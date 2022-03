Finanztest findet kein einziges Rechtsschutz-Paket „sehr gut“

16.3.2022 – In der Zeitschrift Finanztest 4/2022 ist ein Vergleich von Rechtsschutz-Tarifen (Bereiche Privat, Beruf und Verkehr) für Nicht-Selbstständige veröffentlicht worden. Testsieger wurden mit jeweils der Gesamtnote 1,9 der ADAC-Tarif „Premium“ sowie die beiden Arag-Angebote „Aktiv Premium“ und „Aktiv Premium Flex“.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer Zeitschrift Finanztest 4/2022 auf neun Heftseiten einen Vergleich von Rechtschutz-Versicherungen (Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz) veröffentlicht.

60 Pakete im Rechtsschutz-Test

Als Musterfall für den Test wurde eine Familie mit zwei Kindern gewählt. Der Versicherungsnehmer arbeitet als Angestellter und ist 40 Jahre alt. Unter die Lupe genommen haben die Finanztester insgesamt 60 Tarife für Nicht-Selbstständige von 29 Versicherern. Deckungskonzept-Anbieter wurden nicht einbezogen.

Im Vergleich zur vorigen Untersuchung wurde die Zahl der getesteten Anbieter um über ein Viertel aufgestockt. Seinerzeit hatten einige Branchenschwergewichte und bei unabhängigen Versicherungs-Vermittlern hoch im Kurs stehende Marktteilnehmer gefehlt (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Nach welchen Kriterien die Testkandidaten ausgewählt wurden, verraten die Autoren nicht konkret. Zur Auswahl findet sich nur die allgemeine Aussage, dass Tarife „mindestens“ folgende Leistungsarten absichern müssen:

„Weltweite Deckung für Schadenersatz-Rechtsschutz,

Arbeitsrechtsschutz,

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch außergerichtlich),

Steuerrechtsschutz vor Gerichten,

Sozialrechtsschutz,

Verwaltungsrechtsschutz in Verkehrssachen,

Disziplinar- und Standesrechtsschutz,

Strafrechtsschutz,

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz,

Beratungsrechtsschutz im Familien- und Erbrecht.“

Methodische Hintergründe zu Bewertung und Noten

In die Gesamtnote flossen zu zehn Prozent die Verständlichkeit und zu 90 Prozent ausgewählte Leistungsmerkmale der Versicherungs-Bedingungen ein. Letztere Teilnote ergibt sich den Angaben zufolge „aus einer Fülle von Bewertungskriterien“.

Welche Bedingungselemente genau und in welcher Gewichtung in diese Teilnote eingeflossen sind, erfährt der Leser nicht. In der Heftversion des Artikels sind unter anderem das Gesamturteil, die beiden Teilnoten sowie der Jahresbeitrag (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) aufgelistet.

In einer weiteren Spalte wird aufgeführt, wie viel für einen zusätzlich abschließbaren Baustein „Wohnen“ fällig wird. In über einem Dutzend weiterer Spalten wird zu „ausgewählten“ Prüfpunkten dargestellt, inwieweit diese in den einzelnen Offerten erfüllt, nicht erfüllt oder eingeschränkt erfüllt werden.

Hierzu gehören unter anderem die Aspekte Studienplatzklagen, risikoarme beziehungsweise riskantere Kapitalanlagen, Betreuungsverfahren, Urheberrecht, Widerruf von Krediten und Lebensversicherungen (vor und nach Abschluss der Rechtsschutzpolice) sowie Schadenfreiheitsbonus.

Drei Testsieger

Die Höchstbewertung „sehr gut“ haben die Finanztester nicht vergeben. Konkrete Gründe dafür werden nicht genannt. An 26 Angebote wurde das Qualitätsurteil „gut“ vergeben, an 33 Tarife ein „befriedigend“. Eine Offerte erhielt ein „ausreichend“.

Am besten schnitten mit einer Gesamtnote von 1,9 folgende drei Produkte ab: Die beiden Tarife „Aktiv Premium“ und „Aktiv Premium Flex“ der Arag SE sowie „Premium“ der ADAC Versicherung AG. Letztgenanntes Produkt wurde um 0,1 Notenpunkte abgewertet, weil der Anbieter als einziger im Test nicht Mitglied bei der Schlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e.V. ist.

