Finanzwende: Fragwürdige Studie zur geförderten Altersversorgung

25.1.2024 – Die Verbraucherschützer behaupten, Riester- und Rürup-Rentenversicherungen hätten „keinen Kundennutzen“. Doch sie rechnen in ihrer Studie mit zweifelhaften Produktinformations-Blättern, Tarifdaten aus dem letzten Jahr und ignorieren die staatliche Förderung. Damit kann die Untersuchung kein sachlicher Diskussionsbeitrag sein.

„Riester- und Rürup-Renten haben für die Verbraucherinnen und Verbraucher keinen Kundennutzen“. Das behauptete Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz der Finanzwende Recherche gGmbH, am Mittwoch bei der Vorstellung einer aktuellen Studie (PDF, 530 KB) (VersicherungsJournal 25.1.2024).

Diese plakative Aussage bekommt eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Mitunter wird dabei kaum mehr als die Schlagzeile übernommen und das „Kleingedruckte“ kommt zu kurz. Dabei wird schon in der Auswertung selbst davor gewarnt, dass sie sich „nicht als alleiniges Kriterium zur persönlichen Vertragsauswahl“ eignet.

Das kann man nur unterstreichen.

Musterrechnungen sind nur die halbe Wahrheit

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

Die Untersuchung stützt sich auf die Angaben der Versicherer in ihren Muster-Produktinformations-Blättern (PIB). Diese Berechnungen folgen einem gesetzlich vorgeschriebenen Muster. Inzwischen stehen sie auf dem Prüfstand des Bundesministerium der Finanzen (BMF) (8.9.2023).

Die Vergleichbarkeit und den Nutzen dieser Angaben hatte kürzlich auch das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Frage gestellt. In einem Gutachten für die MLP SE kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die jeweiligen Produkte in den Muster-PIB deutlich teurer ausgewiesen sind – mitunter um das Dreifache überhöht – als ihre Kalkulationen ergeben haben.

Deshalb seien „Studien, die auf den im Muster-PIB ausgewiesenen Effektivkostensätzen basieren, nicht für Aussagen zur realistischen Kostenangabe geeignet“. Vielmehr erhielten Verbraucher im Muster-PIB lediglich eine theoretische Obergrenze für die Kostenbelastung (6.12.2023).

Das räumt auch die Finanzwende ein, rechnet aber dennoch mit diesen unrealistischen Zahlen.

Die staatlichen Zuschüsse und Steuervorteile wurden nicht berücksichtigt

Unrealistisch ist auch, die staatliche Förderung der Riester- und der Basisrenten in den Berechnungen zu ignorieren. Immerhin nutzt allein von den Riester-Sparern die Mehrheit die Unterstützung (13.12.2023). Für die Versicherten kommt es allein darauf an, was insgesamt für sie herauskommt.

Auch insofern sind die Untersuchungsergebnisse aus Verbrauchersicht fragwürdig. Der Hinweis, dass etwa Familien mit vielen Kindern bei Riester durch die hohen Zulagen durchaus deutlich höhere Renditen erzielen können, reicht nicht aus. Hier hätte die Finanzwende Berechnungsbeispiele vorlegen sollen.

Finanzwende rechnet mit alten Zahlen

Nach eigenen Angaben haben die Verbraucherschützer die Tarife im Herbst 2023 untersucht. Inzwischen sind die Daten größtenteils veraltet, da die meisten Lebensversicherer zum Jahresanfang 2024 ihre Überschussdeklarationen verändert haben.

Dabei hat die Mehrheit der Anbieter die laufende Verzinsung der Vertragsguthaben verbessert (18.1.2024). Das sollte in einer Ende Januar vorgelegten Untersuchung berücksichtigt sein.

Die Lebensversicherer erhöhen die laufenden Renten durch erwirtschaftete Überschüsse. Wie hoch diese sind, unterscheidet sich bei den einzelnen Gesellschaften teilweise deutlich. Daher ist es unverständlich, warum die Verbraucherschützer einheitlich mit einer jährliche Rentensteigerung von einheitlich zwei Prozent aus Überschussbeteiligung rechnen.

Kein geeigneter Diskussionsbeitrag zum Kundennutzen

Mit ihrer Studie will die Finanzwende nach eigener Aussage einen „Diskussionsbeitrag zum Thema Kundennutzen“ bieten. Doch eine sachliche Diskussion ist auf Basis dieser Untersuchung nicht möglich.

Dafür müssten die Verbraucherschützer mit realistischen Kosten und aktuellen Tarifdaten rechnen und den tatsächlichen Nettoaufwand der Versicherten nach Abzug der staatlichen Unterstützung berücksichtigen.