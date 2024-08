Fondsauszahlplan oder Leibrente?

29.8.2024 – Die Fondsbranche hält den Auszahlplan für rentabler als die Leibrente und ausreichend sicher. Die Versicherer kontern. Die Argumente beider Seiten sind teilweise fragwürdig. Und der Streit nützt den Verbrauchern nichts. Gefragt sind sinnvolle Kooperationen und vor allem eine Beratung, die wirklich den Kern des Problems erfasst.

„Ein Fondsauszahlplan, eine sogenannte Fondsrente, bietet deutlich höhere Renditechancen sowie mehr Flexibilität als eine lebenslang garantierte Leibrente und ist dabei nur unwesentlich riskanter.“ Das will der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. mit seiner Analyse „Die Fondsrente. Eine renditestarke Rentenalternative“ (PDF, 252 KB) belegen.

Meistens reicht der Fondsauszahlplan bis zum Lebensende

Claus-Peter Meyer (Bild: Pieloth)

In einer Simulation zahlt ein 1958 geborener Anleger 35.200 Euro am 1. Januar 2024 in einen Investmentfonds ein, dessen Portfolio zu 70 Prozent aus deutschen Anleihen und 30 Prozent in deutschen Aktien besteht.

Aus dem Vermögen werden im ersten Jahr 1.260 Euro ausgezahlt, danach steigt der Betrag jährlich um zwei Prozent und somit auf knapp 1.900 Euro in den nächsten 20 Jahren.

Das entspreche einer privaten Rentenversicherung mit einer bis zum Tod garantierten Leibrente bei gleichem Startkapital, schreibt der Verband. Im Vergleich zu der Versicherungslösung würde von dem Kapital bis zum durchschnittlichen Lebensende nach 25,3 Jahren inflationsbereinigt nur ein Drittel aufgebraucht.

Andererseits endet laut der Modellrechnung die Fondsrente zu Lebzeiten des Sparers in 4,3 Prozent der Fälle. Bei 3,1 Prozent der Fondsrentner endet die Auszahlung weniger als fünf Jahre vor dem Tod. „Nur 1,2 Prozent müssen fünf Jahre oder länger ohne Fondsrente auskommen“, schreibt der BVI und ergänzt: „Sogar unter Personen, die das hundertste Lebensjahr erreichen, reicht das Geld in 62 Prozent der Fälle bis zum Lebensende.“

Fonds als riskantere und renditestärkere Alternative zur Leibrente

Aus den Zahlen folgert der Branchenverband: „Eine Fondsrente ist damit nur unwesentlich riskanter, aber deutlich renditestärker als zum Beispiel Leibrenten. Dadurch ist sie bestens geeignet, um als Ergänzung der gesetzlichen Altersvorsorge und etwaiger Betriebsrenten den Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten zu sichern.

Das von interessierter Seite gezeichnete Schreckgespenst von Altersarmut für weite Bevölkerungsteile bei einer kapitalmarktbasierten Altersvorsorge ohne lebenslang garantierte Rentenzahlung ist damit nicht haltbar.“

Kein Mensch kann vorhersehen, wie alt er wird und wie lange sein Auszahlplan ausreichen muss. Jörg Asmussen, GDV

Versicherer kontern

Erwartungsgemäß hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eine andere Sicht. Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen kontert die BVI-Aussagen:

„Bei der sogenannten Fondsrente wird die Ungewissheit über die eigene Lebenserwartung unterschätzt. Dass Fondsauszahlpläne ‚fast immer ein Leben lang‘ reichen, kann niemand wissen. Kein Mensch kann vorhersehen, wie alt er wird und wie lange sein Auszahlplan ausreichen muss.

Die verwendete statistische Sterbewahrscheinlichkeit berücksichtigt nicht, dass die Lebenserwartung etwa aufgrund des medizinischen Fortschritts noch weiter ansteigen könnte. Versicherungsprodukte garantieren über den Risikoausgleich im Kollektiv, dass die Rente wirklich bis zum Lebensende reicht.“

Zudem kritisiert der Verband, dass in dem Vergleich bei den lebenslangen Renten die Überschussbeteiligung nicht einbezogen worden sei. Diese würde die garantierten Renten um bis zu 50 Prozent erhöhen.

Das für den Lebensunterhalt notwendige Einkommen muss zwingend bis zum Lebensende zur Verfügung stehen.

Die Diskussion geht an den Kundenbedürfnissen vorbei

Die 4,3 Prozent der Rentner, die laut der Simulation am Ende des Auszahlplanes noch leben, redet der BVI klein. Auch dass der Verband nur mit 35.200 Euro Startkapital (den Medianwert des Finanzvermögens deutscher Privathaushalte von 65- bis 74-Jährigen) und 1.600 Euro anfänglicher jährlicher Auszahlung rechnet, soll wohl das Problem verniedlichen

Zwar sind 4,3 von Hundert und in dem Beispiel umgerechnet 105 Euro monatlich relativ wenig, aber für die Betroffenen geht es unter Umständen um die Existenz, wenn größere Summen eingezahlt werden. Dann geht es am Ende des Auszahlplans nicht um die Frage, ob man dann auf Luxus verzichten muss, sondern dann steht möglicherweise das Eigenheim auf dem Spiel oder der Gang zum Sozialamt im Raum.