Ergebnistabelle zeigt nur wenige Unterschiede der Toptarife

Aus der Ergebnistabelle lassen sich leistungsmäßig nur wenige Unterschiede erkennen. Demnach wird der Prüfpunkt Studienplatzklage von der ADAC-Offerte nicht erfüllt, während die beiden Arag-Angebot immerhin „eingeschränkt“ leisten („Kostenschutz für wenigstens einen Streit um Studienplatzvergabe“). Letzteres trifft nur auf zwölf weitere Testkandidaten zu, eine bessere Beurteilung erreicht kein Tarif.

In Sachen Betreuungsverfahren leistet die ADAC-Offerte im Gegensatz zu den Arag-Tarifen nur „eingeschränkt“. „Eingeschränkte Kostenübernahme“ erläutern die Finanztester wie folgt: „Etwa: je nach Police bis maximal 3.000 Euro. Oder: Kostenübernahme erst ab Klage“.

Weiterer Unterschied: Das ADAC-Angebot bietet im Gegensatz zu den Arag-Tarifen auch „Schutz, wenn Streit vor Abschluss der Police durch Kunde ausgelöst wurde“, wie der Tabelle zu entnehmen ist.

Weitere „gute“ Angebote

Knapp hinter dem Spitzentrio folgt der Tarif „PBV Best“ der Allianz Versicherungs-AG (Gesamtnote 2,1) vor fünf Angeboten mit jeweils der Gesamtnote 2,2.

Hierzu zählen die beiden Arag-Offerten „Aktiv Comfort“ und „Aktiv Comfort Flex“ sowie die Angebote „Comfort erweiterte Leistungen“ der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG sowie „PBV Plus“ der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG sowie Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG.

Riesige Preisunterschiede bei den Tarifen

Bei den mit dem Qualitätsurteil „gut“ bedachten Produkte (bei 150 Euro Selbstbeteiligung) gibt es eine große Preisspanne. Am günstigsten ist das oben genannte Huk-Coburg-Angebot (Jahresbeitrag je nach Wohnort zwischen 267 und 308 Euro).

Die höchste Prämie (704 bis 1.001 Euro) wird für den oben angeführten Allianz-Tarif aufgelistet – „inklusive Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz“, wie in einer Fußnote erläutert wird. Die beiden Arag-Angebote kosten zwischen 478 und 569 Euro („Aktiv Premium“) beziehungsweise zwischen 574 und 683 Euro („Aktiv Premium Flex“).

Tipps für Verbraucher

Den Lesern geben die Verbraucherschützer in dem Artikel einige Ratschläge mit auf den Weg. Einer davon lautet: „Eine Rechtsschutzpolice ist sinnvoll, damit Sie im Ernstfall auch mit finanzstarken Gegnern auf Augenhöhe streiten können.“

Zudem sollten sich Versicherte mit einem Altvertrag aus der Zeit vor 2009 einen Wechsel gut überlegen. Diese „versicherten Streit um Wertpapiere, etwa wegen einer Falschberatung der Bank, oft noch umfassend. In neuen Angeboten sind meist nur noch risikoarme Ablagen wie ein Sparvertag uneingeschränkt versichert. Bei Streit um Anlageformen wie Aktien oder Fonds zahlen viele Versicherer nichts oder nur eine begrenzte Summe.“

Für Verbraucher, die in der Vergangenheit eine gute Rechtsschutzpolice abgeschlossen haben, ist es nach Aussage der Finanztester „vermutlich ratsam, sie zu behalten.“ Es gelte die Faustregel, dass neue Angebote eines Rechtsschutz-Versicherers nur selten besser seien als die alten. „Falls Sie wechseln: Achten Sie auf einen nahtlosen Wechsel, ohne zeitliche Lücke“, heißt es in dem Artikel.

Die Zeitschrift Finanztest 4/2022 ist für 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der Test „Rechtsschutz-Versicherung im Vergleich“ kostet im Einzelabruf fünf Euro.