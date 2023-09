Flottenversicherer: Noten verteilt für Service, Schadenbearbeitung und Preis-Leistung

18.9.2023 – Transparent-beraten hat neun Flottenversicherer bewertet, basierend auf Service, Schadenbearbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Spitzenbewertungen gingen an die Itzehoer und die Sparkassen-Versicherung Sachsen in Sachen Service und in der Schadenbearbeitung, während mehrere Anbieter sehr gute Bewertungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis erzielten.

WERBUNG

Die Transparent-beraten.de GmbH hat neun Kraftfahrt-Versicherer im Bereich Flottenversicherung unter die Lupe genommen und bewertet.

Dabei hat der Makler nur jene Versicherer untersucht, mit denen er selbst bisher Erfahrungen gemacht hat. Aufgrund der geringen Anzahl der Anbieter bietet diese Bewertung also keinen Marktüberblick, sondern gibt lediglich einen Ausblick auf drei bewertete Merkmale bei einigen ausgewählten Kfz-Versicherern.

Der Vermittler weist darauf hin, dass es sich bei der Auswertung um einen subjektiven Testbericht handelt, innerhalb dessen er aber objektiv bewertet habe. Besonders unterstrichen wird, dass die Provisionen für die Versicherungs-Vermittlung alle ein ähnliches Niveau hätten und eine Beeinflussung der Ergebnisse aufgrund dieser daher nicht gegeben sei.

Wie wurde bewertet?

Das Augenmerk wurde auf die Themen Service, Preis-Leistungs-Verhältnis und bestimmte Tarifmerkmale gelegt. Diese wurden auf Basis der Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. (VersicherungsJournal 23.11.2022) im Schulnoten-System bewertet. Berücksichtigt wurden:

Service: telefonische Erreichbarkeit, generelle Antwortzeiten sowie die Policierungszeit (Einschätzung aufgrund der Erfahrungen des Maklers),

Schadenbearbeitung: generelle Bereitschaft zur Schadenbearbeitung sowie Bearbeitungszeit und

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Berater von Transparent-beraten prüften hierzu die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen. Daneben ließen sie ihre eigene Erfahrung mit einfließen und bewerteten die Anbieter entsprechend.

Darüber hinaus vermerkten sie die Anzahl der versicherbaren Fahrzeugarten und die Frage, ob ein Extra-Schutz für E-Fahrzeuge angeboten wird. Auch die Frage nach „weichen Tarifmerkmalen“ wie dem Fahrerkreis, Abstellort und Fahrleistung wurden aufgenommen, aber nicht im Punktesystem bewertet.

Top-Plätze für Itzehoer und Sparkassen-Versicherung Sachsen

Beim Service erreichte der Tarif „Sonderkonzept Kleinflotte“ der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG mit der Note 1,3 den Spitzenplatz. Ihr folgt die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG. Deren Produkt „Kleinflottentarif“ erzielte die Note 2,0. Ebenfalls diese Note im Service bekam die Alte Leipziger Versicherung AG.

In der Kategorie „Schadenbearbeitung“ erreichte die Sparkassen-Versicherung Sachsen die Note 1,3 und setzte sich damit vor den Zweitplatzierten, die Itzehoer (1,5). Auf Platz drei kam die Alte Leipziger mit der Note 1,7.

Im Preis-Leistungs-Verhältnis schnitten gleich mehrere Anbieter mit der Note 1,7 ab: die Alte Leipziger, die Itzehoer, die Sparkassen-Versicherung Sachsen und die Württembergische Versicherung AG. Alle anderen Anbieter hatten entweder eine 1,9 oder 2,0.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Transparent-beraten)

Weiteres Details zum Vergleich finden sich hier.