Da gibt es nichts kleinzureden. Das für den Lebensunterhalt notwendige Einkommen muss zwingend bis zum Lebensende zur Verfügung stehen.

Fondsbranche bringt den Staat ins Spiel

Für den Fall des vor dem Lebensende endenden Auszahlplanes bringt die Fondsbranche den Staat ins Spiel. Bei dem betrachteten Jahrgang 1958 wären in konstanten Preisen nur 0,2 Milliarden Euro notwendig, um ausgefallene Zahlungen durch Transferleistungen des Staates zu ersetzen.

Dem stünden Mehreinnahmen aus den zu vererbenden Restbeträgen von 26,6 Milliarden Euro gegenüber, die für zusätzliche Erbschaftsteuereinnahmen sorgen könnten.

Dieser Gedanke hat zwei Mängel. Erstens ist es unseriös, von konstanten Preisen auszugehen. Zweitens müsste eine solche Auffanglösung für „zu lange“ lebende Rentner erst einmal in Kraft treten, bevor man Leuten rät, ihre zusätzliche Altersversorgung in einen begrenzten Auszahlplan zu investieren.

Die Lebensversicherer müssten flächendeckend für die Rentenphase Investments in Fonds als Alternative anbieten.

Die Versicherer könnten sich konkurrenzfähiger machen

Doch auch die private Rentenversicherung hat Mängel. Der GDV weist zu Recht darauf hin, dass bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge unter anderem die obligatorische Beitragsgarantie von bisher 100 Prozent ein Hindernis ist, das beseitigt werden sollte. Die lebenslange Rente will er dagegen erhalten.

Der Verband setzt sich für „Rahmenbedingungen ein, die höhere Renditen ermöglichen“. Hier hat die Branche bei der ungeförderten Altersvorsorge schon heute viele Möglichkeiten, für die sie nicht auf die Politik warten muss.

Beispielsweise ist die private Rentenversicherung in der Rentenphase überwiegend ein Klassik-Produkt, bei dem das angesparte Vermögen im Deckungsstock des Versicherers angelegt wird. Das gilt sogar für die meisten Fondspolicen. Um im Vergleich mit Fondsdepots bestehen zu können, müssten auch die Lebensversicherer flächendeckend für die Rentenphase Investments in Fonds als Alternative anbieten.

Zudem könnten die Versicherer ihren Kunden im Rentenalter mit gemanagten Fondsportfolien als Option die Wünsche nach Rendite, Sicherheit und Bequemlichkeit erfüllen.

Der Verbraucher bleibt auf der Strecke.

Miteinander statt gegeneinander für die Verbraucher

Aus Verbrauchersicht wäre es ideal, wenn die Fonds- und die Versicherungsbranche mehr zusammen als gegeneinander arbeiten würden. So könnten Auszahlpläne mit Leibrenten auch bei der nicht geförderten Altersvorsorge kombiniert werden, so wie das heute schon bei der Riesterrente praktiziert wird.

Dabei wird ein Teil des angesparten Vermögens ab dem 85. Lebensjahr verrentet und der übrige Teil vorher über einen Sparplan ausgezahlt. So kann der Kunde den aus seiner Sicht geeignetsten Fondsanbieter mit dem für in optimalen Leibrentenversicherer kombinieren.

Hier sind die Versicherungs- und Finanzvermittler sowie -Berater gefragt.

Form der Verrentung ist ein Beratungsthema

Bei der Frage, ob eine lebenslange Rente oder ein Auszahlplan besser ist, haben die beiden Branchenverbände jeweils eine klare, aber völlig gegensätzliche Meinung. Dabei bleibt aber der Verbraucher mit seinen individuellen Bedürfnissen auf der Strecke.

Je nach Einzelfall kann die eine oder die andere Lösung oder eine Kombination von Leibrente und Auszahlplan die richtige sein. Das hängt unter anderen von den jeweiligen finanziellen Verhältnissen sowie den unterschiedlichen Zielen und Wünschen ab.

Zu klären ist zum Beispiel, aus welchen Quellen der Lebensunterhalt und eventuelle Pflegekosten bis zum Lebensende finanziert werden sollen und welches Vermögen für Luxusausgaben zur Verfügung steht. Auch der Vermögensübergang auf die Erben kann ein wichtiger Aspekt sein.

Antworten auf diese Fragen kann keine Studie liefern. Hier sind die Versicherungs- und Finanzvermittler sowie -Berater gefragt.