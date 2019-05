Fahrradklau: Versicherer zahlen Rekordsumme

21.5.2019

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2018) erstmals in diesem Jahrtausend weniger als 300.000 Fahrraddiebstähle aktenkundig. Im Vergleich zu 2017 gab es einen Rückgang um 2,7 Prozent (VersicherungsJournal 12.4.2019). In den deutschen Großstädten gab es dabei Veränderungen zwischen minus über ein Drittel und plus über zwei Drittel (VersicherungsJournal 13.5.2019).

Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) waren unverändert „rund 160.000“ der als entwendet gemeldeten Drahtesel versichert, also gut die Hälfte. Die Hausratversicherer haben die Betroffenen mit etwa 100 (Vorjahr: 90) Millionen Euro entschädigt. Für jedes gestohlene Velo wurden 630 (570) Euro gezahlt. Wie der GDV weiter mitteilte, waren es vor zehn Jahren im Schnitt nur 370 Euro.

Dies ist nach Angaben des Versichererverbands unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass die Bundesbürger immer mehr Geld für den Fahrrad- und E-Bike-Kauf ausgeben. Innerhalb der letzten zehn Jahre habe sich der durchschnittliche Verkaufspreis von 460 auf 756 Euro erhöht, so der GDV unter Berufung auf Zahlen des Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV).