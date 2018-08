Erwerbsminderungsrente im Durchschnitt unter 720 Euro

20.8.2018 – Wer aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht oder nur weniger als sechs Stunden am Tag erwerbstätig sein kann, hat, sofern er weitere Voraussetzungen erfüllt, Anspruch auf eine gesetzliche Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung. Betroffene, die letztes Jahr eine solche Rente erstmalig anerkannt bekamen, erhielten eine Durchschnittsrente von unter 720 Euro. Bei einer teilweisen Erwerbsminderung lag die Rentenhöhe im Schnitt weit unter diesem Wert.

WERBUNG

Letztes Jahr wurde laut einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 165.638 Personen – im Detail 82.055 Männern und 83.583 Frauen – erstmalig eine gesetzliche Rente wegen Erwerbsminderung zugesprochen. Die durchschnittliche Rentenhöhe dieser Neurentner lag bei knapp 716 Euro im Monat.

Während bei den Männern, die erstmalig in 2017 eine Erwerbsminderungsrente erhielten, die Rentenhöhe im Schnitt 736 Euro betrug, waren es bei den Frauen nur 695 Euro.

Zudem gab es einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Die durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrente für alle Neurentner in 2017 betrug in den alten Bundesländern 712 Euro – bei den Männer 748 Euro und bei den Frauen 677 Euro. In den neuen Bundesländern lag die Rentenhöhe dagegen bei 731 Euro (Männer 691 Euro, Frauen 773 Euro).

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei rund 410 Euro

Wer wegen eines gesundheitlichen Leidens auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei Stunden am Tag irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann, erhält, sofern er die sonstigen Voraussetzungen erfüllt, eine Rente bei voller Erwerbsminderung.

Kann ein Betroffener aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen täglich mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden erwerbstätig sein, hat er bei Erfüllung der sonstigen dafür notwendigen Kriterien Anspruch auf eine Rente bei teilweiser Erwerbsminderung. Diese ist halb so hoch wie die volle Erwerbsminderungsrente.

Durchschnittlich 754 Euro bei voller Erwerbsminderung

Von den 165.638 Personen, die erstmalig 2017 eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekamen, hatten 146.623 Betroffene einen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Die Durchschnittshöhe lag hier bei rund 754 Euro (Männer 771 Euro, Frauen 737 Euro).

17.716 Personen erhielten dagegen erstmalig eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung zugesprochen. Deren durchschnittliche Rentenhöhe betrug knapp 412 Euro (Männer 442 Euro, Frauen 387 Euro).

1.299 Personen bekamen letztes Jahr eine Erwerbsminderungsrente für Bergleute anerkannt. Deren Durchschnittshöhe lag bei knapp 576 Euro.

Die Voraussetzungen

Neben der genannten Einschränkung der Erwerbstätigkeit müssen bestimmte weitere Kriterien erfüllt sein, damit ein Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente überhaupt besteht. So muss in der Regel ein Betroffener vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens die allgemeine fünfjährige Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung vorweisen können.

Zudem muss er in den letzten fünf Jahren wenigstens für drei Jahre Pflichtversicherungs-Beiträge für eine im Rahmen der Rentenversicherung versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit entrichtet haben. Dabei gibt es auch Ausnahmen: Eine vorzeitige Erfüllung der Wartezeit und der sonstigen Kriterien ist unter anderem möglich, wenn es aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit zu einer Erwerbsminderung kommt.

Regelung bei Berufsanfängern

Auch für Berufsanfänger gibt es Sonderregelungen. Wer zum Beispiel vor Ablauf der ersten sechs Jahre nach Ausbildungsende voll erwerbsgemindert wird, hat einen Rentenanspruch, wenn er in den letzten zwei Jahren vor der Erwerbsminderung mindestens zwölf Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit eingezahlt hat.

Bei einer schulischen Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres kann sich der genannte zweijährige Zeitraum um bis zu sieben Jahre verlängern.

Detaillierte Informationen, wann ein Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente besteht, wie sie sich berechnet und inwieweit ein Bezieher dazu verdienen darf, enthält die kostenlos herunterladbare DRV-Broschüre „Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle“.

Änderungen bei den Zurechnungszeiten

Seit 2013 hat sich die durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrente übrigens um rund 17 Prozent (103 Euro) erhöht. Ein Grund für diese Erhöhung ist laut DRV neben der jährlichen Rentenanpassung die geänderte Zurechnungszeit.

Bis 2017 galt: Für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente orientierte sich die Rentenhöhe nach der Altersrente, die der Betroffene erhalten würde, wenn er noch bis zum vollendeten 62. Lebensjahr mit seinem bisherigen durchschnittlichen Einkommen gearbeitet hätte. Durch diese Zurechnungszeit wurde der Betroffene so gestellt, als hätte er bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet. Bis Juli 2014 war es noch das 60. Lebensjahr.

Für alle, die ab dem 1. Januar 2018 erstmalig einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben, wird die Zurechnungszeit schrittweise bis 2024 um drei Jahre verlängert. Ein Betroffener, der 2024 eine Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekommt, wird dann so gestellt, als wenn er mit seinem Durchschnittsverdienst noch bis zum vollendeten 65. Lebensjahr gearbeitet hätte.

Bundesarbeitsminister plant, Zurechnungszeit auszuweiten

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD), plant die Zurechnungszeit ab 2019 und 2020 bis 2031 noch weiter auszuweiten (VersicherungsJournal 16.7.2018, 8.8.2018).

Sollte der entsprechende Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beschlossen werden, würde ein Betroffener so gestellt, als wenn er bis zur normalen Regelaltersgrenze gearbeitet hätte (VersicherungsJournal 15.8.2018).

Eine Abschaffung der Abschläge ist nicht geplant. Beginnt die Erwerbsminderungsrente vor der Altersgrenze, die der Betroffene benötigen würde, um eine abschlagfreie Altersente zu erhalten, gibt es weiterhin einen Rentenabschlag in Höhe von bis zu maximal 10,8 Prozent.