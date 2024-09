Finanztest: Die meisten Riester-Fondssparpläne haben sich gut entwickelt

23.9.2024 – In einer Stichprobe hat die Stiftung Warentest 55 Riester-Fondssparpläne ihrer Leser geprüft. Innerhalb des einjährigen Untersuchungszeitraumes schafften die meisten Verträge eine positive Wertentwicklung und viele erhöhten ihren Aktienanteil. Aufgrund des aktuell noch niedrigen Garantiezinses empfehlen die Tester allerdings allen Verbrauchern, die kurz vor der Auszahlphase stehen, mit dem Rentenbeginn bis 2025 zu warten.

Die Redaktion von Stiftung Warentest hat Riester-Fondssparpläne unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „Die letzte Etappe wird teuer“ zusammengefasst, der in der Zeitschrift Finanztest 10/2024 veröffentlicht ist

Die Tester wollen wissen, wie viel bei diesem Altersvorsorgeprodukt am Schluss herauskommt, wenn die Rente 2024 beginnt. Grundsätzlich meinen sie, dass die staatliche Förderung die Altersvorsorge mit Riester lohnend mache. Aber: „Legt der Anbieter das Kundengeld dann noch gut an, umso besser – doch das ist leider nicht immer der Fall“, heißt es.

Untersuchung der Stiftung Warentest ist eine Momentaufnahme

Finanztest 10/2024 (Bild: Stiftung Warentest)

Für die Untersuchung wurden laufende Verträge durchleuchtet. „Das ist spannend, denn im Verlauf eines Riester-Fondssparplans kann viel passieren: In der frühen Phase eines Vertrages, wenn Kapital aufgebaut wird, in der mittleren Phase, wo der Vertrag auch mal an Wert verlieren kann, und in der Endphase, wo das Gesparte gesichert werden muss“, sagt Testleiter Dr. Bernd Brückmann.

Die Verbraucherschützer werteten insgesamt 55 Policen aus, die ihnen Leser, darunter überwiegend Finanztest-Abonnenten, zu Verfügung gestellt hatten. Analysiert wurden die jährlichen Standmitteilungen der Anbieter zum 31. Dezember der Jahre 2022 und 2023.

Untersucht wurde zum einen die Vertragsentwicklung. „Wir messen die Vertragsentwicklung am Verhältnis von Vermögen zu Garantiekapital. Wir berechnen den Verhältniswert, indem wir die Werte von Altersvorsorgevermögen und Garantiekapital (bestehend aus Summe der eingezahlten Beiträge und Zulagen) in Relation setzen“, wird erklärt.

Geprüft wurde zum anderen auch die jeweilige Aktienquote. „Wir messen hier das Ausmaß der Renditechance des Vertrages und berechnen die Quote, indem wir die Werte von Aktienanlage und Altersvorsorgevermögen in Beziehung setzen“, wird berichtet.

Produkte von Deka, DWS und Union Investment im Vergleich

Zusätzlich wurden Auszahlungsangebote der Deka Investment GmbH, der DWS International GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH getestet. Ermittelt wurden die monatlichen Leistungen im Rahmen eines Auszahlungsplans und einer anschließenden Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag ab dem 85. Lebensjahr.

Abgefragt wurde jeweils die garantierte monatliche Rente zu Beginn der Auszahlungsphase bei einem Kapital von 20.000 Euro für Modellkunden im Alter von 60, 62, 65 und 67 Jahren. Die Verbraucherschützer betrachteten die Zahlbeträge für Oktober dieses Jahres und für Januar 2020. Letztere wurden bereits im Oktober 2019 erhoben.

Neurentner bekommen aktuell weniger ausgezahlt als 2020

Das Ergebnis: Die meisten Verträge haben sich im betrachteten Zeitraum von Ende 2022 bis Ende 2023 gut entwickelt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, die nicht die Gewinnzone erreichten, schaffte die deutliche Mehrheit eine positive Wertentwicklung.

Zudem wiesen viele Kontrakte in dieser Zeit einen hohen Aktienanteil auf, oft schafften sie eine Erhöhung. Insgesamt 29 Sparpläne blieben bei einer Aktienquote von 100 Prozent, allerdings verharrten auch drei Verträge bei null Prozent.

Der Vergleich der garantierten monatlichen Renten, die die Produkte der Deka, DWS und von Union Investment bieten, zeigt, dass alle Neurentner im Oktober dieses Jahres weniger ausgezahlt bekommen als im Januar 2020. „Der Grund: Damals lag der Garantiezins bei 0,9 Prozent, heute sind es 0,25 Prozent“, schreiben dazu die Tester.

Ferner ist aktuell ein höherer Einmalbetrag für die Rentenversicherung ab 85 aufzubringen als im Januar 2020, so dass weniger für den Fondsauszahlplan bleibt. Laut den Berechnungen für ein Produkt von Union Investment bekommt ein 62-Jähriger in diesem Herbst gut 50 Euro im Monat bei einem Rentenbeitrag von 6.125 Euro, 2020 waren es gut 55 Euro und vier 750 Euro Beitrag.

Wenn Sie kurz vor Ihrer Auszahlphase stehen, warten Sie mit dem Rentenbeginn noch bis 2025. Stiftung Warentest

Stiftung Warentest rät gegebenenfalls zur Beschwerde bei der Ombudsstelle

Die Empfehlung lautet deshalb: „Wenn Sie kurz vor Ihrer Auszahlphase stehen, warten Sie mit dem Rentenbeginn noch bis 2025. Dann steigt der Garantiezins der Rentenversicherung für Neuverträge von derzeit 0,25 Prozent auf 1,0 Prozent. Dies bringt Ihnen von Anfang an eine dauerhaft höhere garantierte Monatsrente.“

Außerdem raten die Verbraucherschützer dazu, sich nicht geförderte Beiträge vor Rentenbeginn vollständig auf einen Schlag auszahlen zu lassen sowie bei Rentenbeginn 30 Prozent des geförderten Vermögens als Kapitalzahlung zu entnehmen.

„Auf diese Weise sinkt der Einmalbeitrag für die Rentenversicherung ab dem 85. Lebensjahr. Je höher der Beitrag, desto geringer ist die Rente von Beginn an, weil weniger Geld für den Fondsauszahlplan zur Verfügung steht und die Kosten höher sind“, heißt es zur Begründung.

Zudem sollten angehende Neurentner den Anbieter ihres Riester-Fondssparplans um ein Rentenversicherungsangebot mit niedrigen und nachvollziehbaren Kosten für die Auszahlphase ab dem 85. Lebensjahr bitten. Schlage dies fehl, wird empfohlen, sich bei der Ombudsstelle zu beschweren.

Generelle Aussagen über den Verlauf aller Verträge einer Fondsgesellschaft sind nicht möglich. Stiftung Warentest

Bezugsquelle

Das Fazit der Tester: „Unsere Beispiele zeigen: Wie sich ein Riester-Sparvertrag entwickelt, ist stets individuell – selbst wenn der Sparplan beim gleichen Anbieter abgeschlossen wurde. Generelle Aussagen über den Verlauf aller Verträge einer Fondsgesellschaft sind nicht möglich.

