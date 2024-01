Finanztip: Die besten Krankenkassen

22.1.2024 – Im Vergleich des Online-Informationsdienstes liegen HKK, Techniker, Audi BKK, HEK, BIG direkt gesund und Energie-BKK vorne. Zusätzlich gibt es Tipps von der Kassensuche zum Sonderkündigungsrecht.

Die Finanztip Verbraucherinformation GmbH hat im Januar wieder 16 gesetzliche Krankenversicherer (GKV) analysiert. Auswahlkriterien waren ein „besonders großes Angebot an Zusatzleistungen“, ein Zusatzbeitrag von maximal 1,3 Prozent oder eine der drei größten Kassen.

Zu Bewertungskriterien und Gewichtung

Untersucht wurden insgesamt 33 Bewertungskriterien mit unterschiedlicher Gewichtung in folgenden acht Kategorien:

Beitrag (20 Prozent Gewichtung),

Serviceangebot (20 Prozent),

Vorsorge (25 Prozent)

Zähne (zehn Prozent),

Schwangerschaft und Kinder (7,5 Prozent),

alternative Heilmethoden (7,5 Prozent),

Bonusprogramm (fünf Prozent) und

Transparenz (fünf Prozent).

Weitere Informationen zum Test, zur Methode und zur Auswertung zu den 16 Anbietern stellt Finanztip auf seiner Webseite zur Verfügung.

Die sechs Spitzenreiter

Aus dem insgesamt „leistungsstarken Testfeld“ empfiehlt die Redaktion mit dem besten Gesamtergebnis folgende Krankenkassen:

In den Einzelwertungen liegen aber teilweise andere Körperschaften vorn. „Zahlreiche Versicherer haben in diesem Jahr ihren Zusatzbeitrag angehoben, weshalb viele Versicherte von einem Wechsel zu einer günstigen Krankenkasse profitieren können“, schreibt Finanztip.

Entwicklung der Zusatzbeiträge

43 Körperschaften haben den Zusatzbeitrag für 2024 um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöht, sieben Akteure haben ihn um bis zu 0,3 Prozentpunkte abgesenkt (VersicherungsJournal 9.1.2024).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2024 auf 1,7 Prozent festgesetzt (2.11.2023). Für 2023 betrug er 1,6 Prozent. Zuvor lag der Satz zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (19.12.2022, 21.10.2021, 16.9.2020).

Was es beim Sonderkündigungsrecht zu beachten gilt

Wenn eine Krankenkasse ihren Beitrag erhöht, hat jedes Mitglied ein Sonderkündigungsrecht. „Dieses besagt aber nur, dass man trotz einer Bindefrist die Kasse kündigen darf“, erklärt Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH, die das Vergleichs- und Vermittlungsportal Gesetzlichekrankenkassen.de betreibt.

Relevant sei das lediglich für all diejenigen, die in den letzten zwölf Monaten ihre Krankenkasse gewechselt haben. Dann bestehe nämlich eine zwölfmonatige Bindefrist, die durch das Sonderkündigungsrecht aufgehoben werde, so Adolph. Unabhängig davon, ob das Sonderkündigungsrecht geltend gemacht wird oder nicht, beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate.

Allerdings gelten zwei Ausnahmen von dieser Regel: Wer den Arbeitgeber wechselt, kann sofort zu einem neuen Anbieter gehen. Und Selbstständige mit dem Wahltarif „Krankengeld“ haben keinen Anspruch auf das Sonderkündigungsrecht.