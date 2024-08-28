Fehlverhalten bei Riester-Fondssparplänen kostet die Sutor Bank 700.000 Euro

20.8.2025
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie gegen die Sutor Bank GmbH am 3. Juli eine Geldbuße in Höhe von 702.500 Euro festgesetzt hat. Die Bafin begründet ihre Maßnahme auf ihrer Internetseite mit verschiedenen Verstößen gegen das WpHG und die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der EU-Kommission.
So habe die Bank ihre Kunden bei einer in den Jahren 2020 und 2021 möglichen Vertragsänderung für von ihr angebotene Riester-Altersvorsorgeprodukte über ein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Änderung und damit über bestehende Interessenskonflikte nicht eindeutig informiert.
Bei der Information über die mögliche Vertragsänderung im Jahr 2020 habe Sutor zudem ihre Kunden nicht auf damit für diese verbundene wirtschaftliche Risiken hingewiesen. In 2021 und 2022 seien die Kunden nicht ausreichend über die Aufbewahrungsdauer der Aufzeichnung von Telefongesprächen informiert worden.
Nach Angaben der Finanzaufsicht hat das Geldhaus gegen den Bußgeldbescheid am 14. Juli Einspruch eingelegt.
