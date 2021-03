Finanztest: Die besten Fahrradversicherungen

22.3.2021 – Die Stiftung Warentest hat 62 Spezialversicherungen für Velos von 24 Anbietern verglichen. Getestet wurden Tarife für drei Modellräder in zwei Beispielstädten. Beim Schwerpunkt Schutz bieten Ammerländer, Asspario, BD24, Hepster, Medien, Neodigital, Waldenburger und Zurich preiswerte Produkte. Beim Schwerpunkt Diebstahlschutz liegen BD Berlin Direkt, Hepster und Signal Iduna mit niedrigen Beiträgen vorne. Verglichen wurden auch einige Leistungen, aber es wurden keine Testurteile vergeben.

Radfahren liegt seit Jahren im Trend und hat 2020 durch die Corona-Einschränkungen noch einmal Rückenwind erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Absatz von Fahrrädern und E-Bikes um 16,9 Prozent. Der gesamte Bestand ist nach Einschätzung des Zweirad-Industrie-Verbands e.V. auf 79,1 Millionen Stück angewachsen.

Besonders höherpreisige Velos waren gefragt. Der Umsatz lag bei 6,44 Milliarden Euro, was einem Plus von fast 61 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug 1.279 Euro und war von einem hohen Anteil an Elektrorädern geprägt.

Immer höherwertigere Räder machen Spezialversicherungen interessanter

Eine Versicherung gegen Entwendung und Unfälle erscheint vor diesem Hintergrund für immer mehr Radfahrer lohnenswert. Die Redaktion von Stiftung Warentest hat deshalb 62 Policen von 24 Anbietern geprüft und die Ergebnisse in der Zeitschrift Finanztest 4/2021 veröffentlicht.

Es wurden Kosten und Leistungen für drei Modellräder angefordert. Neben einem herkömmlichen Drahtesel mit einem Neupreis von 1.500 Euro waren dies zwei E-Bikes für 2.500 und 3.500 Euro, darunter ein Lastenrad.

Da Beiträge teilweise regional unterschiedlich ausfallen, wurden Tarife für die Städte Leipzig und Remscheid abgefragt. Laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik sind dies deutschlandweit die Orte mit den meisten beziehungsweise wenigsten Fahrraddiebstählen pro 100.000 Einwohner. Leipzig kommt aktuell auf 1.700 Delikte, Remscheid auf 62 (VersicherungsJournal 11.2.2021).

Alle Tarife leisten rund um die Uhr bei Fahrraddiebstahl

Alle ermittelten Tarife leisten bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub, und zwar ohne Einschränkung hinsichtlich der Tageszeit. Ebenso bei Entwendung von Einzelteilen, sofern diese fest mit dem Rad verbaut sind. Ausnahme ist hier die Police von Qover N.V.

Bei Verlust des kompletten Velos erhält der Versicherungsnehmer unter Berücksichtigung des Neuwertes ein Ersatzrad oder einen Geldbetrag. Manchmal wird auch nur den Zeitwert des Drahtesels erstattet. Einige Versicherungsgeber verlangen eine Selbstbeteiligung von bis zu 250 Euro.

Oft sind Vandalismus sowie Schäden durch Unfälle und Stürze mitversichert. Bei E-Bikes auch Schäden an der Elektronik und durch Feuchtigkeit. Viele Policen bieten weltweiten Schutz.

Bei 13 Tarifen spielt das Alter des Velos keine Rolle, bei allen übrigen darf es höchstens drei Monate bis vier Jahre alt sein. Die maximalen Vertragslaufzeiten sind zum Teil begrenzt.

Nicht dabei sind Tarife, die nur über Vergleichsrechner erhältlich sind

Das Angebot ist seit der Untersuchung vor vier Jahren deutlich größer geworden, berichtet die Redaktion von Finanztest. Sie konzentriert sich in der gedruckten Ausgabe ihrer Zeitschrift auf den je Anbieter günstigsten Tarif mit umfassendem Versicherungsschutz. Hier kommen 24 Produkte zusammen. Nicht berücksichtigt wurden Policen, die nur über Vergleichsrechner zu erhalten sind.

Tarife mit Schwerpunkt Diebstahlschutz sind zusätzlich aufgeführt, wenn sie noch preiswerter sind. Bei Versicherern, die nur Tarife mit Schwerpunkt Diebstahlschutz anbieten, wird ebenfalls nur der günstigste genannt. Die Tester listen hier sechs Produkte auf.

