für nicht versicherungsaffine Zielgruppen

6.11.2018 – Mit den seit Oktober erhältlichen Tarifen „StartKlar“ und „MeinPlan“ spricht die Lebensversicherung von 1871 Menschen an, „die bei klassischen Versicherungsmodellen entweder Einfachheit oder Flexibilität vermissen.“ Zu den Besonderheiten zählen ein gemanagtes ETF-Portfolio und eine höhere Rente für kranke Versicherte. Vermittlern werden flexible Vergütungsmodelle und auch Nettopolicen angeboten.

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hatte in der Vergangenheit nach den Erkenntnissen der Map-Report-Redaktion bereits „sehr gute“ fondsgebundene Rentenversicherungen.

Das haben das „Fondspolicen-Rating deutscher Lebensversicherer: Bruttotarife“ (Map-Report 898) (VersicherungsJournal 16.1.2018) und das „Fondspolicen-Rating deutscher Lebensversicherer: Nettotarife“ (Map-Report 899) (VersicherungsJournal 30.1.2018) gezeigt. Als eine der ersten Gesellschaften hat die LV 1871 Versicherer-gemanagte ETF-Portfolien ins Programm genommen.

Solidarische Systeme auf Basis einer Versicherten-Gemeinschaft in einem System auf Gegenseitigkeit sind kein Auslaufmodell. Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand der LV 1871

Zwei Tarife für unterschiedliche Zielgruppen

Hermann Schrögenauer (Bild: LV 1871)

Seit Oktober ist das Angebot der aufgeschobenen fondsgebundenen Rentenversicherungen um zwei Tarife erweitert worden. Sie zielen nach Unternehmensangaben auf „alle, die bei klassischen Versicherungsmodellen entweder Einfachheit oder Flexibilität vermissen.“

Für „junge Sparer ab 25 Jahren“ wurde der Tarif „StartKlar“ entwickelt. „An etwas länger im Berufsleben stehende Sparer“ richtet sich „MeinPlan“.

Für diese nicht versicherungsaffinen Zielgruppen habe das Unternehmen die neuen Lösungen „in einem konsequent vom Kunden her gedachten Design-Thinking-Prozess in nur neun Monaten“ entwickelt, erläutert Iris Bauer, Leiterin Bereich Produktmanagement und -entwicklung der LV 1871.

Für Vertriebsvorstand Hermann Schrögenauer sind die Produkte „auch ein klares Statement pro Lebensversicherung. […] Solidarische Systeme auf Basis einer Versicherten-Gemeinschaft in einem System auf Gegenseitigkeit sind kein Auslaufmodell, sondern eine der Antworten auf die Anforderungen an eine zukunftssichere Altersvorsorge“.

Flexible Vertragsgestaltung

Für beide neuen Tarife gilt ein Mindestbeitrag von 25 Euro pro Monat, ein Eintrittsalter zwischen Null und 80 Jahre, eine Beitragszahlungsdauer von fünf bis 65 Jahren und ein flexibler Rentenbeginn ab 60 bis 85 Jahre. Der ursprüngliche vereinbarte Beitrag kann auf bis zu 50.000 Euro jährlich aufgestockt werden.

Das angesparte Fondvermögen kann am Ende der Aufschubzeit ausgezahlt oder verrentet werden, auch in Kombination. Wahlweise können die Fondsanteile in ein Depot übertragen werden. Bei Verrentung werden als Überschusssysteme die dynamische, teildynamische und flexible Rente angeboten.

Vereinbart werden kann eine höhere Altersrentenzahlung, sofern nach ärztlicher Einschätzung eine verminderte Lebenserwartung aufgrund schwerer Krankheit zum Rentenbeginn besteht. Ist das nicht der Fall, können zusätzliche Leistungen für den Fall der Pflegebedürftigkeit vereinbart werden.

„StartKlar“ immer mit Beitragsgarantie

Mit dem Tarif „StartKlar“ (PDF, 1,2 MB) will der Versicherer seinen Kunden das „Kümmern um die private Altersvorsorge“ abnehmen.

Deshalb wird für die Fondsanlage nur ein von der LV 1871 gemanagtes „ETF-Portfolio Plus“ angeboten. In der Variante „Ausgewogen“ wird zu 60 Prozent in Aktion und 40 Prozent in Renten investiert. In der Version „Dynamisch“ ist das Verhältnis 90 zu zehn Prozent. Angelegt wird weltweit über fünf ETFs beziehungsweise Dimensional-Fonds.

Der für die Beitragsgarantie benötigte Teil des Versicherungsbeitrags wird im Deckungsstock des Versicherers angelegt.

Abschlusskosten laufend

Die durchschnittlichen jährlichen Fonds-Kosten werden mit 0,30 beziehungsweise 0,44 Prozent angegeben.

Der Versicherungsteil kostet an Abschluss- und Vertriebskosten fünf Prozent der gezahlten Beiträge, also ungezillmert. Dazu kommen während der Aufschubzeit jährlich „Übrige Kosten (Verwaltungskosten)“ von drei Prozent des Jahresbeitrages, sowie jeweils 0,2 Prozent des Garantieguthabens und des Fondsguthabens, mindestens 30 Euro.

In der Rentenphase fallen einmalig fünf Euro je 1.000 Euro Vertragsguthaben an sowie jährlich 1,50 Euro je 100 Euro Jahresrente.

„MeinPlan“ hat mehr Optionen

Der Tarif „MeinPlan“ (PDF, 253 KB) richtet sich an „alle, die ihre fondsgebundene Rentenversicherung selbst mitgestalten wollen“.

Dem entsprechend bietet es zusätzliche Optionen. Dazu gehören eine flexible Beitragszahlung und der Einschluss einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ). Eine Beitragsgarantie ist optional bis 100 Prozent der Beitragssumme. Es sind „sehr lange“ Rentengarantiezeiten möglich. Auf Wunsch kann ein Auszahlplan aus dem Fondsvermögen vereinbart werden.

Für die Anlage des Sparbeitrages wird eine „Vielzahl von Fondslösungen und ETFs“ angeboten, darunter auch eine „Expertenpolice“ und das „ETF-Portfolio Plus“. Davon sind bis zu 20 Fonds gleichzeitig wählbar. Das Switchen und Shiften unbegrenzt kostenfrei möglich, wahlweise kann ein automatisches Rebalancing der Fonds und ein Ablaufmanagement genutzt werden.

„Mein Plan“ kann auch als Direktversicherung abgeschlossen werden. Dann ist die Police wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht ganz so flexibel wie in der dritten Schicht.

Als Brutto- und Nettopolice

Die neuen Tarife werden über Makler und Mehrfachagenten, Pools, Banken und Honorarvermittler vertrieben. Das Provisionsmodell für „StartKlar“ ist stets eine laufende Abschlussvergütung auf Grundlage der bezahlten Beiträge und Zuzahlungen (ohne Bestandspflegeprovision). Das wird auch für „MeinPlan“ angeboten.

Vermittler können für dieses Produkt wahlweise über die Tarifsoftware auch ein anderes Vergütungsmodell auswählen: Entweder wird eine Bestandscourtage auf Grundlage des Vertragsguthabens, aber keine Abschlussvergütung ausgeschüttet.

Oder es wird eine Abschlussprovision, eventuell ergänzt um ein Bestandspflegegeld, aus der Beitragssumme einmalig oder laufend gezahlt. Auch eine Mischung der Vergütungen aus Vertragsguthaben und Beitragssumme sind möglich.

Daneben sind die Policen auch als provisionsfreie Nettotarife erhältlich.