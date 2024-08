Fast zwei Dutzend Krankenkassen haben seit April den Zusatzbeitrag erhöht

8.8.2024 – 22 Körperschaften haben seit dem 1. April unterjährige Anhebungen des Zusatzbeitrags vorgenommen. Darunter waren neben der Knappschaft, einer Ersatzkasse und zwei Innungskrankenkassen 19 Betriebskrankenkassen.

Zahlreiche Branchenvertreter haben in den letzten Wochen unter anderem wegen steigender Kosten vor einer drohenden Beitragsexplosion in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gewarnt. So hält etwa der BKK Dachverband e.V. für 2025 eine Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 1,7 Prozent auf mindestens 2,2 Prozent für notwendig (VersicherungsJournal 7.8.2024).

Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse (TK), hält sogar ein Plus von 0,6 Prozentpunkten „für absolut realistisch“. Dadurch würde ein Gesamtbeitragssatz von im Schnitt 17 Prozent erreicht. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte dieser sogar auf 20 Prozent steigen (Medienspiegel 1.8.2024).

Anpassung um mehr als einen Prozentpunkt bei zwei Krankenkassen

Die Kostenentwicklung hat seit April fast zwei Dutzend Krankenkassen dazu veranlasst, ihren Zusatzbeitrag unterjährig zu erhöhen. Dies zeigen Daten der Brancheninformationsdienste Gesetzlichekrankenkassen.de (ein Angebot der Kassensuche GmbH) und Krankenkassen-direkt.de.

Die stärkste Erhöhung hat mit plus 1,5 Prozentpunkten (auf 2,8 Prozent Zusatzbeitrag) die BKK Textilgruppe Hof zum 1. Juli vorgenommen. Um 1,3 Prozentpunkte erhöht hat zum 1. August die Kaufmännische Krankenkasse – KKH. Mit 3,28 Prozent Zusatzbeitrag (Gesamtbeitragssatz: 17,78 Prozent) ist die KKH nach jetzigem Stand die teuerste Körperschaft.

Weitere Akteure mit hohen Anhebungen

Vergleichsweise deutlich angehoben haben auch die BKK Rieker Ricosta Weisser (plus 0,9 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent), die BKK Diakonie (plus 0,89 Prozentpunkte auf 2,69 Prozent) und die BKK MKK – meine Krankenkasse (plus 0,7 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent).

Den Zusatzbeitrag um 0,66 Prozentpunkte erhöht hat die BKK24 (auf 2,55 Prozent). Einen Aufschlag von jeweils 0,6 Prozentpunkten gab es bei den drei Körperschaften Continentale BKK (auf 2,2 Prozent), IKK – Die Innovationskasse (auf 2,3 Prozent) und Pronova BKK (auf 2,4 Prozent).

Der Branchendienst Gesetzlichekrankenkassen.de weist auf „eine gute Nachricht“ hin, die nicht unter den Tisch fallen sollte: So hat die EY BKK ihren Zusatzbeitrag zum 1. Juni von 1,54 auf 1,04 Prozent abgesenkt.