Sie weisen darauf hin, dass die Ammerländer Versicherung VVaG, die Coya AG und Enra Verzekeringen BV Zweigniederlassung Deutschland Versicherungs-Vermittlungen Neuheiten planen, die nach dem Untersuchungsstichtag liegen. Ebenso Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH, Verias, eine Marke der Ias Internationale Assekuranz–Service GmbH, und die Waldenburger Versicherung AG.

Tarife mit umfassendem Schutz

Beim Trekkingrad für 1.500 Euro liegt die Medien-Versicherung ganz vorne. Der Beitrag für einen Einjahresvertrag kostet in beiden Vergleichsstädten jeweils 61 Euro. Auf dem zweiten Platz folgt BD24 (64 Euro/ 64 Euro) und auf dem dritten rangiert Hepster (70 Euro/ 70 Euro).

Das E-Cityrad für 2.500 Euro kann am günstigsten bei der Neodigital abgesichert werden. Allerdings nur, wenn es in Remscheid bewegt wird (65 Euro). Für den Standort Leipzig verlangt der Online-Versicherer 229 Euro – da sind andere Anbieter billiger.

Die preiswertesten Tarife für dieses Modell finden Remscheider bei der Waldenburger (67 Euro) und der Asspario (72 Euro, Fahrrad Allrisk Fair Select).

Leipziger E-Cityradbesitzer fahren mit Policen der Medien (75 Euro) oder der Hepster (78 (Euro) am billigsten. Nicht weit entfernt sind Produkte der Ammerländer, der BD24 und der Zurich (jeweils 79 Euro).

Rollt das E-Lastenrad für 3.500 Euro in Remscheid, verlangen Neodigital (81 Euro), Zurich (82 Euro) und Waldenburger (94 Euro) am wenigsten. Kurvt es durch Leipzigs Straßen, erfreuen sich Sparfüchse an den Produkten von Zurich (82 Euro), Medien (95 Euro) und Hepster (106 Euro).

Tarife mit Schwerpunkt Diebstahlschutz Anbieter Tarif Arag Versicherungen Fahrraddiebstahl-Schutz BD24 Basis Coya AG Diebstahlschutz Ergo Reiseversicherung AG Fahrrad-Jahresschutz L Hepster Diebstahlschutz Signal Iduna Fahrrad-Diebstahl

Tarife mit Schwerpunkt Diebstahlschutz

Wenn der Schutz vor Diebstählen im Vordergrund steht, führt die Signal Iduna das Preis-Ranking an. Das gilt sowohl für alle drei Modellräder als auch für beide Beispielstädte (Trekkingrad 28 Euro/ 28 Euro, E-Cityrad 32 Euro/ 32 Euro und E-Lastenrad 35 Euro/ 35 Euro).

Auf dem zweiten Rang landet die BD24 (Trekkingrad 44 Euro/ 44 Euro und E-Cityrad 58 Euro/ 58 Euro). Der Versicherer hat allerdings keinen Schutz für E-Lastenräder im Angebot.

Dahinter platziert ist Hepster (Trekkingrad 60 Euro/ 60 Euro, E-Cityrad 77 Euro/ 77 Euro und E-Lastenrad 105 Euro/ 105 Euro).

Informationen zu Bezugsquellen

Bild: Stiftung Warentest

Neben den Preisen, den Annahmevoraussetzungen, den Höchstsummen und der maximalen Vertragslaufzeit sind auch einige Leistungsmerkmale genannt.

Dazu gehören der Geltungsbereich und die -Dauer außerhalb Deutschlands, ob die Entschädigung bei Diebstahl als Naturalersatz oder in Geld erfolgt, und ob diese Risiken eingeschlossen sind: Vandalismus, Überschwemmung, Unfall, Fall/Sturz, Elektronik und Feuchtigkeit.

In mehr als 60 Fußnoten zur Tarifübersicht werden Besonderheiten erwähnt, zum Beispiel Ausschlüsse von oder Zuschläge für Carbonrahmen oder im Zeitverlauf sinkende Neuwerterstattungen. Testurteile haben die Warentester nicht vergeben.

Eine Übersicht über alle 62 untersuchten Tarife sowie eine zusätzliche Liste mit Policen mit Schutzbriefleistungen ist über die Finanztest-Homepage erhältlich. Der komplette Artikel kostet 2,50 Euro und ist hier erhältlich.